Parigi 2024: Warner Bros. Discovery Stabilisce Nuovi Record di Streaming con Max e discovery+

L’introduzione di Max e la conferma di discovery+ hanno contribuito a trasformare il modo in cui le persone vivono i Giochi Olimpici in Europa.

Il numero totale di spettatori unici in streaming di Parigi 2024 sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery ha già sorpassato quello registrato nell’intera edizione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, dopo solo due giornate di gare. Il weekend inaugurale ha visto inoltre Warner Bros. Discovery stabilire un nuovo record in termini di acquisizione di nuovi abbonati in un singolo giorno in Europa, ben oltre le aspettative.

Considerando sia Max che discovery+, Parigi 2024 ha già fatto registrare oltre un miliardo di minuti visualizzati in streaming (un numero oltre sette volte più alto se paragonato allo stesso periodo di tempo a Tokyo 2020), che rappresenta già il 75% dei minuti totalizzati complessivamente per le precedenti Olimpiadi giapponesi. Anche il tempo speso dagli utenti di Max e discovery+ è aumentato in maniera significativa, +63% rispetto a Tokyo 2020 finora.

JB Perrette, CEO e President, Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, ha dichiarato:

“I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono partiti alla grande, e il recente lancio di Max in Europa sta generando record di audience ed engagement. La combinazione di film premium e serie TV, i migliori programmi di intrattenimento e molti dei più grandi eventi sportivi internazionali, sta attirando sempre più persone su Max, coinvolgendole per periodi sempre più lunghi. Siamo ancora all'inizio, quindi non vediamo l’ora di continuare a crescere nelle prossime due settimane.”

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros Discovery Italy & Iberia:

“Siamo estremamente soddisfatti di questi primi giorni di gara e della risposta che stiamo ricevendo dal pubblico, sia in Italia sia in Iberia. La nostra promessa era quella di far vivere l’evento come mai prima d’ora e le nostre piattaforme – Max e discovery+ - stanno permettendo agli appassionati di orientarsi tra le decine di eventi in contemporanea con una capillarità e una semplicità che nessun’altro, ad oggi, aveva mai messo in campo. A questo si aggiunge un’offerta editoriale locale composta da magazine, speciali e approfondimenti live che brilla per autorevolezza, stile e competenza.”

L'engagement sui siti web di Eurosport, che offrono notizie gratuite sulle Olimpiadi e brevi video, è aumentato di oltre il 43%. Gli ascolti medi sui canali lineari di Eurosport sono aumentati in tutti i principali mercati rispetto a Tokyo 2020 e sono cresciuti del 98% durante i Giochi finora, andando in controtendenza rispetto al trend in declino della fruizione della TV negli ultimi anni.

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 proseguiranno fino alla Cerimonia di Chiusura di domenica 11 agosto 2024. I primi Giochi Olimpici targati Warner Bros. Discovery saranno trasmessi in quasi 50 mercati in 19 lingue su Max, discovery+ e sui canali lineari di Eurosport.

* I Giorni 1 e 2 dei Giochi Olimpici si sono svolti sabato 27 e domenica 28 luglio 2024, ma gli eventi sportivi dei Giochi sono iniziati mercoledì 24 luglio. La Cerimonia di Apertura si è svolta il 26 luglio.

** Canali TV lineari disponibili nei seguenti territori: Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Regno Unito.