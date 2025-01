Tennis, OGGI Finale Australian Open 2025🎾Sinner vs Zverev (Diretta TV e Streaming Eurosport / NOVE)

Jannik Sinner giocherà domenica 26 gennaio dalle ore 9.30 la finale sul cemento di Melbourne contro la testa di serie numero 2, Sascha Zverev.

Il fuoriclasse altoatesino affronterà il nativo di Amburgo per difendere il titolo conquistato l'anno scorso.

Il match, oltre che su Eurosport e Discovery +, sarà visibile in tv in chiaro sul Nove, con collegamento dalle ore 9.00.

La finale dell’Australian Open verrà trasmessa in chiaro su NOVE domenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park. Sarà la terza finale Slam di Jannik Sinner, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US Open.

Jannik Sinner affronterà il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev, anch’egli alla sua terza finale Slam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic Thiem (US Open 2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024). Il match sarà in diretta simulcast su Eurosport 1 e live streaming su Discovery+

Il fortissimo tedesco è stato capace di estromettere al quarto turno il francese Ugo Humbert, di sfiancare il preparatissimo Tommy Paul nei quarti, e di vincere un match terminato dopo appena un set contro Novak Djokovic in semifinale. Il 23enne di San Candido, dal canto suo, ha eliminato nell'ordine: il cileno Jarry, la wild card Schoolkate, l'americano Giron, il danese Holger Rune, il padrone di casa Alex De Minaur e Ben Shelton in semifinale. In palio c'è il titolo, lo stesso che Jannik vinse proprio un anno fa.

Ancora una volta, il primo Slam della stagione offre un montepremi al rialzo. E nemmeno di pochi spiccioli, considerando che per l'edizione 2025 il montepremi complessivo è stabilito in 96,5 milioni di dollari australiani - poco più di 58 milioni di euro - ovverosia 10 milioni in più rispetto al prize money totale del 2024. In termini percentuali, un incremento dell'11,6%, almeno stando alle stime riportate da Reuters, e che riguarderà ovviamente tutti i livelli di competizione.

Il match sarà anticipato dal prepartita con tutti i più noti volti del tennis di Eurosport - Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti - e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Jannik Sinner e Alex Zverev si sono affrontati in sei occasioni, con il tedesco in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti. Il loro primo incontro risale al 2020, durante il Roland Garros, dove Sinner ha avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3. Successivamente, Zverev ha dominato i successivi quattro incontri, vincendo a ripetizione: a Colonia nel 2020, agli US Open nel 2021, a Monte Carlo nel 2022 e nuovamente agli US Open nel 2023. L'ultima sfida, però, sorride al giocatore azzurro, in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati qualche mese fa.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Italia:

“Non vediamo l’ora che sia domenica per questo grandissimo appuntamento di sport e voglio ringraziare tutti i partner di Eurosport e discovery+ – Amazon, Dazn, Sky e Tim – che hanno collaborato affinchè il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone”.