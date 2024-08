Secondo Trofeo Silvio Berlusconi, derby Milan-Monza - Diretta tv Canale 5

Martedì 13 agosto 2024, Canale 5 trasmetterà in diretta e in esclusiva la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, a partire dalle ore 20:30. La serata, che avrà luogo dallo stadio di San Siro, vedrà protagonista il derby tra due delle squadre simbolo della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Milan, allenato da Paulo Fonseca, e il Monza, guidato dal grande ex rossonero Alessandro Nesta.

Prima dell'inizio della partita, il pubblico potrà assistere a un evento speciale con l'esibizione canora di Fausto Leali, che presenterà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, vincitore dell'ultima edizione di ‘Io Canto Family’.

Al termine del match, è prevista la cerimonia di premiazione sul campo, con la consegna della coppa intitolata a Silvio Berlusconi, il Presidente che ha segnato profondamente la storia di entrambi i club. Per ben 31 anni, Berlusconi ha guidato il Milan, conquistando 29 trofei, tra cui otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e cinque Supercoppe Europee. Successivamente, acquistato il Monza nel 2018, Berlusconi ha contribuito a una rapida ascesa dalla Serie C alla Serie A, con il club brianzolo che ha sorpreso il campionato posizionandosi all'undicesimo posto nella stagione 2022/23 e al dodicesimo nella scorsa annata.

Per l'occasione, le due squadre scenderanno in campo con maglie speciali, decorate con una patch esclusiva dedicata al presidente, sempre sensibile alle tematiche sociali. Le maglie saranno messe all'asta sul sito matchwornshirt.com a partire dal fischio d'inizio. I proventi raccolti saranno destinati a Fondazione Milan che li utilizzerà per sostenere la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) delle squadre affiliate a Milan e Monza.

Fondazione Milan è da sempre impegnata nel promuovere l’accesso allo sport per ragazzi e ragazze con disabilità, attraverso il programma Sport for All. L'iniziativa benefica, sulla scia delle prossime Paralimpiadi in programma a Parigi dal 28 agosto all'8 settembre, promuove il Calcio Paralimpico, supportando le squadre affiliate a Milan e Monza che partecipano al campionato DCPS, istituito dalla FIGC nel 2019, per continuare a offrire un calcio inclusivo e accessibile a tutti.

La serata sarà presentata da Monica Bertini, con la telecronaca della gara affidata a Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin. Gli inviati sul campo saranno Monica Vanali e Claudio Raimondi. Il match sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it