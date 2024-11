Tennis ATP Finals Torino 2024 🎾Finale OGGI Sinner - Fritz (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Jannik Sinner affronta Taylor Fritz nella finale delle Atp Finals di Torino.

L'azzurro a caccia del primo titolo da 'maestro' contro l'americano, già battuto pochi giorni fa nel round robin.

Alle 18:00 in diretta



Sinner e Fritz si ritrovano uno di fronte all'altro dopo il confronto nel round robin di cinque giorni fa, vinto da Jannik con un doppio 6-4 Jannik una serie aperta di tre vittorie consecutive contro Fritz. L'unico successo dell'americano risale a Indian Wells 2021, primo confronto della serie.

Cammino finora perfetto per Sinner che arriva a questa finale con quattro vittorie su quattro. Dopo aver superato il gruppo Nastase al primo posto, l'azzurro ha battuto Casper Ruud in semifinale. Sinner giocherà la seconda finale consecutiva alle Atp Finals. L'azzurro spera in un risultato diverso dallo scorso anno quando venne battuto da Novak Djokovic (anche in quel caso affrontato ai gironi). Secondo classificato del gruppo Nastase, Fritz ha raggiunto la finale grazie alla vittoria in tre set su Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in poco meno di due ore e mezza di gioco.

Già primo italiano di sempre in finale alle Atp Finals, Sinner può diventare anche il primo azzurro nella storia a vincere il torneo. Sinner giocherà oggi la 23esima finale Atp in carriera, la nona del 2024 in cui ha vinto sette trofei tra cui due Slam (Australian Open e US Open).

Sinner va a caccia della 70esima vittoria nel 2024: l'azzurro attualmente è a quota 69 alla pari di Alexander Zverev. Tradizione positiva quest'anno per Sinner contro top 5: 10 vittorie e 4 sconfitte. I ko sono arrivati con Alcaraz (Indian Wells, Roland Garros e Pechino) e Medvedev (a Wimbledon). Sinner insegue la 50esima vittoria stagionale su cemento. Qui ha perso solo tre match contro Alcaraz a Pechino e Indian Wells e contro Rublev a Montreale In caso di vittoria oggi, Sinner conquisterebbe il premio da imbattuto di 4.881.500 dollari. L'azzurro è già il giocatore con il prize money più alto del 2024

Sinner ha una serie aperta di 15 vittorie consecutive contro tennisti americani. L'ultimo ko contro Shelton a Shanghai 2023. La stagione di Sinner non finirà a Torino. L'azzurro, infatti, è atteso a Malaga per le Finals di Coppa Davis: giovedì alle 17 c'è il quarto di finale contro l'Argentina.

SINNER – FRITZ, I PRECEDENTI

2021 - Indian Wells (R16): Fritz b. Sinner 6-4, 6-3

2023 - Indian Wells (QF): Sinner b. Fritz 6-4, 4-6, 6-4

2024 - US Open (F): Sinner b. Fritz 6-3, 6-4, 7-5

2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Fritz 6-4, 6-4

Domenica 17 novembre

ore 13.30 IL TENNIS E’ SERVITO Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

ore 14.30 Studio ATP Finals Sky Sport Tennis e NOW

ore 15 DOPPIO, FINALE Sky Sport Tennis e NOW

ore 17.15 Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 18 SINGOLARE, FINALE Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire Studio ATP Finals Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

A seguire ATP FINALS THE INSIDER Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 24 e NOW

LE ATP FINALS 2024 IN DIRETTA SUI CANALI RAI

La sfida Sinner-Fritz, in programma stasera alle 18:00, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, e il supporto da bordo campo di Maurizio Fanelli. In studio, insieme ad Alessandro Fabretti, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese per analisi e approfondimenti pre e post match.