Nasce Vivo Azzurro TV, Il Nuovo Hub Digitale delle Nazionali Italiane di Calcio

Un caloroso applauso ha accompagnato il video emozionale che ha aperto la cerimonia e la seguente inaugurazione della nuova casa digitale del calcio italiano. A Roma, nella splendida cornice della Lanterna di Fuksas, è stata presentata quest'oggi la 'Vivo Azzurro TV', la nuovissima piattaforma OTT della FIGC, che proporrà gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio. Lo farà assieme a un'ampia serie di approfondimenti dedicati al mondo giovanile, ai progetti sociali, all'attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri alla formazione tecnica e all'educazione sportiva. Nell'evento condotto da Pierluigi Pardo e Barbara Cirillo e sotto gli occhi del presidente federale Gabriele Gravina, dei Ct delle Nazionali maschile e femminile Luciano Spalletti e Andrea Soncin, nonché del campione del mondo di Spagna '82 Marco Tardelli, sono stati presentati i contenuti disponibili sulla piattaforma.

GRAVINA.

“Per la FIGC e milioni di appassionati in tutto il mondo questa è una giornata storica – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – perché con la creazione di ‘Vivo Azzurro TV’ si potrà veramente vedere e vivere il calcio in una maniera inedita, esaltando la sua straordinaria multidimensionalità e la sua facilità nel comunicare, di raccontare storie e quindi di coinvolgere tifosi e curiosi in maniera trasversale. Gli Azzurri e il calcio paralimpico nello stesso palinsesto, i progetti valoriali per i giovani e il calcio femminile gli uni accanto all’altro, è questo il significato concreto della nostra mission che ora è visibile in un’unica piattaforma digitale. Con il percorso intrapreso grazie al nuovo piano di sviluppo della Federazione, coltiviamo l’ambizione di rappresentare un modello di riferimento, non solo per il nostro mondo, ma anche per lo sport in generale”.

SPALLETTI. Chiamato sul palco, Luciano Spalletti ha sottolineato:

"Il pallone traccia delle linee che condizionano destini e storie. Vivo Azzurro TV potrà essere una finestra sul passato da cui andare a ricreare qualcosa e al tempo stesso permetterà di entrare nella vita delle squadre Nazionali, andando a conoscere dinamiche interne, come quelle degli spogliatoi. Intorno al mondo del calcio c'è sempre di più e questo canale ce lo dice chiaramente". Il Ct ha poi aggiunto in vista di Euro 2024: "Siamo responsabili della felicità della gente. Se mi chiedessero come è fatta la coppa dello Scudetto vinto col Napoli non saprei descriverla, ma potrei dipingere i volti di tutti i tifosi napoletani incontrati quel giorno. Vogliamo trasmettere senso di appartenenza alla maglia azzurra e italianità, dobbiamo far vedere a chi farà il tifo da casa che vogliamo essere all'altezza della situazione. Lo faremo provando a mantenere un piede nel passato, ma mettendoci qualcosa in più, come un pizzico di interattività, esattamente come farà Vivo Azzurro TV".

SONCIN. Anche il Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin è intervenuto sul palco.

"La possibilità di avere un'area dedicata all'interno di Vivo Azzurro TV è in linea con la politica che sta portando avanti la Federazione: il giusto premio per le ragazze e per la passione che mettono ogni giorno". Nel percorso che porta a Euro 2025, Soncin aggiunge "quanto sia importante portare avanti di pari passo valori e risultati. Abbiamo una grande responsabilità e questo deve essere un traino per raggiungere l'Europeo. Stiamo lavorando per il nostro obiettivo: non mi piace mai parlare di calcio femminile, ma di calcio, che è giocato dalle ragazze, che hanno sogni, passione incredibile e fanno grandi sacrifici, anteponendo sempre la persona al professionista. Le ragazze hanno ottenuto risultati importanti a livello di tutela e crescita sportiva, le loro conquiste vanno portate avanti e abbiamo il compito di farle emergere ancora di più".

CONTENUTI. Da subito in prima fila per raccontare la preparazione degli Azzurri a EURO 2024, 'Vivo Azzurro TV' è un progetto supportato dal programma di finanziamento UEFA HatTrick V (Investment Projects) e si pone un chiaro duplice obiettivo: da un lato rafforzare ulteriormente il legame tra gli Italiani e le Nazionali di calcio, raccontando in maniera sempre più diretta la passione degli uomini e delle donne in maglia Azzurra; dall’altro promuovere i valori del calcio attraverso le tante iniziative, spesso poco note, che contribuiscono all’inclusione sociale, che valorizzano le diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno, che favoriscono la completa maturazione dei giovani.

