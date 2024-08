Parigi 2024, in arrivo weekend olimpico straordinario su discovery+ 🥇 con 48 medaglie d'oro

Questo fine settimana (sabato 3 e domenica 4 agosto) è in programma una vera e propria abbuffata di Giochi Olimpici, con 48 medaglie d’oro in palio durante due giorni di grande sport dal vivo. L’unica destinazione dove poter guardare ogni singolo momento di ogni sport disponibile in diretta sarà discovery+, dove i fan avranno la possibilità di scegliere cosa seguire, quando vogliono.

discovery+ trasmetterà 258 eventi live e oltre 600 ore di contenuti sportivi in diretta per gli appassionati di sport nel corso del fine settimana, con un picco di 32 eventi in diretta contemporanea durante un sabato assolutamente memorabile.

Ogni storia sarà raccontata su discovery+:

Riuscirà Marcell Jacobs a difendere il titolo conquistato a Tokyo 2020 sui 100m?

a difendere il titolo conquistato a sui 100m? Ce la farà Leonardo Fabbri a salire sul podio olimpico nel getto del peso , dopo una stagione che l’ha visto esplodere a livello internazionale?

a salire sul nel , dopo una stagione che l’ha visto esplodere a livello internazionale? Il podio degli 800m stile libero femminili di nuoto vedrà la presenza di Simona Quadarella?

Sabato 3 agosto si inizia alle 09:30 con il tiro sportivo per le donne nella specialità 25m pistola. Alle 10:00 si svolge il dressage a squadre in equitazione, seguito alle 10:18 dal canottaggio nella categoria singolo donne e alle 10:30 dal canottaggio nella categoria singolo uomini. Alle 10:50 c'è il canottaggio per otto donne e alle 11:00 il ciclismo su strada con la gara per uomini. Alle 11:10 si continua con il canottaggio per otto uomini. Dopo una pausa, il tennis inizia alle 12:00 con il doppio uomini e il singolare donne. Nel pomeriggio, alle 14:30, si svolge il tennis tavolo con il singolare donne, seguito alle 14:46 dal tiro con l’arco individuale donne. Alle 15:00 il badminton propone la gara di doppio donne e simultaneamente il tiro sportivo con la specialità skeet uomini. Alle 16:20 è il turno della ginnastica artistica con il volteggio per donne, e alle 17:16 ci sarà il cavallo con maniglie per uomini. Alle 17:24 il judo prevede gare a squadre miste. La giornata prosegue con l’atletica alle 19:35 con il getto del peso per uomini, seguito alle 20:00 dalla scherma con la sciabola a squadre donne. Alle 20:20 l’atletica prevede il salto triplo donne e alle 20:30 si svolge il nuoto con i 100m farfalla per uomini. Alle 20:55 ci sarà la staffetta mista 4x400m in atletica. I nuotatori tornano in azione alle 21:01 con i 200m individuali misti donne, seguiti alle 21:08 dagli 800m stile libero donne. Alle 21:20 l’atletica presenta i 100m donne e alle 21:34 il nuoto con la staffetta 4x100m misti. Infine, alle 21:45 ci sarà il decathlon maschile in atletica, seguito dal surf per uomini alle 22:00 e per donne alle 23:12.

Domenica 4 agosto si inizia alle 09:00 con il golf nella modalità stroke play individuale uomini. Alle 10:00 è la volta del dressage individuale in equitazione. Alle 12:00 il tennis propone il singolare uomini e il doppio donne. Nel pomeriggio, alle 14:00, si svolge la gara di ciclismo su strada per donne, seguita alle 14:30 dal tennis tavolo con il singolare uomini e alle 14:46 dal tiro con l’arco individuale uomini. Alle 15:00 ci sono due eventi: la ginnastica artistica con gli anelli per uomini e il badminton con il doppio uomini. Alle 15:30 il tiro sportivo prevede la specialità skeet donne e alle 15:40 la ginnastica artistica presenta le parallele asimmetriche per donne. Alle 16:24 è la volta del volteggio uomini nella ginnastica artistica. La giornata di domenica prosegue con il nuoto alle 18:30 con i 50m stile libero donne, seguito alle 18:36 dai 1500m stile libero uomini. Alle 19:06 e alle 19:26 ci sono le staffette 4x100m misti rispettivamente per uomini e donne. Alle 19:55 l’atletica prevede il salto in alto donne e alle 20:30 il lancio del martello uomini, con la scherma a squadre con il fioretto uomini che inizia alla stessa ora. La giornata si conclude con la finale dei 100m uomini in atletica alle 21:50.

