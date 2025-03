La Serie C sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e Rai 2 per i prossimi tre anni

Lega Pro e Rai insieme anche per il prossimo triennio. Assegnato il Pacchetto nazionale dirette in chiaro, che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa su Rai Sport e Rai 2 delle stagioni sportive 2025-26, 2026-27 e 2027-28

Dalla presentazione del nuovo logo al perfezionamento delle formule di commercializzazione, il processo di rafforzamento della Serie C continua grazie al consolidamento dello storico legame con Rai, che permetterà alle sessanta squadre della Lega Pro – presenti in diciannove regioni - di entrare ogni weekend nelle case degli italiani, facendo divertire gli appassionati ed esultare i tifosi.

I canali Rai, dunque, racconteranno le gare di andata e ritorno delle finali playoff e di Coppa Italia, con rubriche, collegamenti prepartita e interviste a cura di un gruppo di giornalisti dedicato alle competizioni Lega Pro.

La Serie C esprime la propria soddisfazione per l’accordo concluso con Rai, che conferma l’appetibilità del campionato e riconosce il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dei club. Oggi gli sforzi vengono premiati, con l’attenzione al prodotto, ai giovani e alla comunicazione. La Serie C si continua a impegnare a 360 gradi e la vetrina offerta da Rai, a cui va il ringraziamento per aver creduto nel progetto, rappresenta una grande opportunità.

Per quanto riguarda le dirette a pagamento la Serie C NOW sarà in diretta su Sky (e in streaming su NOW) per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27 e 2027-28). Ogni anno oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia, gol, spettacolo e giovani promettenti, potranno essere seguiti su Sky Sport, che arricchisce ulteriormente la propria offerta verso tifosi e appassionati.

“PACCHETTO NAZIONALE DIRETTE IN CHIARO”

Eventi - Formano oggetto del Pacchetto Nazionale Dirette In Chiaro, per le Stagioni Sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, i seguenti Eventi:

Regular Season - (i) Una (1) Gara in Diretta per Giornata in posticipo serale del lunedì sera (qualora la Lega Pro decidesse che le Gare di alcune Giornate si svolgano in contemporanea, la data e l’orario potranno essere diversi da quello del lunedì sera); (ii) ulteriori cinque (5) Gare in Diretta nel corso di ciascuna Stagione Sportiva da trasmettere con le modalità infra.

Playoff e Playout - (i) Una (1) Gara in Diretta per turno della sola prima fase dei Playoff (primi due turni di gioco dopo la Regular Season, c.d. Play Off di girone). Le gare saranno selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario; (ii) una (1) Gara in Diretta per turno a partire dalla seconda fase dei Playoff (c.d. Play Off Nazionale), ivi comprese le semifinali, selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende separatamente la sola Gara di andata e la sola Gara di ritorno; (iii) la Finale Play Off di andata e ritorno (2 (due) Gare); (iv) Una (1) Gara in Diretta per ciascun turno di Play Out, selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dal Licenziatario. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende separatamente una (1) sola Gara tra andata e ritorno.

Coppa Italia - (i) Una (1) Gara In Diretta per turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C relativo agli ottavi di finale, ai quarti di finale e alle semifinali. Qualora un turno preveda sia Gara di andata sia Gara di ritorno, per turno si intende una sola Gara tra andata e ritorno; (ii) la Finale di andata e di ritorno di Coppa Italia di Serie C (2 (due) Gare).

Supercoppa di Serie C - Una (1) delle tre Gare in Diretta.

Piattaforme - Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti per il tramite della Piattaforma Digitale Terrestre (DTT), della Piattaforma Satellitare (DTH), della Piattaforma Cavo e della Piattaforma Internet. Il Licenziatario del Pacchetto potrà esercitare i Diritti sulle proprie pagine ufficiali sui social media e sulla propria piattaforma YouTube solo ed esclusivamente con modalità on demand e dunque esclusa qualsivoglia Diretta degli Eventi. Il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Radiofonici per il tramite di qualunque Piattaforma, ivi inclusa la Piattaforma Internet.

PRODOTTI AUDIOVISIVI - Il Pacchetto si compone dei seguenti Prodotti Audiovisivi: