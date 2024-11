Tennis Coppa Davis Finals 2024 🎾ITALIA - Olanda (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Nuovo appuntamento con la storia per l'Italia di Filippo Volandri che va a caccia della seconda Coppa Davis consecutiva.

Gli azzurri affrontano l'Olanda, già battuta quest'anno nei gironi di Bologna.

Via alle 16 con il primo singolare



A Malaga è il giorno della finale di Coppa Davis. In campo c'è l'Italia di Filippo Volandri, impegnata contro l'Olanda. Appuntamento con la storia per l'Italia di Filippo Volandri che può difendere il titolo conquistato un anno fa. L'ultima nazione ad aver vinto la Davis per due anni di fila è stata la Repubblica Ceca (2012-13)

È la prima, storica, finale di Coppa Davis, invece, per l'Olanda. Gli oranje non erano mai andati oltre la semifinale, raggiunta nel 2001 quando l'attuale capitano Paul Haarhuis era in campo da giocatore L’Italia è la terza nazione nella storia in grado di raggiungere per due anni di fila sia la finale di Coppa Davis che di Fed/Billie Jean King Cup dopo gli Stati Uniti d’America (1963-64, 1978-79, 1981-82 e 1990-91 - gli ultimi a riuscirci) e l’Australia (1963-64 e 1964-65).

Sono trascorsi esattamente 70 giorni dall'ultimo confronto tra Italia e Olanda. Era il 15 settembre e azzurri e oranje si affrontavano nell'ultimo tie del girone di Bologna. Vinse l'Italia 2-1 con i successi in singolare di Berrettini (su Van de Zandschulp) e del debuttante Cobolli (su Griekspoor). Il punto ottenuto in doppio da Koolhof e Van de Zandschulp (battendo Bolelli/Vavassori), però, è stato decisivo per l'Olanda per raggiungere la Final 8 di Malaga; Allora Jannik Sinner era presente, ma non in veste di giocatore, bensì da spettatore. Reduce dal trionfo agli US Open, il n. 1 al mondo seguì la sfida dalla panchina azzurra

I PRECEDENTI TRA ITALIA E OLANDA - Non solo Bologna lo scorso settembre, l'Italia vanta una tradizione più che positiva con l'Olanda. Gli azzurri, infatti, hanno vinto nove dei dieci tie disputati contro la nazionale oranje. L'unica vittoria olandese risale a 101 anni fa: era il 1923 e la competizione si chiamava ancora International Lawn Tennis Challenge. Nei quarti di finale della zona Europa, sulla terra rossa di Noordwijk, l'Olanda vinse 5-0 con due vittorie a testa in singolare di Christiaan van Lennep e Arthur Diemer-Kool che, insieme, conquistarono anche il doppio.

2024 (Round Robin): Italia b. Olanda 2-1

(Round Robin): b. Olanda 2-1 2023 (Finals - QF): Italia b. Olanda 2-1

(Finals - QF): b. Olanda 2-1 2010 (Gruppo I - QF): Italia b. Olanda 4-1

(Gruppo I - QF): b. Olanda 4-1 1972 (Europa - QF): Italia b. Olanda 4-1

(Europa - QF): b. Olanda 4-1 1957 (Europa - 2° turno): Italia b. Olanda 5-0

(Europa - 2° turno): b. Olanda 5-0 1953 (Europa - 2° turno): Italia b. Olanda 5-0

(Europa - 2° turno): b. Olanda 5-0 1934 (Europa - QF): Italia b. Olanda 3-2

(Europa - QF): b. Olanda 3-2 1931 (Europa - 2° turno): Italia b. Olanda 3-0

(Europa - 2° turno): b. Olanda 3-0 1926 (Europa - 2° turno): Italia b. Olanda 3-2

(Europa - 2° turno): b. Olanda 3-2 1923 (Europa - QF): Olanda b. Italia 5-0

LA PROGRAMMAZIONE DI SKY SPORT

ore 15:30: Studio Coppa Davis Finals 2024

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

In studio dal Palacio de los Deportes José María Martín Carpena di Malaga: Eleonora Cottarelli

Inviato per collegamenti e interviste: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro



Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go



a seguire: Studio Coppa Davis Finals 2024

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

AL VIA LA ‘DAVIS CUP FINAL 8’ CON L’ITALIA PROTAGONISTA

GLI AZZURRI DI VOLANDRI CERCANO IL “BIS”

IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Da MARTEDÌ 19 a DOMENICA 24 NOVEMBRE

le otto Nazionali più forti del mondo si sfidano a Malaga

a caccia della mitica “Insalatiera”

Martedi alle 17 si parte con OLANDA-SPAGNA



L’ITALIA in campo GIOVEDÌ 21 DALLE 17 contro l’ARGENTINA

“Campo centrale” SKY SPORT TENNIS anche in streaming su NOW:

TUTTE LE SFIDE LIVE, con il racconto di Elena Pero e Luca Boschetto

e il commento tecnico di Laura Golarsa e Stefano Pescosolido.

In diretta da Malaga gli studi di presentazione e analisi

condotti da Eleonora Cottarelli con Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro

Solo su Sky e in streaming su NOW il tennis si gioca tutto l’anno. Dopo le emozioni delle Nitto ATP Finals di Torino, concluse con il trionfo di Jannik Sinner, il “Gran Finale di Stagione” si appresta a vivere un nuovo, appassionante, evento: da martedì 19 novembre, a Malaga andranno in scena le “Davis Cup Finals” 2024, con la confermata formula della “Final 8”. Si ritrovano dunque, sul veloce del Josè Maria Martìn Carpena, le otto Nazionali che hanno superato la fase di qualificazione: tra loro c’è la squadra che alzerà, domenica 24 novembre, la celebre “Insalatiera” della Davis Cup.

Le otto finaliste

ITALIA (Prima classificata gruppo Bologna)

(Prima classificata gruppo Bologna) Olanda (Seconda classificata gruppo Bologna)

(Seconda classificata gruppo Bologna) Spagna (Prima classificata gruppo Valencia)

(Prima classificata gruppo Valencia) Australia (Seconda classificata gruppo Valencia)

(Seconda classificata gruppo Valencia) Stati Uniti (Prima classificata gruppo Zhuhai)

(Prima classificata gruppo Zhuhai) Germania (Seconda classificata gruppo Zhuhai)

(Seconda classificata gruppo Zhuhai) Canada (Prima classificata gruppo Manchester)

(Prima classificata gruppo Manchester) Argentina (Seconda classificata gruppo Manchester)

Alla Final 8 partecipano le otto nazioni che hanno superato la fase a gironi svolta la seconda settimana di settembre. La fase finale si gioca con un tabellone a eliminazione diretta. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio.

L'Italia si presenta con una squadra diversa per due quinti rispetto a un anno fa: fuori Arnaldi e Sonego, dentro Berrettini e Vavassori. La certezza è Jannik Sinner, trascinatore un anno fa e reduce dallo storico trionfo alle Atp Finals, l'ottavo titolo stagionale. Capitan Volandri dovrà sciogliere le riserve sia sul secondo singolarista (tra Musetti e Berrettini) che per la coppia di doppio. Bolelli e Vavassori sono reduci da un anno magico chiuso con le Atp Finals, ma Sinner ha dimostrato di essere decisivo anche in doppio.

Dal 2019, da quando la Coppa Davis si gioca con la formula attuale, hanno vinto nell'ordine Spagna, Russia (oggi esclusa dalle competizioni a squadre ITF), Canada e Italia. Il record di trionfi appartiene agli Stati Uniti (32), ma l'ultimo successo "Made in USA" risale al 2007.. Allora, sul cemento di Portland, Roddick e compagni sconfissero la Russia con un netto 4-1, archiviando la pratica già con il doppio dei gemelli Bryan.

Copertura eccezionale su Sky e NOW, che trasmetteranno integralmente la “Final 8” a partire dai quarti di finale: martedì 16 Olanda-Spagna dalle 17, poi mercoledì 20 Germania-Canada dalle 12, giovedì 21 Stati Uniti-Australia dalle 10.30 e l’attesissima Italia-Argentina dalle 17. Venerdì la prima semifinale dalle 17, sabato la seconda dalle 13. Domenica la finalissima, dalle 16.

La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le partite da Malaga sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. Al loro fianco, in telecronaca, Stefano Pescosolido e Laura Golarsa

Tutte le sfide saranno precedute da ricchi studi pre partita, mezz’ora prima dell’inizio del primo singolare, e seguite dagli studi di commento e analisi. In conduzione da Malaga Eleonora Cottarelli, insieme ad Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” per tutte le partite e gli studi pre e post, mentre gli incontri saranno in diretta anche su Sky Sport Uno. Al termine delle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, inoltre, tre appuntamenti speciale con The Insider, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Davis Cup Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.

PROGRAMMAZIONE DAVIS CUP FINALS 2024 SU SKY E IN STREAMING SU NOW

La Davis Cup Finals 2024 sarà visibile su Sky e in streaming su NOW, offrendo una copertura completa degli eventi. Domenica 24 novembre, l'ultimo giorno delle Davis Cup Finals 2024 inizia alle 15.30 con lo Studio Davis Cup, seguito dalla finale alle 16.00. Anche in questo caso, sarà prevista un’ulteriore puntata dello Studio Davis Cup e il terzo episodio di The Insider.

Sabato 23 novembre – Sky Sport Tennis e NOW



Domenica 24 novembre – Sky Sport Tennis e NOW

ore 15.30 Studio Davis Cup (anche su Sky Sport Uno e NOW)

ore 16 Finale (anche su Sky Sport Uno e NOW)

A seguire Studio Davis Cup

A seguire The Insider – 3° episodio

LE ATP FINALS 2024 IN DIRETTA SUI CANALI RAI

Gli americani lo chiamano repeat, noi ci accontentiamo del latino bis. Ciò che non cambia è la sostanza: un trionfo ripetuto, un successo che arriva esattamente un anno dopo. È quello che Sinner, Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavassori cercheranno di fare, guidati dal capitano non giocatore Filippo Volandri, nell'ultima settimana di tennis dell'anno.

Fino a domenica, a Malaga, va in scena l'ultima edizione della Coppa Davis con il format della Final Eight, che il prossimo anno tornerà al classico formato con turni a eliminazione diretta e sorteggi per determinare gli incroci casa/trasferta. In Andalusia, gli Azzurri difendono il titolo conquistato lo scorso anno, una cavalcata che ha riportato l'Insalatiera in Italia dopo 47 anni.

Alle 16.00, toccherà agli Azzurri scendere in campo, in diretta su Rai 2, con Marco Fiocchetti e Adriano Panatta alla telecronaca, Omar Camporese per i commenti in studio, insieme ad Alessandro Fabretti e Rita Grande, e Maurizio Fanelli a bordo campo con Umberto Martini