Scott Young, Group SVP Content, Production and Business Operations at WBD Sports Europe, dichiara:

“Il 4 agosto è storicamente una data chiave delle Olimpiadi e questo weekend si preannuncia epico. Grazie alla più grande produzione messa in campo per i Giochi Olimpici e ai migliori contenuti a disposizione dei nostri spettatori, non vediamo l’ora di raccontare le storie più incredibili di questo fine settimana.”

Il 4 agosto è una data che ha visto nascere leggende, catturato l’immaginazione dei fan in tutto il mondo e plasmato il movimento olimpico per come lo conosciamo oggi. Per celebrare questa data, Warner Bros. Discovery ha realizzato un nuovo documentario della durata di 60 minuti – August 4th – An Olympic Odyssey – utilizzando un grande archivio di storie per porre l’accento su un giorno di enorme significato. Con interviste esclusive a Stuart Owen Rankin (nipote di Jesse Owens), Sky Brown (medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nello skateboard) e Marie-José Pérec (tre volte medaglia d’oro olimpica francese nell’atletica leggera), il documentario August 4th approfondisce le storie dietro le storie ed è disponibile on-demand su discovery+.

Il programma delle gare che assegneranno le medaglie d’oro olimpiche di sabato e domenica, tutte in diretta su discovery+:

SABATO 3 AGOSTO

09.30 Tiro sportivo – 25m pistola donne

10.00 Equitazione – dressage squadre

10.18 Canottaggio – singolo donne

10:30 Canottaggio – singolo uomini

10:50 Canottaggio – otto donne

11.00 Ciclismo su strada – gara uomini

11.10 Canottaggio – otto uomini

12.00 Tennis – doppio uomini; Tennis – singolare donne

14.30 Tennis tavolo - singolare donne

14.46 Tiro con l’arco – individuale donne

15.00 Badminton - doppio donne

15.30 Ginnastica artistica - corpo libero uomini

15.30 Tiro sportivo – Skeet uomini

16.20 Ginnastica artistica – volteggio donne ù

17.16 Ginnastica artistica - cavallo con maniglie uomini

17.24 Judo – squadre miste

19.35 Atletica – getto del peso uomini

20.00 Scherma – Sciabola squadre donne

20.20 Atletica – Salto triplo donne

20.30 Nuoto – 100m farfalla uomini

20.55 Atletica – Staffetta mista 4x400m

21.01 Nuoto – 200m individuali misti donne

21.08 Nuoto – 800m stile libero donne

21.20 Atletica - 100m donne

21.34 Nuoto – staffetta 4x100m misti

21.45 Atletica – decathlon maschile

22:00 Surf - uomini

23:12 Surf - donne

DOMENICA 4 AGOSTO

09.00 Golf – stroke play individuale uomini

10.00 Equitazione – dressage individuale

12.00 Tennis – singolare uomini; Tennis – doppio donne

14.00 Ciclismo su strada – gara donne

14.30 Tennis tavolo – singolare uomini

14.46 Tiro con l’arco – individuale uomini

15.00 Ginnastica artistica - anelli uomini

15.00 Badminton – doppio uomini

15.30 Tiro sportivo – skeet donne

15.40 Ginnastica artistica - parallele asimmetriche donne

16.24 Ginnastica artistica - volteggio uomini

18.30 Nuoto – 50m stile libero donne

18.36 Nuoto – 1500m stile libero uomini

19.06 Nuoto – staffetta 4x100m misti uomini

19.26 Nuoto – staffetta 4x100m misti donne

19.55 Atletica – salto in alto donne

20.30 Atletica – lancio del martello uomini

20:30 Scherma – fioretto squadre uomini

21.50 Atletica – finale 100m uomini

Warner Bros. Discovery è la Casa dei Giochi Olimpici in Europa e con discovery+ è pronta a offrire agli appassionati italiani la più ampia copertura possibile dell’evento: oltre 3800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, da Parigi e dall’Italia. discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura integrale di Parigi 2024 per seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. Guarda ogni singolo momento di Parigi 2024 su discovery+.

