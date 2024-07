Coppa Italia Frecciarossa 2024, calendario 32esimi su Italia 1 e Canale 20 Mediaset

Arriva in prima TV su Sky l’opera prima della regista sudcoreana Celine Song, PAST LIVES, in onda giovedì 4 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Acclamato al Sundance e alla Berlinale e nominato all’Oscar® 2024 come Miglior film straniero e migliore sceneggiatura, PAST LIVES è un raffinato film sentimentale...