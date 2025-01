Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



"Mai più razzismo, vinciamo questa partita! - Lega B e UNAR per un calcio inclusivo". Questo lo slogan che sarà ripetuto anche nella prossima giornata, la 23a, sui led bordocampo, sui maxischermi, negli annunci stadio della Serie BKT. Un progetto realizzato con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, inaugurato durante la 22a giornata contro ogni forma di discriminazione, e che assume particolare significato in occasione del prossimo turno di campionato che precede la data del 27 gennaio, Giornata della memoria.

Una ricorrenza particolare quella di quest’anno, nell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz, per continuare a coltivare la memoria della Shoah e l’impegno della società civile, soprattutto assieme alle nuove generazioni. Tutto questo affinché ogni contesto, anche quello sportivo che porta con sé particolare attenzione, contribuisca a trasmettere valori e formare le coscienze.

‘L’Olocausto è una ferita ancora aperta per la quale è doveroso testimoniare senza alcuna esitazione – dice il presidente della Lega B Paolo Bedin -. Non solo la Serie BKT ma tutto il calcio ogni anno fa sentire forte la sua presenza in occasione di questa ricorrenza, dando un messaggio univoco e chiaro’.



VENERDI 24 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 23a Giornata: Spezia vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

SABATO 25 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Cesena vs Bari (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli



Telecronaca: Cristiano Tognoli ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Cosenza vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Frosinone vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Andrea Di Staso



Telecronaca: Andrea Di Staso ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Juve Stabia vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Federico Casna



Telecronaca: Federico Casna ore 17:15 Serie B 23a Giornata: Mantova vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

DOMENICA 26 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Brescia vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani



Telecronaca: Fernando Siani ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Pisa vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Luca Gregorio



Telecronaca: Luca Gregorio ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Reggiana vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Federico Marconi



Telecronaca: Federico Marconi ore 17:15 Serie B 23a Giornata: Cremonese vs Modena (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