LE OLIMPIADI PARIGI 2024 SU WARNER BROS. DISCOVERY

Warner Bros. Discovery è la Casa dei Giochi Olimpici in Europa e con discovery+ è pronta a offrire agli appassionati italiani la più ampia copertura possibile dell’evento: oltre 3800 ore live arricchite da una programmazione di speciali, approfondimenti e magazine, da Parigi e dall’Italia. discovery+ sarà l’unica piattaforma in Italia a garantire la copertura integrale di Parigi 2024 per seguire in tempo reale tutto ciò che accade in ogni singola disciplina e in ogni momento. Per il ritorno in Europa dei Giochi Olimpici, il team di Warner Bros. Discovery ha messo in campo uno straordinario sforzo produttivo, tecnologico ed editoriale, con l’obiettivo di rendere unica l’esperienza degli spettatori e memorabile ogni singolo giorno di competizione.

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Italy & Iberia:

«I Giochi Olimpici sono la massima celebrazione dello sport e l’offerta di Warner Bros. Discovery e Eurosport per Parigi 2024 è monumentale. Grazie a discovery+ ogni abbonato si immergerà come mai prima d’ora in un’esperienza che spazia tra contenuti live – ogni secondo delle 3800 ore di competizione – approfondimenti, collegamenti live da Casa Italia, interviste, speciali e decine di contenuti extra dedicati ai Giochi. Come broadcaster ufficiale siamo davvero orgogliosi di dare agli oltre 400 atleti della spedizione italiana il palcoscenico che meritano, premiando i sacrifici di anni e mostrando la passione e la dedizione che li ha portati a competere ai Giochi».

LA SQUADRA DI TALENT - discovery+ ed Eurosport avranno a disposizione i migliori campioni ed esperti del mondo sportivo, atleti olimpionici che porteranno la loro esperienza e daranno voce alle competizioni di Parigi 2024. Una grande squadra di quasi 100 talent fra cui Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle, Riccardo Magrini, Michele Frangilli, Hugo Sconochini, Marta Pagnini, Marco Aurelio Fontana, Rossano Galtarossa, Leonardo Binchi, Aglaia Pezzato e molti altri.

Un team di opinionisti a cui s’aggiungono conduttori e giornalisti, Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic che da Parigi, insieme alle inviate Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano e Dorothea Wierer, ci faranno respirare le emozioni da Casa Italia e dai campi di gara.

L’OFFERTA EDITORIALE: SI PARTE AL MATTINO CON SVEGLIA PARIGI - A dare il buongiorno al pubblico italiano saranno Rachele Sangiuliano e Fabrizio Monari, che ogni mattina alle 8:00 lanceranno la copertura olimpica con Sveglia Parigi dalla WBD House allestita sulla terrazza dell’Hotel Raphael, quartier generale di Warner Bros. Discovery nella capitale francese durante i Giochi. Con la presentazione della giornata tra protagonisti annunciati e ambizioni italiane di medaglia, ci sarà spazio per i collegamenti con le venues già operative e gli ospiti speciali da Casa Italia.

Dorothea Wierer da Parigi sarà protagonista di Parigi Doro, un diario quotidiano con il dietro le quinte di ciò che accade durante i Giochi Olimpici, i momenti più emozionanti di preparazione alle gare e le voci dei protagonisti. In Family Cam con Valentina Marchei, l’ex-pattinatrice seguirà le famiglie e gli amici degli atleti italiani per vivere insieme le emozioni in tempo reale e il post della gara più attesa della loro carriera.

La giornata si chiuderà da Casa Italia alle 23.00 con Place d’Italie, dove Marco Cattaneo farà un riassunto della giornata olimpica tra highlights, interviste e contenuti speciali.

Infine, sul sito Eurosport.it e i suoi canali social saranno aggiornate in tempo reale tutte le notizie direttamente da Parigi 2024 con i video dei momenti più belli, gli approfondimenti editoriali, il medagliere e molto altro.

