La Serie B nei pubblici esercizi Bar e Hotel, in vendita pacchetto per ultime 8 giornate

La Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) sta ampliando la propria strategia di distribuzione dei contenuti audiovisivi con una mossa pensata per raggiungere nuovi segmenti di mercato.

E' stato infatti lanciato sul mercato un pacchetto di diritti televisivi non esclusivi, chiamato "Bar e Hotel", che permetterà agli operatori di comunicazione di trasmettere le partite della Serie BKT in esercizi pubblici italiani durante gli ultimi giorni della stagione. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di diversificazione dei canali di distribuzione del calcio di Serie B. Nel dicembre 2024, la LNPB ha iniziato a distribuire il canale "LaB Channel" su Amazon Prime Video, con l'obiettivo di raggiungere il pubblico domestico attraverso una delle principali piattaforme di streaming.

Il pacchetto include la trasmissione in diretta di quattro partite per ciascuna delle ultime otto giornate del campionato 2024/2025, dalla 31ª alla 38ª giornata, oltre a tutte le eventuali partite dei play-off e play-out. Il contratto di licenza avrà durata dalla 31ª giornata fino al 30 giugno 2025, con la possibilità per gli operatori di aderire fino alla 34ª giornata compresa. In caso di adesione dopo la 31ª giornata, la tariffa sarà calcolata pro rata temporis. Come specificato nel documento ufficiale, la LNPB metterà a disposizione il segnale in alta definizione (HD 1920x1080i) con audio internazionale, lasciando la possibilità di integrare un commento audio originale.

La particolarità dell'offerta risiede nella sua natura non esclusiva: tutti gli operatori di comunicazione che soddisfano i requisiti richiesti potranno acquisire la licenza, con una tariffa fissata a 90.000 euro più IVA per l'intero pacchetto. A questa cifra va aggiunto il costo di accesso al segnale, quantificato in 704 euro più IVA per ciascun evento.

"Questa è una strategia che punta a massimizzare la visibilità del prodotto Serie B proprio nel momento cruciale della stagione", ci spiega una fonte interna alla Lega. "Con questo nuovo pacchetto completiamo la nostra offerta distributiva, che già comprende il 'Global Package' e il canale 'LaB Channel' disponibile su Amazon Prime Video."

Gli operatori interessati potranno trasmettere i contenuti sulle piattaforme di digitale terrestre, satellite e internet (OTT), comprese quelle per dispositivi mobili, esclusivamente a pagamento e limitatamente al territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano. È inoltre consentita la ritrasmissione simultanea su IPTV, piattaforme web e mobili, a condizione che siano contrassegnate dal marchio del licenziatario. Va sottolineato che la LNPB si riserva il diritto di revocare l'offerta in qualsiasi momento e di esercitare direttamente i diritti ad essa correlati nel caso in cui il pacchetto non venga assegnato a nessun operatore. L'offerta precisa inoltre che il licenziatario potrà trasmettere le partite in differita, ma solo dopo almeno due ore dalla fine di ciascun incontro e, in ogni caso, mai in sovrapposizione con altre partite del campionato di Serie B giocate in orari differenti.

Per partecipare all'offerta, gli operatori di comunicazione devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle Linee guida approvate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Inoltre, le entità che operano principalmente su piattaforme internet attraverso servizi Over the Top devono fornire una relazione redatta da un terzo qualificato che attesti la loro capacità tecnica e distributiva. Gli operatori in procedura di crisi, insolvenza o liquidazione non possono partecipare all'offerta.