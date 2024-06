Uefa Champions League Finale 2024, Borussia Dortmund - Real Madrid (diretta tv Sky Sport, Canale 5)

Finale di Champions League 2024, tra Borussia Dortmund e Real Madrid (diretta Sky Sport e Canale 5).

La finale di UEFA Champions League si giocherà a Londra nell'iconico stadio di Wembley,

L'evento clou del calendario europeo per club torna nella sede londinese per l'ottava volta, la terza nell'era della UEFA Champions League dopo le finali del 2011 e del 2013, quest'ultima con la partecipazione del Borussia Dortmund, che ha perso 2-1 contro l'FC Bayern München.

Wembley ha subito un'enorme trasformazione da quando ha ospitato l'ultima finale della Coppa dei Campioni europea per club in vecchio stile nel 1992: le famose torri gemelle hanno lasciato il posto a una nuova struttura simboleggiata dal gigantesco arco. Con una capacità di circa 90.000 posti a sedere, il nuovo Wembley ha riaperto i battenti nel 2007 ed è di nuovo la sede della nazionale inglese, oltre a ospitare le principali finali di coppa nazionale.

Lo stadio di Wembley ha ospitato anche tutte e tre le partite del Gruppo D dell'Inghilterra a UEFA EURO 2020, oltre a due incontri degli ottavi di finale, entrambe le semifinali e la finale stessa, con i padroni di casa che si sono visti negare il loro primo trionfo nella competizione solo ai rigori contro l'Italia. Il risultato è stato più positivo per l'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2022, quando le Leonesse hanno superato la Germania per 2-1 dopo i tempi supplementari per diventare campionesse d'Europa per la prima volta.

La UEFA ha nominato TNT Sports UK come Host Broadcaster (HB) e la HB ha nominato EMG come fornitore tecnico e Robi Levi come TV Match Director. La finale sarà trasmessa in UHD-HDR 1080p50 HLG (pacchetto NBC LUT). L'audio surround Dolby sarà disponibile sul segnale HD, mentre l'audio Dolby Atmos® Immersive sarà disponibile anche sul segnale UHD. La partita sarà trasmessa in più di 200 territori e si prevede che raggiungerà 450 milioni di persone uniche a livello globale attraverso tutti i punti di contatto mediatici. La finale attirerà una media di 145 milioni di telespettatori in diretta a livello globale attraverso la trasmissione in casa, lo streaming live o i tifosi che guarderanno fuori casa in bar, ristoranti o fan park. A completamento della visione in diretta, i fan di tutto il mondo si uniranno ai social media, dove i contenuti della Finale di UEFA Champions League genereranno circa 3,3 miliardi di interazioni tra social e web e app UEFA.

L'emblematico trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg. È stato progettato e realizzato a Berna (vicino all'allora sede della UEFA) da Jürg Stadelmann e ha richiesto 340 ore di lavoro. Una regola introdotta nel 1968/69 stabilisce che la coppa diventa di proprietà di qualsiasi club che vinca la competizione per cinque volte o per tre anni di seguito. Il club ricomincia quindi un nuovo ciclo da zero. Real Madrid, Ajax, Bayern Monaco, Milan, Liverpool e Barcellona ne hanno una versione nelle loro sale dei trofei. La regola è stata cambiata prima della stagione 2008/09: il trofeo originale è rimasto alla UEFA e i club hanno ricevuto una replica. L'attuale trofeo è la quinta versione del design attuale. È stato commissionato dal Segretario Generale UEFA Hans Bangerter dopo che al Real Madrid era stato concesso di tenere l'originale nel 1967.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID



Per il Borussia Dortmund, Gregor Kobel sarà tra i pali con il numero 1. La difesa formata da Nico Schlotterbeck con il numero 4, Mats Hummels con il numero 15 e Julian Ryerson con il numero 26. A centrocampo si schiereranno Marcel Sabitzer con il numero 20, Emre Can con il numero 23 e Julian Brandt con il numero 19. Sulle fasce opereranno Ian Maatsen con il numero 22 e Karim Adeyemi con il numero 27, mentre in attacco troviamo Niclas Füllkrug con il numero 14 e Jadon Sancho con il numero 10. In panchina saranno a disposizione Alexander Meyer (33), Marcel Lotka (35), Salih Özcan (6), Felix Nmecha (8), Sébastien Haller (9), Marco Reus (11), Marius Wolf (17), Youssoufa Moukoko (18), Donyell Malen (21), Niklas Süle (25), Kjell-Arik Wätjen (38) e Jamie Bynoe-Gittens (43). Allenatore dei tedeschi Edin Terzic.

Per il Real Madrid, Thibaut Courtois, con il numero 1, in porta. La linea difensiva comprende Dani Carvajal con il numero 2, Nacho con il numero 6, Antonio Rüdiger con il numero 22 e Ferland Mendy con il numero 23. A centrocampo, Jude Bellingham con il numero 5, Toni Kroos con il numero 8 ed Eduardo Camavinga con il numero 12. In attacco, Federico Valverde con il numero 15, Vinícius Júnior con il numero 7 e Rodrygo con il numero 11. In panchina pronti a subentrare Andriy Lunin (13), Kepa Arrizabalaga (25), Éder Militão (3), David Alaba (4), Luka Modric (10), Joselu (14), Lucas Vázquez (17), Aurélien Tchouameni (18), Dani Ceballos (19), Fran García (20), Brahim Díaz (21) e Arda Güler (24). La squadra è allenata da Carlo Ancelotti.

ARBITRO : Slavko Vincic (SVN)

: Slavko Vincic (SVN) QUARTO UFFICIALE : François Letexier (FRA)

: François Letexier (FRA) DELEGATO UEFA : Lukasz Wachowski (POL)

: Lukasz Wachowski (POL) ASSISTENTI ARBITRALI: Tomaz Klancnik (SVN); Andra? Kovacic (SVN)

Tomaz Klancnik (SVN); Andra? Kovacic (SVN) ASSISTENTE VAR: Rade Obrenovic (SVN)

Rade Obrenovic (SVN) VAR : Nejc Kajtazovic (SVN)

: Nejc Kajtazovic (SVN) SUPPORTO VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU SKY

Ultimo atto della stagione per la UEFA Champions League 2023/2024. Sabato 1° giugno, in campo Borussia Dortmund-Real Madrid per la finale della massima competizione europea tutta da vivere su su Sky e streaming su NOW,.

Live dal leggendario stadio di Wembley, a Londra, i tedeschi e spagnoli reduci da una grandissima cavalcata europea dove hanno eliminato squadre più quotate come Atletico Madrid e PSG, andranno a caccia del titolo continentale più ambito contro i Blancos di Ancelotti, i quali vorrebbero portare a Madrid la quindicesima Champions League della loro storia. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 grazie agli inviati e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.Conduzione affidata a Federica Masolin, con il suo top team di ospiti tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo di Canio. Spazi news affidati a Mario Giunta.Inoltre, filo diretto con Wembley, dove saranno presenti Fabio Capello, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso pronti a raccontare l’atmosfera della finale e i sentimenti di ospiti e tifosi. Telecronaca affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani, con Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio a bordocampo pronti a catturare dall’inizio alla fine le sensazioni e le direttive delle panchine.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia

ESTATE ITALIANA DI SKY SPORT - Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo una parata di stelle del calcio, protagoniste del grande evento continentale al via il prossimo 14 giugno in Germania: è partito il countdown per UEFA Euro 2024, il primo importante appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport, che in tre mesi proporrà oltre 3.500 ore di grandi eventi live e almeno un evento al giorno. Dopo la vittoria dell’Italia tre anni fa a Wembley, le stelle del calcio europeo tornano a giocare su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match del torneo in diretta, 20 in esclusiva. Un’avventura straordinaria al fianco della Nazionale Azzurra, minuto per minuto: è la promessa di Sky Sport, che si prepara a raccontare l’evento dell’estate con una copertura capillare dedicata alla squadra di Spalletti e all’intero torneo, il top della tecnologia e un dream team d’eccezione. Pronti tre studi dedicati, da Milano a Berlino passando per gli stadi in cui giocherà l’Italia: è proprio da qui che si snoderà il racconto di Sky in occasione delle partite degli Azzurri, con Federica Masolin padrona di casa e i grandi nomi del calcio - tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero - per commentare e analizzare ogni azione insieme ai giornalisti di Sky Sport.

Dopo UEFA Euro 2024, l’Estate Italiana di Sky Sport garantirà uno spettacolo non stop: in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l’America’s Cup - che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 - senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato - L'Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell’Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò.





La programmazione della finale di UEFA Champions League live su Sky e in streaming su NOW

SABATO 1 GIUGNO 2024

Studio - Europa Conference League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Federica Masolin, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Mario Giunta

Dallo studio Sky nella Platform dello Stadio Wembley di Londra: Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso

ore 19:30 " Anteprima Finale Uefa Champions League" Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 20:00 “Prepartita Finale Uefa Champions League ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 23:00 “Postpartita Finale Uefa Champions League ” Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K

ore 21:00 Uefa Champions League | Finale: Borussia Dortmund - Real Madrid [disponibile anche in 4K HDR]

Wembley Stadium - Londra

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Solo abbonamenti per utenze commerciali (bar, hotel, ecc..): diretta su Sky Sport BAR (215)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni

Tedeschi alla terza finale di UCL: una vinta nel 1997 e una persa nel 2013. Real alla sesta in 11 stagioni con 5 vittorie. Ha vinto gli ultimi 2 precedenti.

LA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA SU CANALE 5

Sabato 1° giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Wembley di Londra, teatro della sfida “Borussia Dortmund-Real Madrid” che assegnerà la Champions League 2023-2024. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Canale 5. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone l’avvicinamento al match, tutto in diretta: si parte su Mediaset Infinity, dalle ore 20.00 con lo studio condotto da Benedetta Radaelli con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

La telecronaca della gara, dalle ore 21.00, è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Alessio Conti. A seguire, su Canale 5, ricco post-partita, condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Pre e post-partita e il match sono anche in live streaming su sportmediaset.it.

SABATO 1° GIUGNO

Prepartita, dalle ore 20.00, condotto da Benedetta Radaelli su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it





Borussia Dortmund-Real Madrid , in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti, Alessio Conti e Carlo Landoni.





A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Alberto Brandi con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