DISCOVERY+: PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA E “MEDAL ALERT” - Dal 24 luglio all'11 agosto, discovery+ sarà l’unica piattaforma dove seguire in tempo reale ogni minuto, medaglia e performance degli atleti italiani e non solo. Grazie ai feed disponibili per tutte le discipline olimpiche “in mosaico”, gli abbonati potranno godere di oltre 3800 ore di contenuti per non perdersi nemmeno un istante delle star dello sport mondiale e degli atleti italiani alla conquista del medagliere. Infatti, la piattaforma di Warner Bros. Discovery offrirà al pubblico la possibilità di impostare una programmazione olimpica personalizzata, oltre alle notifiche di medaglia, tramite la scelta delle gare preferite, degli highlights e dei momenti clou da poter seguire in diretta e on-demand su ogni device. Il tutto con la massima semplicità d’uso.

GIANMARCO TAMBERI OLYMPIC AMBASSADOR DI DISCOVERY+: UN ANNO A 39,90 EURO - Gianmarco Tamberi è Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery e protagonista della campagna pubblicitaria di Parigi 2024. In uno dei promo che lo vedono protagonista, il campione di salto in alto si cimenta in alcune discipline olimpiche, invitando gli appassionati a seguire le gesta dei campioni su discovery+. Tamberi sarà inoltre uno dei protagonisti del key art ufficiale della campagna italiana insieme a Paola Egonu e Marcell Jacobs. A integrare gli spot del campione olimpico in carica di salto in alto, sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery la campagna ufficiale Break Free realizzata dal team Eurosport. Per dare a quante più persone possibili questa opportunità, discovery+ è in promozione per i nuovi abbonati al prezzo annuale di 39,90 euro: un’offerta speciale che include i pacchetti Intrattenimento e Sport.

I LOONEY TUNES SUPPORTANO ITALIA TEAM - I personaggi dei Looney Tunes hanno un lungo legame con lo sport da quando nel 1996 furono protagonisti di Space Jam e del sequel 2021 Space Jam: A New Legacy, oltre a una passata collezione di prodotti con il Team USA dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Per questo Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e Italia Team, ha realizzato una serie di prodotti di consumo sviluppati con i licenziatari ufficiali degli iconici personaggi Looney Tunes: Bugs Bunny (prossimamente con Gianmarco Tamberi) e Lola Bunny, Daffy Duck, Will E. Coyote e Tweety, protagonisti di prodotti a tema olimpico.

Sono inoltre disponibili sul canale WB Kids di YouTube e trasmessi sui canali Eurosport durante la copertura dei Giochi Olimpici gli Sport Made Simple, presentati da Bugs Bunny per spiegare le regole della staffetta di atletica 4x100 metri e delle discipline tennis, breaking, mountain bike, volley e ginnastica nello stile inimitabile di Bugs.

“UN ATTIMO DI TREGUA”: IL PROGETTO ARTISTICO DI ARISTIDE BARRAUD - Aristide Barraud, artista, ex giocatore di rugby internazionale in Francia e in Italia, rimasto ferito durante gli attentanti terroristici a Parigi del novembre 2015, sarà protagonista a Casa Italia con la sua opera “Un attimo di tregua”. Si tratta di un’opera evolutiva e partecipativa che prenderà forma giorno dopo giorno sui muri di Casa Italia. Accompagnato della sua squadra di sette giovani talenti artistici (italiani, franco-italiani e giovani francesi della periferia parigina), Aristide Barraud immortalerà i momenti epici delle competizioni utilizzando i miti classici nel contenuto e nella forma narrativa.

IL SUPPORTO IOC REFUGEE OLYMPIC TEAM - Oltre diecimila atleti di quasi duecento delegazioni provenienti da tutto il mondo si contenderanno una medaglia olimpica a Parigi 2024. Il team di Eurosport, i suoi telecronisti e talent expert accompagneranno il pubblico in diretta integrale sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery, che supporta attivamente l’IOC Refugee Olympic Team - 36 atleti da undici Paesi, presenti anche due residenti in Italia (Iman Mahdavi e Hadi Tiranvalipour) in rappresentanza di oltre cento milioni di sfollati - attraverso la campagna #HomeCrowd.

