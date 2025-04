Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

La 32ª giornata di Serie B si apre venerdì 4 aprile alle 20:30 con il confronto tra Reggiana e Cremonese (telecronaca di Gianpiero Foglia Manzillo), sfida delicata tra due squadre che inseguono obiettivi opposti. La Reggiana, terzultima e a caccia di punti salvezza, arriva da otto turni senza vittorie, mentre la Cremonese vuole consolidare il suo piazzamento playoff. Il dato più interessante arriva dai precedenti: in Serie B, i granata non hanno mai perso in casa contro i grigiorossi in dodici partite (5 vittorie, 7 pareggi), un dato che alimenta le speranze del pubblico del Città del Tricolore.

Sabato 5 aprile alle 15:00 si apre con un infuocato derby lombardo tra Brescia e Mantova (telecronaca di Federico Casna), con le due formazioni separate da un solo punto. Entrambe reduci da un successo, vogliono dare continuità ai risultati, ma se il Brescia non centra due vittorie di fila da settembre, il Mantova non ci riesce da addirittura quindici anni, segnale della difficoltà storica nel trovare costanza. In contemporanea, al Tombolato va in scena Cittadella vs Carrarese (telecronaca di Fernando Siani), una sfida tra dirette concorrenti per la salvezza e per rimanere agganciate alla parte medio-alta della classifica. La Carrarese, forte di un buon periodo con una sola sconfitta nelle ultime sei, sogna uno storico bis di vittorie consecutive in Serie B, un evento che manca dal dopoguerra.

Sempre alle 15:00, a Frosinone arriva un Cosenza in cerca di riscatto, ma la sfida è proibitiva contro una squadra, quella di mister Di Francesco, che ha inanellato quattro vittorie consecutive (telecronaca di Ivan Fusto) e non sembra intenzionata a fermarsi. Un altro successo porterebbe i ciociari a eguagliare la loro miglior striscia vincente dal 2022/2023, quando ne infilarono sei di fila. In Alto Adige, il Südtirol riceve il Cesena (telecronaca di Pietro Scognamiglio), con la volontà di cancellare subito il passo falso di Mantova. Ma anche i romagnoli sono chiamati a reagire: una nuova sconfitta complicherebbe non poco il cammino verso i playoff. I 42 punti raccolti sin qui sono incoraggianti, ma la storia ricorda che per una neopromossa solo la Cesena del 2009/10 seppe fare meglio dopo 32 turni.

Alle 17:15, il Pisa sfida il Modena (telecronaca di Antonio Torretti) in una gara che potrebbe rappresentare una tappa fondamentale nel cammino promozione dei nerazzurri, già autori della loro miglior stagione di sempre in Serie B considerando i tre punti a vittoria. Con 63 punti conquistati, il Pisa è vicino a un record storico e ha nel mirino quota 66, raggiunta solo dopo 37 giornate nei campionati 1984/85 e 1989/90.

Il sabato si chiude alle 19:30 con un sentitissimo derby campano tra Juve Stabia e Salernitana (telecronaca di Cristiano Tognoli). Per i granata è l’ennesima occasione per risollevarsi in classifica, ma espugnare il Romeo Menti è impresa ardua: le Vespe hanno vinto sei delle ultime otto in casa e sono tra le squadre più solide tra le mura amiche, superate solo dal Sassuolo nel rendimento interno recente.

Domenica 6 aprile, alle 15:00, spazio alla sfida tra Catanzaro e Bari (telecronaca di Matteo Gandini), uno scontro diretto che può ridisegnare la zona playoff. Il Bari, con un colpo esterno, può rientrare in piena corsa per l’ottavo posto, mentre il Catanzaro ha bisogno dei gol del suo bomber Iemmello per difendere la propria posizione. Con 15 reti stagionali, l’attaccante calabrese ha già eguagliato il suo bottino dello scorso anno ed è uno dei due soli giocatori delle seconde divisioni europee a riuscirci in entrambe le ultime due stagioni.

Sempre alle 15:00, riflettori anche su Palermo vs Sassuolo (telecronaca di Alessandro Rimi), una gara che potrebbe già sancire la promozione matematica dei neroverdi in caso di successo unito al mancato successo dello Spezia. I 72 punti raccolti finora e i 17 di vantaggio sulla terza sono un margine praticamente incolmabile, con la squadra di Fabio Grosso che potrebbe festeggiare con ben sette giornate d’anticipo.

Chiude il turno alle 17:30 Spezia vs Sampdoria (telecronaca di Samuele Ragusa), un incrocio che promette scintille. Nove precedenti tra le due compagini tra Serie A e B, con lo Spezia che non ha mai perso in casa contro i blucerchiati. Entrambe hanno collezionato sette punti nelle ultime sette gare, un rendimento modesto che rende questa sfida ancora più importante per ritrovare slancio in una fase cruciale della stagione.

VENERDI 4 APRILE 2025

ore 20:30 Serie B 32a Giornata: Reggiana vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo

A dare il via al prossimo turno sarà l’anticipo tra Reggiana e Cremonese, con la formazione lombarda alla ricerca di punti preziosi per consolidare la propria posizione in zona playoff e quella emiliana in piena corsa salvezza. Analizzando i dati "powered by Opta" I padroni di casa non vincono da ben otto partite consecutive (4N, 4P) e hanno bisogno di tornare al successo per smuovere una classifica che li vede al terzultimo posto con due sole lunghezze di vantaggio sulla Salernitana. I precedenti casalinghi fanno ben sperare i tifosi granata, che nei 12 match giocati contro i grigiorossi davanti al proprio pubblico in serie cadetta non hanno mai perso (5V, 7N).

