Le Squadre Azzurre in TV nel 2024 (Rai e Sky): record di audience e un +35% rispetto al 2023

Il primo storico successo della Nazionale Femminile in Germania ha chiuso lunedì scorso il 2024 delle Squadre Azzurre in TV: complessivamente sono state trasmesse 45 gare (tutte sui canali Rai con l’eccezione dei quattro incontri di Euro 2024 andati in onda anche su Sky Sport), che hanno generato una audience complessiva di 122.991.426 e una media di share del 14,38%.

Il risultato del 2024 vale un +35% rispetto al 2023 (90.9M / 10.40%) e un +43% rispetto al 2022 (85.8M / 5,87%), grazie al traino di Euro 2024, seppur l’avventura degli Azzurri agli Europei sia finita già agli Ottavi di Finale, lontano dalla finale vinta nel 2021, anno nel quale il dato delle Nazionali in TV aveva raggiunto i 218 milioni di telespettatori.

A raccogliere i dati dell’anno solare è un report dell’Ufficio Stampa & Comunicazione FIGC, nel quale sono pubblicati i dati aggregati e quelli singoli di tutte le gare, suddivisi in ordine cronologico, per squadra e per canale.

Il dato complessivo comprende le gare di 6 Nazionali: le maschili A, Under 21, Under 19, Under 17 e Beach Soccer, e la A femminile e i dati sono tra loro molto disomogenei: basti pensare che il 92% totale dei telespettatori arriva dalle 14 partite degli Azzurri, che raggiungono i 113 milioni di telespettatori (8 milioni di media) con il 38,09% di share in media, dal 73,4% di Italia – Svizzera a Euro 2024 (tra Rai 1 e Sky Sport) al 22,6% dell’amichevole Italia – Bosnia alla vigilia del torneo continentale. Le altre squadre si dividono circa 10 milioni di telespettatori: guida l’Under 21 con 5.3M e 3,87 media share in 12 gare (11 su Rai 2, 1 su RaiSport); seguono la A Femminile (3.4M / 1,98%) in 11 partite (7 su Rai 2 e 4 su RaiSport); le due gare dell’Under 17 (Finale Europeo) su Rai 3 e dell’Under 19 (Semifinale Europeo) su RaiSport con 1.3M e oltre il 5% di media share; la Nazionale di Beach Soccer, trasmessa su RaiSport in occasione del Mondiale a Dubai a febbraio (circa 500mila telespettatori, 0,7% share medio).

Rai 2 è il canale più “Azzurro”: 18 incontri delle Nazionali trasmessi nel 2024, per un totale di 7,5M di telespettatori (3,72% media share), seguito da Rai 1, la rete ammiraglia che, grazie alle 14 partite della Nazionale A raggiunge quota 105.9M di telespettatori, una media di 7,5 milioni ogni serata (39,5% media share). Sul terzo gradino del podio c’è RaiSport, con 12 partite delle Squadre Azzurre (2.6M / 1,44%), più staccate Sky Sport (4 gare, 6,2M / 6,42%) e Rai 3 (1 gara dell’Under 21, 359mila / 2,80%).

Le amichevoli sono le gare più trasmesse: 11 incontri (4 Nazionale A, 5 Femminile, 2 Under 21); 6 di Nations League maschile, di Qualificazioni Europeo Femminile e del Mondiale Beach Soccer; 5 di Qualificazioni Europeo Under 21, Torneo Tolone Under 21; 4 di Euro 2024; 2 degli Europei Under 17 e 19. Per 19 volte le gare trasmesse in TV si sono giocate in campo neutro, 16 volte in Italia e 10 in trasferta in casa della rispettiva avversaria.

Particolarmente interessante il dato degli Azzurrini Campioni d’Europa Under 17: il 3-0 al Portogallo del 5 giugno (19.30 su Rai 2) è stato seguito da oltre 1 milione di telespettatori (1.034.146) con uno share del 6,13%, ben oltre la media di Rai 2 nella fascia oraria. Un risultato che pone questa partita al 6° posto della classifica all time delle Nazionali Giovanili, dietro a 3 gare dell’Under 20 al Mondiale (la finale del 2023, in testa con 1.590.352 e 16,57%; semifinale e quarti del 2019, quando il torneo era trasmesso da Rai e Sky Sport) e 2 dell’Under 19 (la finale del 2018 persa ai supplementari e la finale del 2023 vinta, entrambe col Portogallo).

Va detto, infine, che numerose altre gare sono state trasmesse in esclusiva da RaiPlay (dati non disponibili), in streaming sul sito figc.it e sul canale FIGC su YouTube e, da maggio, sul canale OTT “Vivo Azzurro TV”.