I PARTNER DISTRIBUTIVI DI DISCOVERY

Oltre a Discovery+ e ai 10 canali lineari Eurosport, il grande evento delle Olimpiadi di Parigi 2024 potrà essere seguito anche su altri broadcaster, quali Amazon Prime, DAZN, Sky, Now TV e Tim Vision. In questa guida dettagliata, potrete trovare tutte le informazioni utili su come seguire (e cosa poter vedere in particolare) i Giochi Olimpici 2024, oltre a un resoconto di come seguire i vari sport. Eccovi il programma completo, broadcaster per broadcaster.

L'unica piattaforma su cui potrete vedere tutte le Olimpiadi di Parigi 2024. E per tutte, intendiamo davvero tutte: il 100% delle gare, ogni singola sfida dei tabelloni individuali e di squadra, ogni partita degli sport di squadra, ogni evento singolare (batterie ed eliminatorie incluse) di qualsiasi disciplina. In ogni feed sarà attiva una timeline interattiva con markers dedicati ai momenti migliori dell'evento, oltre a notifiche ad hoc per i momenti da medaglia. Ci saranno più di 50 feed in contemporanea - 12 dedicati a tutti i campi del torneo di tennis, 7 alla ginnastica artistica, ad esempio - e una multicam disponibile per varie discipline (atletica, ginnastica artistica e tutte le pedane aggiuntive per scherma e sport da combattimento).

Sei un abbonato Sky?

Su Sky saranno visibili ben 10 canali lineari di Eurosport. Oltre ai consueti Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), il primo dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di sport, il secondo completamente incentrato sugli Azzurri e gli sport next gen, ci saranno infatti altri otto canali su cui seguire integralmente diverse discipline sportive, suddisivi come segue:

Eurosport 1 (canale 210): il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc)

(canale 210): il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc) Eurosport 2 (canale 211): canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen

(canale 211): canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 (canale 251): dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo

(canale 251): dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 (canale 252): dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

(canale 252): dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 (canale 253): dedicato al calcio

(canale 253): dedicato al calcio Eurosport 6 (canale 254): dedicato al basket

(canale 254): dedicato al basket Eurosport 7 (canale 255): dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

(canale 255): dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 8 (canale 256): dedicato alla pallamano

(canale 256): dedicato alla pallamano Eurosport 9 (canale 257): dedicato alla pallavolo

(canale 257): dedicato alla pallavolo Eurosport 4K (canale 250): trasmetterà il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD

Sei un abbonato NOW?

Sul servizio streaming on-demand e in diretta di Sky potrai vedere i canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Sei un abbonato TIMVISION?

Sulla piattaforma streaming di TIM, si potranno vedere ben 14 canali di Eurosport, così suddivisi:

Eurosport 1 : il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport tradizionali (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc)

: il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport tradizionali (atletica, nuoto, ginnastica artistica etc) Eurosport 2 : canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen

: canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 : golf e sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton)

: golf e sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton) Eurosport 4 : Sport artistici (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, nuoto artistico)

: Sport artistici (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, nuoto artistico) Eurosport 5 : Calcio

: Calcio Eurosport 6 : Basket

: Basket Eurosport 7 : Sport da combattimento

: Sport da combattimento Eurosport 8 : Pallamano

: Pallamano Eurosport 9 : Pallavolo

: Pallavolo Eurosport 4K: il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD

Inoltre saranno disponibili altri quattro canali denominati Eurosport 360, dove si potrà trovare una selezione di eventi delle altre discipline disponibili.

Sei un abbonato DAZN?

Sulla piattaforma streaming DAZN si potranno invece vedere otto canali lineari di Eurosport, secondo questa suddivisione:

Eurosport 1 : dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di vari sport

: dedicato al meglio delle Olimpiadi con una selezione di vari sport Eurosport 2 : dedicato integralmente agli Azzurri e agli sport next gen

: dedicato integralmente agli Azzurri e agli sport next gen Eurosport 3 : dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo

: dedicato a badminton, golf, tennis e tennistavolo Eurosport 4 : dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi

: dedicato a ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi Eurosport 5 : dedicato al calcio

: dedicato al calcio Eurosport 6 : dedicato al basket

: dedicato al basket Eurosport 7 : dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo)

: dedicato agli sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) Eurosport 9: dedicato alla pallavolo.

Sei un abbonato Amazon Prime Video?