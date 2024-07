Su Sportitalia in diretta tutte le partite della tournée negli Stati Uniti del nuovo Milan

Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva tutte le partite della tournée negli Stati Uniti del nuovo Milan di Paulo Fonseca. Una grande occasione per i tifosi rossoneri e per gli appassionati di grande calcio di seguire il percorso di preparazione di una delle squadre che parte con l’obiettivo di vincere lo scudetto.

Tre gli appuntamenti della seconda edizione della DIRECTV Soccer Champions Tour. Sfide da non perdere che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) offrirà ai propri telespettatori.

Si comincia sabato 27 luglio alle 23.55, in diretta dallo Yankee Stadium di New York, con Milan-Manchester City. Il match si disputa nell’iconico impianto che ospita le gare della franchigia MLB che è anche azionista dei rossoneri. Secondo appuntamento nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto alle 2.30 (ora italiana) con il derby d’Europa tra Milan-Real Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta dal Soldier Field di Chicago. E per chiudere il terzo impegno della tournée statunitense dei rossoneri programmato nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto all’1.30 (ora italiana). Dal M&T Bank Stadium di Baltimora ecco Milan-Barcellona, testa che si giocherà a dieci giorni dal debutto della squadra di Fonseca nel campionato di Serie A contro il Torino.

Tutti i match del Milan nella DIRECTV Soccer Champions Tour saranno preceduti da ampio pre partita e da interviste post partita e saranno trasmessi in diretta sul canale 60 del digitale terrestre oltre ad essere visibili sulla App Sportitalia e sul sito www.sportitalia.it.