SABATO 5 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Brescia vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

Derby lombardo tra Brescia e Mantova, distanziate da un solo punto in classifica ed entrambe alla ricerca del secondo successo consecutivo in Serie BKT che ai padroni di casa manca dal periodo tra agosto e settembre scorsi, mentre i biancorossi non ci riescono addirittura da gennaio 2010.



Telecronaca: Fernando Siani

Cittadella e Carrarese, invece, si affronteranno al Tombolato, dove il pubblico di casa cercherà di spingere i propri beniamini verso un successo che permetterebbe alla formazione veneta (34 punti) di scavalcare in classifica proprio i toscani (36). Tuttavia, gli Apuani stanno vivendo un ottimo momento di forma con una sola sconfitta incassata nelle ultime sei giornate (2V, 3N) e proveranno a vincere due partite di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra dicembre 1947 e gennaio 1948 (contro Centese e Pro Gorizia in quel caso).



Telecronaca: Ivan Fusto

Al Benito Stirpe, il Cosenza farà visita ad un Frosinone in forma smagliante, che ha vinto tutte le ultime quattro gare giocate in Serie BKT: tanti successi quanti quelli ottenuti dai ciociari nelle prime 27 giornate del campionato in corso (12N, 11P). I giallazzurri potrebbero mettere in fila più vittorie consecutive nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (sei in quel caso).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Südtirol ospiterà il Cesena, cercando di dimenticare subito la sconfitta di Mantova che ha interrotto una striscia di cinque match di fila senza sconfitte per gli altoatesini (2V, 3N). Il Cesena, però, non può permettersi di fare passi falsi se vuole rimanere tra le prime otto e cercherà di evitare il secondo ko consecutivo dopo l’1-2 contro la Juve Stabia della scorsa giornata. I bianconeri hanno conquistato 42 punti in 31 gare giocate in questo campionato e l’unica volta che hanno fatto meglio nel torneo da neopromossi dopo i primi 32 turni è stato nel 2009/10 (52 in quel caso, stagione terminata con la promozione in Serie A).



Telecronaca: Antonio Torretti

Alle 17:15, invece, il Pisa contro il Modena potrebbe fare un ulteriore passo importante verso il ritorno in Serie A, in quella che si sta rivelando la miglior stagione di sempre per il club toscano in cadetteria: sono già 63 punti conquistati dai nerazzurri in questo campionato che, considerando da sempre i tre punti a vittoria, non ne avevano mai conquistati più di 60 dopo 32 giornate (al più presto i nerazzurri sono arrivati a 66 dopo 37 gare, nel 1984/85 e nel 1989/90).



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Alle 19:30 sarà un altro derby a chiudere il sabato di Serie BKT: quello campano tra Juve Stabia e Salernitana. I granata devono assolutamente fare risultato per evitare di perdere ulteriore terreno nella corsa salvezza, ma espugnare il Romeo Menti non sarà facile: da inizio dicembre in avanti, infatti, le Vespe hanno vinto sei delle otto partite casalinghe disputate (1N, 1P) e solamente il Sassuolo (otto) ha ottenuto più successi interni nel periodo nel campionato cadetto.

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 32a Giornata: Catanzaro vs Bari (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

In programma anche il confronto tra Catanzaro e Bari, con i Galletti che in caso di successo potrebbero fare un salto in avanti in classifica e rientrare prepotentemente in lizza per un posto tra le migliori otto del torneo cadetto in corso. Dall’altra parte, invece, i giallorossi cercheranno di consolidare la propria posizione nella corsa playoff, guidati dal solito Pietro Iemmello che, con il gol messo a segno nell’ultima giornata contro il Modena, ha già eguagliato il proprio score realizzativo nella scorsa stagione regolare di Serie BKT, salendo a quota 15 reti. Tra il 2023/24 e il 2024/25, nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei, solo l’attaccante del Catanzaro e Ragnar Ache del Kaiserslautern hanno realizzato almeno 15 reti in entrambe le stagioni.



Telecronaca: Alessandro Rimi

I neroverdi, infatti, hanno guadagnato finora 72 punti in questo campionato e si trovano a +17 sul terzo posto con ancora sette partite da giocare: in caso di mancato successo degli Aquilotti e di una vittoria emiliana in questo turno, la squadra allenata da Fabio Grosso potrà festeggiare la matematica promozione in Serie A.



Telecronaca: Samuele Ragusa

Tra Serie A e Serie BKT Spezia e Sampdoria si sono affrontate nove volte, con i bianconeri in vantaggio per tre successi contro i due blucerchiati – quattro pareggi completano il bilancio. Lo Spezia è imbattuto in casa contro la Sampdoria tra Serie A e Serie BKT, grazie a tre vittorie (nel massimo campionato) seguite da un pareggio per 0-0 nel torneo cadetto 2023/24. Lo Spezia e la Sampdoria hanno conquistato entrambe sette punti nelle ultime sette partite di Serie BKT, dal weekend del 9 febbraio in avanti (come Bari, Cosenza e Cittadella); nel periodo, solo quattro squadre hanno fatto peggio nella competizione: Salernitana, Brescia, Mantova e Reggiana.

