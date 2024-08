Giochi Paralimpici Parigi 2024: YouTube amplifica copertura con Dirette, Multiview e Contenuti Esclusivi

Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha collaborato con YouTube per massimizzare la portata globale dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, integrando la copertura delle emittenti ufficiali. Dal 28 agosto all'8 settembre, il canale YouTube Paralympics offrirà la più ampia copertura dei Giochi Paralimpici fino ad oggi, con azioni live da parete a parete, replay, highlights, contenuti dei creatori, servizi sugli atleti e molto altro. I contenuti saranno disponibili gratuitamente per gli utenti di 175 mercati e territori in tutto il mondo.

Il pubblico può aspettarsi:

Copertura in diretta : Saranno disponibili quasi 1.400 ore di copertura in diretta di tutti i 22 sport paralimpici , comprese le cerimonie di apertura e chiusura .





: Saranno disponibili quasi di copertura in diretta di tutti i , comprese le e . Multiview : Per la prima volta YouTube introduce il Multiview a livello globale, consentendo agli spettatori di guardare contemporaneamente fino a quattro stream dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La multiview è stata utilizzata in precedenza per eventi come NFL e Coachella e in alcune regioni durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024.





: Per la prima volta introduce il a livello globale, consentendo agli spettatori di guardare contemporaneamente fino a dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La è stata utilizzata in precedenza per eventi come e e in alcune durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Clip e highlights : Ogni giorno dei Giochi, sul canale YouTube delle Paralimpiadi saranno resi disponibili i clip di ogni singola gara, competizione e partita - più di 1.200 clip in totale - per garantire che il pubblico possa seguire l'azione a proprio piacimento. Queste saranno messe in evidenza dagli utenti nella pagina di ricerca con le “Schede ufficiali” , che permetteranno di scoprire i contenuti delle Paralimpiadi senza soluzione di continuità.





: Ogni giorno dei Giochi, sul canale saranno resi disponibili i di ogni singola gara, competizione e partita - più di in totale - per garantire che il pubblico possa seguire l'azione a proprio piacimento. Queste saranno messe in evidenza dagli utenti nella con le , che permetteranno di scoprire i contenuti delle Paralimpiadi senza soluzione di continuità. YouTube Shorts : Per tutta la durata dei Giochi, l' IPC produrrà quasi 400 cortometraggi su YouTube incentrati su grandi momenti sportivi e fino a 40 filmati sugli atleti.





: Per tutta la durata dei Giochi, l' produrrà quasi su YouTube incentrati su grandi momenti sportivi e fino a sugli atleti. Rising Phoenix: Road to Tokyo: Una serie in tre parti che segue 12 atleti paralimpici d'élite provenienti da 11 Paesi mentre si preparano a gareggiare ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020. Il prossimo capitolo dell'universo Rising Phoenix, creato dal vincitore del premio Emmy Harder Than You Think.

Mike Peters, amministratore delegato dell'IPC, ha dichiarato:

“Collaborando con YouTube per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, massimizzeremo la portata mondiale dell'evento sportivo più trasformativo del pianeta, coinvolgendo nuovo pubblico nelle performance dei paralimpici. La copertura di YouTube delle Paralimpiadi di Parigi 2024 integrerà il lavoro delle nostre oltre 160 emittenti ufficiali e garantirà che ogni persona sulla terra abbia l'opportunità di guardare i Giochi attraverso una serie di piattaforme. In termini di copertura, Parigi 2024 sarà la Paralimpiade più accessibile della storia. Il lettore Multiview ha riscosso un enorme successo negli Stati Uniti e le Paralimpiadi di Parigi 2024 cambieranno le carte in tavola: per la prima volta il lettore Multiview sarà disponibile a livello globale e affascinerà gli spettatori con un nuovo modo di fruire di più flussi di azioni sportive in diretta in una sola volta”.

Pedro Pina, vicepresidente di YouTube Europa, Medio Oriente e Africa, ha dichiarato:

“Su YouTube tutti possono trovare la propria voce e condividerla con il mondo. Durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, YouTube si trasformerà in un palcoscenico globale per gli eroi e le eroine non celebrate dei Giochi, che tutti potranno celebrare e a cui ispirarsi”.

In vista dei Giochi paralimpici di Parigi 2024, l'IPC ha prodotto una serie di filmati per educare e coinvolgere il pubblico sugli sport paralimpici e sulle storie dei principali atleti paralimpici.

I contenuti comprendono:

Paris 2024 Sport Explainers - Prodotti in collaborazione con Allianz , guide animate di 90 secondi per ciascuno dei 22 sport paralimpici .





- Prodotti in collaborazione con , di per ciascuno dei . Crafting Champions - 22 dei migliori atleti paralimpici del mondo raccontano i loro preparativi per i Giochi paralimpici di Parigi 2024.





- raccontano i loro preparativi per i Giochi paralimpici di Parigi 2024. Game Changers - 22 cortometraggi che presentano atleti paralimpici che hanno dato una svolta al loro sport.





- che presentano che hanno dato una svolta al loro sport. #ChangeStartsWithSport - Una serie di 22 filmati in cui i paralimpici spiegano l'impatto trasformativo che lo sport paralimpico ha avuto sulla loro vita.





- Una serie di in cui i spiegano l'impatto che lo sport paralimpico ha avuto sulla loro vita. Ones to Watch - 22 cortometraggi che mettono in luce gli atleti di punta di ciascuno degli sport che saranno presenti ai prossimi Giochi Paralimpici.

Molti detentori dei diritti mediatici dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 stanno cercando di utilizzare YouTube per migliorare la loro copertura dell'evento, e molti cercano di trasmettere in streaming ogni minuto di tutte le azioni sportive.

YouTube è la casa digitale globale dei momenti sportivi, grandi e piccoli. Ogni anno su YouTube si consumano oltre 35 miliardi di ore di contenuti sportivi.