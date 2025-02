Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Venerdì 21 febbraio 2025, alle 20:30, la Serie B riparte con la 27ª giornata, con la sfida tra Sampdoria e Cittadella in diretta. La telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini. Il Sassuolo, attuale capolista, sarà ospite della Sampdoria al Ferraris. I dati Opta evidenziano un possibile record storico per i neroverdi, che potrebbero diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie BKT a totalizzare almeno 64 punti dopo 27 giornate. L'unico precedente è il Benevento, con 66 punti nel 2019/20. Dall'altra parte, la Sampdoria punta a riscattarsi dopo la sconfitta di Bolzano e a sfruttare il calore del proprio pubblico per inseguire la salvezza. Dopo i successi contro Cosenza e Modena, i blucerchiati cercano la terza vittoria casalinga consecutiva, cosa che non accadeva dal periodo tra ottobre e dicembre 2023.

Sabato 22 febbraio 2025, alle 15:00, il Cittadella sfida il Modena al Tombolato, con la telecronaca di Samuele Ragusa. Le due squadre, separate da un solo punto in classifica, hanno pareggiato sei degli ultimi sette scontri diretti. I veneti cercano il sorpasso e potrebbero ottenere due vittorie consecutive contro il Modena per la prima volta nella loro storia. Alla stessa ora, il Bari sarà di scena a Mantova, con la telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo. I Galletti cercano una vittoria esterna che manca dal 10 novembre, fondamentale per consolidare la zona playoff. Contemporaneamente, grande attesa per Pisa vs Juve Stabia, con la telecronaca di Ivan Fusto. I toscani vogliono interrompere una serie negativa, mentre i campani, trascinati da Andrea Adorante (quattro gol e un assist nelle ultime quattro gare), sognano la qualificazione ai playoff per la prima volta nella loro storia. Sempre alle 15:00, la Reggiana ospiterà la Carrarese al MAPEI Stadium, con la telecronaca di Cristiano Tognoli. I granata hanno raccolto sette punti nelle ultime quattro gare casalinghe, quasi il doppio rispetto ai precedenti match interni. Alle 17:15, chiude il sabato la sfida tra Cremonese e Cesena, con la telecronaca di Alessandro Rimi. Il Cesena ha vinto solo una volta su dieci a Cremona nella sua storia, mentre i lombardi puntano alla seconda vittoria interna consecutiva, evento mai accaduto in stagione.

Domenica 23 febbraio 2025, alle 15:00, il Brescia affronta il Südtirol al Rigamonti, con la telecronaca di Fernando Siani. Gli altoatesini hanno vinto tre delle ultime quattro gare, tante quante nelle precedenti 20 giornate. Alla stessa ora, il Cosenza ospita il Palermo, con la telecronaca di Pietro Scognamiglio. I rosanero hanno segnato per 10 partite consecutive, seconda miglior striscia della categoria dopo il Sassuolo (19). Il big match della giornata è Spezia vs Catanzaro, con la telecronaca di Federico Casna. In campo due squadre in lotta per la promozione diretta e due bomber al vertice della classifica marcatori: Pietro Iemmello e Francesco Pio Esposito, entrambi con 13 gol, come Armand Laurienté. A chiudere il weekend di Serie BKT, alle 17:15, sarà la sfida salvezza tra Salernitana e Frosinone, con la telecronaca di Federico Marconi. Questo match è storico: è la prima volta che due squadre retrocesse dalla Serie A si sfidano in cadetteria con meno di 25 punti dopo 26 giornate.

VENERDI 21 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 27a Giornata: Sampdoria vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Sarà il Sassuolo capolista a dare il via alla 27a giornata della Serie BKT, ospite della Sampdoria al Ferraris. Analizzando i dati "powered by Opta", Da un lato, i neroverdi proveranno ad entrare nella storia del campionato cadetto, diventando solo la seconda squadra di sempre a collezionare almeno 64 punti dopo 27 gare stagionali nel torneo (finora, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre, ci è riuscito solo il Benevento – 66 nel 2019/20). Dall’altra parte, i blucerchiati avranno bisogno del sostegno del proprio pubblico per dimenticare subito la sconfitta di Bolzano e conquistare punti fondamentali per la lotta salvezza. Dopo le vittorie interne contro Cosenza e Modena, la Sampdoria cercherà di registrare tre successi casalinghi consecutivi per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (serie di quattro in quel caso).

SABATO 22 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Cittadella vs Modena (diretta)

Telecronaca: Samuele Ragusa

Al Tombolato sfida tra Cittadella e Modena, distanti un solo punto in classifica e che hanno pareggiato ben sei degli ultimi setti confronti diretti in cadetteria. I veneti tenteranno il sorpasso e, dopo l’1-0 esterno nel match d’andata, potrebbero vincere due sfide di fila contro i Canarini per la prima volta nella loro storia.



Telecronaca: Samuele Ragusa Al Tombolato sfida tra Cittadella e Modena, distanti un solo punto in classifica e che hanno pareggiato ben sei degli ultimi setti confronti diretti in cadetteria. I veneti tenteranno il sorpasso e, dopo l’1-0 esterno nel match d’andata, potrebbero vincere due sfide di fila contro i Canarini per la prima volta nella loro storia. ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Mantova vs Bari (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

Il Bari sarà invece di scena a Mantova, alla ricerca di un successo in trasferta che manca dal 10 novembre scorso e che permetterebbe ai Galletti di restare saldamente in zona playoff.



Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo Il Bari sarà invece di scena a Mantova, alla ricerca di un successo in trasferta che manca dal 10 novembre scorso e che permetterebbe ai Galletti di restare saldamente in zona playoff. ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Pisa vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Ivan Fusto

Grande attesa per la sfida d’alta classifica tra Pisa e Juve Stabia, con i toscani che sentono il fiato sul collo dello Spezia, non vincono da due gare di fila in campionato e non sono mai arrivati a tre in questa stagione. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite (1P) e un Andrea Adorante in forma smagliante (quattro gol e un assist nelle ultime quattro presenze), invece, i campani sognano di qualificarsi per i playoff per la prima volta nella loro storia. In caso di successo, inoltre, i gialloblù supererebbero quota 40 punti dopo le prime 27 gare giocate in un singolo torneo cadetto per la prima volta nella loro storia (esattamente 40 nel 2011/12).



Telecronaca: Ivan Fusto Grande attesa per la sfida d’alta classifica tra Pisa e Juve Stabia, con i toscani che sentono il fiato sul collo dello Spezia, non vincono da due gare di fila in campionato e non sono mai arrivati a tre in questa stagione. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite (1P) e un Andrea Adorante in forma smagliante (quattro gol e un assist nelle ultime quattro presenze), invece, i campani sognano di qualificarsi per i playoff per la prima volta nella loro storia. In caso di successo, inoltre, i gialloblù supererebbero quota 40 punti dopo le prime 27 gare giocate in un singolo torneo cadetto per la prima volta nella loro storia (esattamente 40 nel 2011/12). ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Reggiana vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Cristiano Tognoli

La Reggiana ospiterà la Carrarese al MAPEI Stadium, dopo aver conquistato sette punti nelle ultime quattro gare casalinghe in campionato (media di 1.75 a gara – 2V, 1N, 1P), solo uno in meno di quelli ottenuti nel doppio dei match interni giocati in precedenza (otto in otto gare, esattamente 1 a partita).



Telecronaca: Cristiano Tognoli La Reggiana ospiterà la Carrarese al MAPEI Stadium, dopo aver conquistato sette punti nelle ultime quattro gare casalinghe in campionato (media di 1.75 a gara – 2V, 1N, 1P), solo uno in meno di quelli ottenuti nel doppio dei match interni giocati in precedenza (otto in otto gare, esattamente 1 a partita). ore 17:15 Serie B 27a Giornata: Cremonese vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

A chiudere il sabato di Serie BKT saranno Cremonese e Cesena, che si sfideranno allo in casa dei grigiorossi dove i romagnoli hanno vinto solo una volta su 10 nella loro storia nel torneo (3-2 l’1 ottobre 2005 – 2N, 7P), anche se i lombardi non hanno mai trovato il successo per due match di fila allo Zini in questa stagione.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Brescia vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Al Rigamonti, invece, il Südtirol cercherà di dar seguito al proprio ottimo momento di forma, che ha visto gli altoatesini ottenere tre successi nelle ultime quattro sfide di campionato (1P): tante vittorie quante nelle precedenti 20 giornate di campionato (4N, 13P).



Telecronaca: Fernando Siani Al Rigamonti, invece, il Südtirol cercherà di dar seguito al proprio ottimo momento di forma, che ha visto gli altoatesini ottenere tre successi nelle ultime quattro sfide di campionato (1P): tante vittorie quante nelle precedenti 20 giornate di campionato (4N, 13P). ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Cosenza vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

I rosanero vanno a segno da 10 incontri di fila in questo campionato e solo il Sassuolo (19) ha una striscia aperta di gare in gol più lunga, mentre i rossoblù hanno tenuto la propria porta inviolata solo in una delle ultime 15 gare giocate in cadetteria, subendo in media 1.5 gol a partita (23 in totale nel periodo).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio I rosanero vanno a segno da 10 incontri di fila in questo campionato e solo il Sassuolo (19) ha una striscia aperta di gare in gol più lunga, mentre i rossoblù hanno tenuto la propria porta inviolata solo in una delle ultime 15 gare giocate in cadetteria, subendo in media 1.5 gol a partita (23 in totale nel periodo). ore 15:00 Serie B 27a Giornata: Spezia vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

Il big match di domenica vedrà di fronte lo Spezia, all’inseguimento del Pisa per un secondo posto che garantirebbe la promozione diretta in Serie A, ed il Catanzaro, quinto in classifica a soli due punti dalla Cremonese. Sfida nella sfida tra due dei tre bomber al comando della classifica marcatori del campionato cadetto: Pietro Iemmello (tre gol nelle ultime quattro presenze) e Francesco Pio Esposito (quattro reti nelle ultime quattro gare), entrambi a quota 13 centri stagionali nel torneo, al pari di Armand Laurienté.



Telecronaca: Federico Casna Il big match di domenica vedrà di fronte lo Spezia, all’inseguimento del Pisa per un secondo posto che garantirebbe la promozione diretta in Serie A, ed il Catanzaro, quinto in classifica a soli due punti dalla Cremonese. Sfida nella sfida tra due dei tre bomber al comando della classifica marcatori del campionato cadetto: Pietro Iemmello (tre gol nelle ultime quattro presenze) e Francesco Pio Esposito (quattro reti nelle ultime quattro gare), entrambi a quota 13 centri stagionali nel torneo, al pari di Armand Laurienté. ore 17:15 Serie B 27a Giornata: Salernitana vs Frosinone (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Federico Marconi

A chiudere la 27a giornata della Serie BKT sarà la sfida salvezza tra Salernitana e Frosinone, rispettivamente al 18° e al 19° posto in classifica con 25 e 23 punti conquistati fin qui in campionato. A suo modo, si tratta di un confronto storico: è la prima volta nella storia del torneo che due squadre che nell’annata precedente avevano disputato il campionato di Serie A, si incontrano con entrambe 25 o meno punti conquistati dopo le prime 26 giornate di B.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog