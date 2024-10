Champions League 🏆 Young Boys vs Inter in Diretta Streaming Prime Video

Mercoledì 23 ottobre l’Inter di Simone Inzaghi volerà a Berna per affrontare lo Young Boys nella sfida valida per la terza giornata della League Phase di UEFA Champions League.

Un match che vede i nerazzurri favoriti contro il club svizzero, che non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, e che li vede ultimi in classifica in Champions League con due sconfitte su due. In diretta dallo stadio Wankdorf di Berna ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federico Balzaretti.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Luca Toni e Cristian Brocchi. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 22 e mercoledì 23 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 23.



Mercoledì 6 novembre, invece, l’Inter sfiderà in casa gli inglesi dell’Arsenal. La diretta della partita in esclusiva su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. La quinta giornata di UEFA Champions League vedrà scendere in campo l’Aston Villa che affronterà in casa la Juventus di Thiago Motta (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). Si prosegue poi con l’ultima giornata della fase a girone unico con il big match Juventus-Manchester City, in programma mercoledì 11 dicembre su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00.



Le partite di Prime Video della settima e ottava giornata verranno scelte successivamente in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della nuova League Phase della UEFA Champions League, per garantire agli abbonati Prime i match più interessanti.



Anche per la stagione 2024-25, ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Grazie al rinnovato accordo tra Sky e Amazon tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky potranno accedere via satellite anche alle 18 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva da Amazon Prime Video. I clienti Sky Business – che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici - avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul canale Prime Video Sportsbar, attivo alla posizione 217 solo negli orari della competizione, e potranno quindi godersi tutte le emozionanti sfide tra i top player d’Europa direttamente su Sky, con la qualità, le elevate performance e l’affidabilità del segnale satellitare oramai note al grande pubblico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire TV Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.