Diritti Tv Serie B, adesione broadcaster entro oggi oppure accordi limitati per visione in chiaro

La Lega Nazonale Professionisti Serie B in merito alla assegnazione dei diritti audiovisivi del campionato periodo 2024-2027 rende noto le seguenti precisazioni

La drammatica contrazione dei corretti corrispettivi offerti per le Licenze sui diritti audiovisivi delle Gare del Campionato di Serie B ha reso imprescindibile per la LNPB la strada di ampliare la concorrenza, esplorando nuove opportunità di commercializzazione che non costituiscono a nostro avviso alcuna fonte di discriminazione, quanto piuttosto di maggiore stimolo alla competizione. In questo ambito rientrano il lancio di una nostra piattaforma APP e la distribuzione del proprio Canale e/o Prodotto Audiovisivo su piattaforme di terzi che non hanno la prospettiva di essere editori di calcio italiano, come ad esempio Amazon e YouTube (già approvate dall’Assemblea di Lega B).

In questo contesto, il ruolo del licenziatario “in licenza non esclusiva” resta comunque un percorso privilegiato rispetto a tutte le altre opzioni in quanto il licenziatario è editore e può pertanto trasmettere non solo le Gare del Campionato e gli highlights delle stesse, ma costruire il proprio prodotto editoriale che resta nella sua esclusiva disponibilità e che costituisce l’elemento distintivo che qualifica la posizione di privilegio del licenziatario rispetto ai meri distributori di prodotto.

La LNPB, in coerenza con la propria Offerta, agisce ed agirà nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione del Licenziatario così da evitare l’insorgere di una situazione di oggettivo pregiudizio determinato dallo sviamento delle valutazioni su cui è stata da questi formulata l’adesione all’ Offerta pubblicata dalla LNPB l’8 agosto 2024. Resta inteso, tuttavia, che la non discriminazione non può esigere posizioni di privilegio competitivo e di limitazione della concorrenza.

Ne consegue che la distribuzione da parte della LNPB del proprio Canale e/o Prodotto con soggetti terzi da individuarsi senza vincolo di procedura e in regime di autonomia privata sarà effettuata dalla LNPB a propria discrezione e senza obblighi, tuttavia si potranno determinare due diverse situazioni: