Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 11a alla 20a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Chi sarà campione d’inverno? Sarà decisiva l’ultima giornata del girone di andata? In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro è stato svelato il programma delle prime due giornate di gennaio, l’ultima di andata e la prima di ritorno.

La programmazione televisiva della Serie A per la stagione 2024/2025 prosegue domani con la undicesima giornata, che vede il Bologna affrontare il Lecce sabato 2 novembre alle 15.00, in esclusiva su DAZN. Nella stessa giornata, alle 18.00, si sfideranno Udinese e Juventus, sempre su DAZN, mentre il Monza giocherà contro il Milan sabato alle 20.45, con la partita disponibile in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky. Domenica 3 novembre, il Napoli ospiterà l'Atalanta alle 12.30, anche questa gara in esclusiva su DAZN. Nel pomeriggio, alle 15.00, si affronteranno Torino e Fiorentina, esclusivamente su DAZN, mentre l'Hellas Verona affronterà la Roma alle 18.00, visibile su DAZN e in co-esclusiva su Sky. Infine, alle 20.45, l'Inter sfiderà il Venezia in esclusiva su DAZN. Lunedì 4 novembre, il programma si conclude con due incontri: Empoli contro Como e Parma contro Genoa, entrambi in esclusiva su DAZN alle 18.30, e Lazio contro Cagliari alle 20.45, visibile su DAZN e in co-esclusiva su Sky.

Per quanto riguarda la dodicesima giornata, il Giovedì 7 novembre alle 20.45 il Genoa affronterà il Como, esclusivamente su DAZN. Venerdì 8 novembre alle 20.45, il Lecce sfiderà l'Empoli, visibile su DAZN e in co-esclusiva su Sky. Nella giornata di venerdì 9 novembre, Venezia e Parma si affronteranno alle 15.00, mentre Cagliari e Milan si affronteranno alle 18.00, entrambi su DAZN. Alle 20.45 dello stesso giorno, la Juventus giocherà contro il Torino, anch’essa in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky. Domenica 10 novembre si disputeranno diverse partite: Atalanta contro Udinese alle 12.30, Fiorentina contro Hellas Verona e Roma contro Bologna alle 15.00, tutti in esclusiva su DAZN. Alle 18.00, il Monza affronterà la Lazio, visibile su DAZN e in co-esclusiva su Sky, mentre l'Inter giocherà contro il Napoli alle 20.45, esclusivamente su DAZN.

La tredicesima giornata avrà inizio sabato 23 novembre con Hellas Verona contro Inter alle 15.00 e Milan contro Juventus alle 18.00, entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 20.45, il Parma affronterà l'Atalanta in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 24 novembre, Genoa contro Cagliari alle 12.30, Como contro Fiorentina e Torino contro Monza alle 15.00, tutti su DAZN. Alle 18.00, Napoli sfiderà la Roma in co-esclusiva su DAZN e Sky, mentre l'ultima partita di domenica sarà Lazio contro Bologna alle 20.45, anch’essa su DAZN. Lunedì 25 novembre si chiuderà la giornata con Empoli contro Udinese alle 18.30 e Venezia contro Lecce alle 20.45, visibili entrambi su DAZN e in co-esclusiva su Sky.

La quattordicesima giornata inizierà venerdì 29 novembre con Cagliari contro Hellas Verona alle 20.45, in esclusiva su DAZN. Sabato 30 novembre si giocheranno Como contro Monza alle 15.00, Milan contro Empoli alle 18.00, e Bologna contro Venezia alle 20.45, quest'ultima in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 1 dicembre, Udinese sfiderà il Genoa alle 12.30, Parma contro Lazio e Torino contro Napoli alle 15.00, tutte in esclusiva su DAZN. Alle 18.00, la Fiorentina affronterà l'Inter in co-esclusiva su DAZN e Sky, mentre la giornata si concluderà con Lecce contro Juventus alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Il lunedì successivo, il programma prevede Roma contro Atalanta alle 20.45, visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky.

Nella quindicesima giornata, il venerdì 6 dicembre si giocherà Inter contro Parma alle 18.30, in esclusiva su DAZN, e Atalanta contro Milan alle 20.45, con la partita in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 7 dicembre, il Genoa ospiterà il Torino alle 15.00 e la Juventus sfiderà il Bologna alle 18.00, entrambi su DAZN, mentre la Roma giocherà contro il Lecce alle 20.45, visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 8 dicembre, Frosinone affronterà il Cagliari alle 12.30, Hellas Verona contro Empoli alle 15.00, e Venezia contro Como alle 18.00 in co-esclusiva su DAZN e Sky. La giornata si chiuderà con Napoli contro Lazio alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Lunedì 9 dicembre, Monza sfiderà l'Udinese alle 20.45, visibile su DAZN.

Per la sedicesima giornata, il venerdì 13 dicembre si giocherà Empoli contro Torino alle 20.45 in co-esclusiva su DAZN e Sky. Il giorno successivo, Cagliari affronterà l'Atalanta alle 15.00, mentre Udinese sfiderà il Napoli alle 18.00, entrambi su DAZN. Alle 20.45, la Juventus giocherà contro il Venezia in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 15 dicembre, Lecce contro Monza si giocherà alle 12.30, Bologna contro Fiorentina e Parma contro Hellas Verona alle 15.00, tutti su DAZN. Alle 18.00, Como sfiderà la Roma in co-esclusiva su DAZN e Sky, e alle 20.45 il Milan affronterà il Genoa, esclusivamente su DAZN. Infine, lunedì 16 dicembre, Lazio e Inter si sfideranno alle 20.45, in esclusiva su DAZN.

La diciassettesima giornata si aprirà venerdì 20 dicembre con Hellas Verona contro Milan alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Sabato 21 dicembre, Torino sfiderà il Bologna alle 15.00, il Genoa affronterà il Napoli alle 18.00, e Lecce giocherà contro la Lazio alle 20.45, questa partita sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 22 dicembre, Roma contro Parma alle 12.30, Venezia contro Cagliari alle 15.00, e Atalanta contro Empoli alle 18.00 in co-esclusiva su DAZN e Sky, prima della chiusura della giornata con Monza contro Juventus alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Il lunedì 23 dicembre, si giocheranno Fiorentina contro Udinese alle 18.30 e Inter contro Como alle 20.45, entrambe su DAZN e in co-esclusiva su Sky.

La diciottesima giornata vedrà la luce sabato 28 dicembre con Empoli contro Genoa e Parma contro Monza, entrambe alle 15.00 e disponibili in esclusiva su DAZN. Cagliari sfiderà l’Inter alle 18.00, mentre Lazio e Atalanta si affronteranno alle 20.45 in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 29 dicembre, Udinese contro Torino alle 12.30, Napoli contro Venezia alle 15.00, e Juventus contro Fiorentina alle 18.00 in co-esclusiva su DAZN e Sky, prima di chiudere la giornata con Milan contro Roma alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Infine, lunedì 30 dicembre, Como affronterà il Lecce alle 18.30 e Bologna sfiderà l'Hellas Verona alle 20.45, entrambe in esclusiva su DAZN.

La prima partita di campionato del 2025 si giocherà sabato 4 gennaio alle 15.00 e metterà di fronte Venezia ed Empoli, seguita alle 18.00 da Fiorentina-Napoli e alle 20.45 da Hellas Verona-Udinese. Domenica all’ora di pranzo in campo Monza e Cagliari, mentre nel pomeriggio si giocheranno prima Lecce-Genoa, alle 15.00, e poi Torino-Parma, alle 18.00. Roma-Lazio, in programma all’Olimpico alle 20.45, chiuderà il week end di Serie A Enilive, visto che le partite che coinvolgono le quattro squadre impegnate a Riyadh nella EA SPORTS FC SUPERCUP (Inter-Atalanta e Juve-Milan in programma 2 e 3 gennaio alle 20.00 ore italiane, finale il 6 gennaio alla stessa ora) sono state programmate martedì 14 e mercoledì 15 gennaio. In particolare Como e Milan scenderanno in campo martedì alle 18.30, seguite da Atalanta e Juventus, mentre Inter-Bologna si giocherà nella serata successiva. Potenzialmente, quindi, se i distacchi in classifica tra le prime dovessero diminuire, si potrebbe dover aspettare queste date per assegnare il simbolico titolo di campione d’inverno.

La prima giornata del girone di ritorno, invece, si aprirà venerdì 10 gennaio alle 20.45 con Lazio-Como. Sabato 11 alle 15.00 si giocheranno Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta. Torino-Juventus è stata programmata alle 18.00, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Cagliari. Domenica si riparte alle 12.30 con Genoa-Parma, poi Venezia-Inter alle 15.00 e Bologna-Roma alle 18.00. Napoli-Hellas Verona chiuderà il programma della domenica, ma non della ventesima giornata che terminerà lunedì alle 20.45 con Monza-Fiorentina.

Anche quest’anno (e fino al 2029) DAZN trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co − esclusiva DAZN/Sky (il match serale del sabato, la gara domenicale delle 18 e il Monday Night)

una partita venerdì ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 18:00 (esclusiva DAZN)

una partita sabato ore 20:45 (DAZN – Sky)

una partita domenica ore 12:30 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ore 15:00 (esclusiva DAZN)

una partita domenica ora 18:00 (DAZN – Sky)

una partita domenica ore 20:45 (esclusiva DAZN)

una partita lunedì ore 20:45 (DAZN – Sky)

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE



11a GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA − LECCE ESCLUSIVA DAZN

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA − MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 03/11/2024 Domenica 20.45 INTER − VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI − COMO ESCLUSIVA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA − GENOA ESCLUSIVA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

12a GORNATA

07/11/2024 Giovedì 20.45 GENOA − COMO ESCLUSIVA DAZN



08/11/2024 Venerdì 20.45 LECCE − EMPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 09/11/2024 Venerdì 15.00 VENEZIA − PARMA ESCLUSIVA DAZN

09/11/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI − MILAN ESCLUSIVA DAZN

09/11/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS − TORINO * CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/11/2024 Domenica 12.30 ATALANTA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 FIORENTINA − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

10/11/2024 Domenica 15.00 ROMA − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

10/11/2024 Domenica 18.00 MONZA − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 10/11/2024 Domenica 20.45 INTER − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

13a GIORNATA

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA − INTER ESCLUSIVA DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO − FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO − MONZA ESCLUSIVA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA − LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

14a GIORNATA

29/11/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI− HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

30/11/2024 Sabato 15.00 COMO− MONZA ESCLUSIVA DAZN

30/11/2024 Sabato 18.00 MILAN− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

30/11/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA− VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 01/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE− GENOA ESCLUSIVA DAZN

01/12/2024 Domenica 15.00 PARMA− LAZIO ESCLUSIVA DAZN

01/12/2024 Domenica 15.00 TORINO− NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

01/12/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA− INTER CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 01/12/2024 Domenica 20.45 LECCE− JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

02/12/2024 Lunedì 20.45 ROMA− ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

15a GIORNATA

06/12/2024 Venerdì 18.30 INTER− PARMA ESCLUSIVA DAZN

06/12/2024 Venerdì 20.45 ATALANTA− MILAN CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 07/12/2024 Sabato 15.00 GENOA− TORINO ESCLUSIVA DAZN

07/12/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS− BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

07/12/2024 Sabato 20.45 ROMA− LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/12/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA− CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

08/12/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA− EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

08/12/2024 Domenica 18.00 VENEZIA− COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 08/12/2024 Domenica 20.45 NAPOLI− LAZIO ESCLUSIVA DAZN

09/12/2024 Lunedì 20.45 MONZA− UDINESE ESCLUSIVA DAZN

16a GIORNATA

13/12/2024 Venerdì 20.45 EMPOLI − TORINO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 14/12/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI − ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