Sulla piattaforma sarà possibile entrare nei ritiri degli Azzurri e delle Azzurre attraverso immagini esclusive, vivere la preparazione alle sfide internazionali o ripercorrere la storia dei trionfi azzurri, affidata al racconto dei protagonisti. Sono già presenti le interviste realizzate con Fabio Cannavaro (Mondiale 2006), Roberto Mancini (Europeo 2020) e Marco Tardelli (Mondiale 1982), mentre nelle prossime settimane saranno disponibili quelle con gli ex Ct Marcello Lippi, Antonio Conte e Dino Zoff. Ad arricchire la piattaforma ci sono poi una serie di eventi live: a cominciare dalle gare delle Nazionali Giovanili, di Futsal e Beach Soccer, maschili e femminili, oltre ad una serie di speciali sui sogni e sulle ambizioni di giovani calciatrici e calciatori delle Nazionali, realizzati dal team di video maker di 'Vivo Azzurro TV'. Tra i contenuti, inoltre, diversi servizi sulle attività promosse dalla FIGC, dal Settore Giovanile e Scolastico, dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, e sintesi degli eventi istituzionali, a cominciare dalla cerimonia annuale della Hall of Fame del Calcio Italiano.

LA PIATTAFORMA. Grazie all'utilizzo della tecnologia OTT 2.0, la piattaforma consente la distribuzione simultanea di contenuti digitali su computer, dispositivi mobili e Smart TV, nonché sui principali sistemi operativi (Android, iOS, Android TV/Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Tizen, LG WebOS, Roku, Vewd e Set Top Box). La soluzione garantisce inoltre la funzionalità di mirroring - sia su infrastruttura Chromecast sia Air Play - per una fruizione versatile e senza interruzioni.

Prevista la possibilità di accedere ai contenuti in italiano e in inglese (doppiato e sottotitolato), con l'obiettivo di espandere progressivamente il supporto per altre lingue. L’interattività?, la fruizione ‘multidevice’, la funzione multilingua e la presenza, nel tempo, di migliaia di contenuti concorrono a creare una relazione a 360° tra la FIGC e il suo pubblico attraverso una applicazione totalmente gratuita. L’App di VivoAzzurroTV sarà disponibile a breve sui principali marketplace digitali (iOS, Android). La sua versione Web è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

MEDIA COMPANY. Il canale OTT della Federazione Italiana Giuoco Calcio ‘Vivo Azzurro Tv’ completa un percorso avviato negli ultimi 4 anni attraverso la costituzione di una vera e propria media company, che ha pensato, prodotto e distribuito una serie di contenuti sui diversi canali, web, social, tv, con un taglio diverso per ogni piattaforma. Dai contenuti video realizzati per i profili social delle Nazionali, che vantano oggi oltre 16 milioni di follower, la FIGC dal 2022 ha iniziato a produrre in proprio le gare delle Nazionali Giovanili, Futsal e Beach Soccer, live sul sito figc.it e sul canale YouTube della FIGC: 27 gare nel 2022, 44 nel 2023, con un’audience di circa 1.500.000 di telespettatori live. E, parallelamente, sono stati avviati alcuni format di intrattenimento come ‘Vivo Azzurro Live’ e ‘Casa Azzurri Live’, trasmissioni in diretta sui profili social che accompagnano il prepartita e le gare della Nazionale, con la presenza di numerosi ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo a bordo campo e nello studio all’interno di ‘Casa Azzurri’. Ai quali dallo scorso anno si è aggiunto ‘Azzurri Live’, il programma in diretta dal Centro Tecnico federale, con due calciatori che di volta in volta interagiscono con gli utenti.

Senza dimenticare, inoltre, il progetto ‘Open Var’: la trasmissione, realizzata da FIGC, AIA e DAZN, e in collaborazione con Lega Serie A, che dalla scorsa stagione racconta il modo in cui gli arbitri prendono le decisioni sui principali episodi della giornata, attraverso gli audio dei direttori di gara e le immagini analizzate al Var. Anche queste trasmissioni, gli speciali, i live e gli approfondimenti realizzati in passato andranno ad arricchire la libreria dei contenuti disponibili su 'Vivo Azzurro TV'.