14/12/2024 Sabato 18.00 UDINESE− NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

14/12/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS− VENEZIA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 15/12/2024 Domenica 12.30 LECCE− MONZA ESCLUSIVA DAZN

15/12/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA− FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

15/12/2024 Domenica 15.00 PARMA − HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

15/12/2024 Domenica 18.00 COMO − ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 15/12/2024 Domenica 20.45 MILAN − GENOA ESCLUSIVA DAZN

16/12/2024 Lunedì 20.45 LAZIO − INTER ESCLUSIVA DAZN

17a GIORNATA

20/12/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA− MILAN ESCLUSIVA DAZN

21/12/2024 Sabato 15.00 TORINO − BOLOGNA ESCLUSIVA DAZN

21/12/2024 Sabato 18.00 GENOA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

21/12/2024 Sabato 20.45 LECCE − LAZIO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/12/2024 Domenica 12.30 ROMA − PARMA ESCLUSIVA DAZN

22/12/2024 Domenica 15.00 VENEZIA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

22/12/2024 Domenica 18.00 ATALANTA − EMPOLI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 22/12/2024 Domenica 20.45 MONZA − JUVENTUS ESCLUSIVA DAZN

23/12/2024 Lunedì 18.30 FIORENTINA − UDINESE ESCLUSIVA DAZN

23/12/2024 Lunedì 20.45 INTER − COMO CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

18a GIORNATA

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI − GENOA ESCLUSIVA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA − MONZA ESCLUSIVA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI − INTER ESCLUSIVA DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO − ATALANTA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE − TORINO ESCLUSIVA DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI− VENEZIA ESCLUSIVA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS − FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN − ROMA ESCLUSIVA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO − LECCE ESCLUSIVA DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA − HELLAS VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

19a GIORNATA

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA − EMPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA − NAPOLI ESCLUSIVA DAZN

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA − UDINESE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA − CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE − GENOA ESCLUSIVA DAZN

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO − PARMA ESCLUSIVA DAZN

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA − LAZIO * ESCLUSIVA DAZN

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO − MILAN ** CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA − JUVENTUS ** CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER − BOLOGNA ** ESCLUSIVA DAZN

20a GIORNATA

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO −COMO ESCLUSIVA DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI −LECCE ESCLUSIVA DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE −ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO − JUVENTUS * ESCLUSIVA DAZN

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN − CAGLIARI CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA − PARMA ESCLUSIVA DAZN

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA −INTER ESCLUSIVA DAZN

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA −ROMA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI −HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA −FIORENTINA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 8 del 5 luglio 2024

(**) Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.

MATCH VISIBILI IN TV PER SQUADRA (dati aggiornati alla 20a giornata)

Roma 10 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 10 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 10 partite su 20 Atalanta 9 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 11 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 11 partite su 20 Verona 9 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 11 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 11 partite su 20 Lazio 8 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 12 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 12 partite su 20 Lecce 8 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 12 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 12 partite su 20 Juventus 8 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 12 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 12 partite su 20 Cagliari 7 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 13 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 13 partite su 20 Milan 7 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 13 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 13 partite su 20 Torino 6 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 14 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 14 partite su 20 Venezia 6 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 14 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 14 partite su 20 Como 6 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 14 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 14 partite su 20 Inter 5 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 15 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 15 partite su 20 Bologna 5 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 15 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 15 partite su 20 Monza 5 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 15 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 15 partite su 20 Empoli 4 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 16 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 16 partite su 20 Fiorentina 4 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 16 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 16 partite su 20 Napoli 4 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 16 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 16 partite su 20 Parma 4 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 16 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 16 partite su 20 Udinese 4 partite su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 16 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

+ | 16 partite su 20 Genoa 1 partita su 20 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 19 partite su 20 ESCLUSIVA DAZN

Totale - 60 su 200 gare in CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 140 su 200 partite in ESCLUSIVA DAZN