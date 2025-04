Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 33a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Il trentatreesimo turno di Serie B si apre venerdì 11 aprile con il match in diretta alle 20:30 tra Bari e Palermo, affidato alla voce di Matteo Gandini. Un vero scontro diretto in ottica playoff con i siciliani determinati a proseguire il loro momento positivo dopo il rocambolesco 5-3 rifilato al Sassuolo. I rosanero vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, un traguardo che manca da oltre un anno. Sul fronte opposto, il Bari ha un disperato bisogno di tornare al successo dopo una lunga serie di pareggi che ne ha frenato la rincorsa.

Sabato 12 aprile il palinsesto è fittissimo e si apre alle ore 15:00 con tre partite in contemporanea. Su LaBChannel in diretta Carrarese-Catanzaro, con la telecronaca di Federico Casna. Il Catanzaro dovrà superare l’ostacolo dello stadio Dei Marmi, dove la Carrarese ha costruito la propria stagione con un ruolino casalingo di assoluto rispetto. Occhio alle palle alte, vero punto di forza della squadra calabrese. Sempre alle 15:00 Cosenza-Brescia, raccontata da Giampiero Foglia Manzillo, mette in palio punti pesanti per la salvezza. Il Cosenza vuole difendere il fattore casa contro un Brescia che, nonostante le difficoltà, si affida alla sua solidità esterna per strappare un risultato che potrebbe valere la permanenza in cadetteria. Allo stesso orario si gioca anche Reggiana-Pisa con Pietro Scognamiglio al microfono: un incrocio complicato per i nerazzurri, con un bilancio storico sfavorevole e una Reggiana a caccia di un successo che manca da troppo tempo. Ancora alle 15:00, Salernitana-Sudtirol, affidata a Ivan Fusto, è un vero spareggio salvezza tra due squadre accomunate da numeri negativi: tantissime sconfitte e una fragilità difensiva che non lascia spazio a distrazioni.

Alle 17:15 tocca invece a Sampdoria-Cittadella, in diretta con Antonio Torretti. Evani cerca di invertire la rotta di una Samp che rischia di affondare, ma il Cittadella è in forma esterna e vuole continuare a macinare punti. Tutti gli occhi puntati su Massimo Coda, che ha un feeling speciale con i veneti. Alle 19:30, infine, Modena-Sassuolo chiude il sabato con Alessandro Rimi alla telecronaca. Il derby emiliano potrebbe incoronare il Sassuolo e sancire con cinque turni d’anticipo il ritorno in Serie A, ma i neroverdi devono vincere e sperare che lo Spezia non faccia lo stesso contro il Mantova.

Domenica 13 aprile si parte alle 15:00 con Cesena-Frosinone, raccontata da Fernando Siani. Le due squadre hanno marciato allo stesso ritmo nel girone di ritorno, ma il Frosinone arriva con una striscia d’imbattibilità di otto turni e una solidità invidiabile. Il Cesena, però, tra le mura amiche contro i ciociari non ha mai perso in B. In contemporanea anche Cremonese-Juve Stabia, con Francesco Nigro al commento, si preannuncia elettrica. La squadra di Stroppa, seconda solo al Sassuolo per punti fatti nel girone di ritorno, si scontra con una delle rivelazioni del torneo: la Juve Stabia, reduce da tre successi consecutivi, sogna un colpo che la proietterebbe nel pieno della corsa playoff.

Alle 17:15 chiude il programma Mantova-Spezia, telecronaca di Cristiano Tognoli, una sfida che potrebbe valere non solo per la zona alta della classifica ma anche per le sorti del Sassuolo. Il Mantova cerca la terza vittoria di fila, impresa che manca da più di quindici anni, mentre lo Spezia dovrà difendere la propria imbattibilità contro le neopromosse per mantenere viva la fiammella della promozione diretta. In palio, oltre ai punti, c’è un pezzo di stagione e forse anche di futuro.

VENERDI 11 APRILE 2025

ore 20:30 Serie B 33a Giornata: Bari vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Il venerdì apre le danze proprio con lo scontro diretto in ottica playoff tra Bari e Palermo. I rosanero, galvanizzati dal successo per 5-3 contro il Sassuolo, puntano alla terza vittoria consecutiva in campionato che manca dal febbraio 2024 (la prima di queste proprio contro i pugliesi, le altre due contro Feralpisalò e Como in quella occasione) per insidiare il sesto posto occupato al momento del Catanzaro. I galletti, dal canto loro, cercheranno la vittoria dopo avere chiuso in pareggio quattro delle ultime cinque sfide del torneo (1P) e con la posta piena che non raccolgono dallo scorso febbraio, contro il Mantova.

SABATO 12 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 33a Giornata: Carrarese vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Federico Casna

Gara fuori porta ostica anche per il Catanzaro, che sarà impegnato sul campo della Carrarese, formazione che ha conquistato fin qui 28 dei 37 punti in graduatoria proprio allo stadio Dei Marmi, dove i toscani sono rimasti imbattuti in ben 12 delle 16 gare (4P) disputate in questo campionato. I pericoli per gli azzurri potrebbero nascere soprattutto sulle palle alte; quella calabrese, infatti, è la squadra che ha segnato più gol di testa nel torneo in corso: 13 – meno solo dello Spezia (primo a quota 14) – sei dei quali propiziati da un assist di Jari Vandeputte.



Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Il Brescia si gioca uno dei ‘match point’ del mese di aprile contro il Cosenza, fanalino di coda della classifica, per tentare l’allungo e conquistare la permanenza nel torneo cadetto. Impresa tutt’altro che semplice per gli uomini di Rolando Maran, che hanno vinto tre partite nelle ultime 25 sfide di campionato (13N, 9P) – ognuna di queste in trasferta – e si troveranno di fronte la terza squadra per percentuale di punti in casa sul totale nella Serie B 2024/25: il 69% (18/26), meno solo di Salernitana (73%) e Carrarese (76%).



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Dovrà guardarsi le spalle il Pisa, ora soltanto a +5 sullo Spezia terza forza del campionato, che sarà ospite della Reggiana. E i numeri in casa dei granata non sono incoraggianti per i nerazzurri. Dei 17 match giocati in terra emiliana in Serie B, i toscani ne hanno infatti vinti soltanto due (nel 1966 e nel 1982), anche se hanno chiuso in parità tutti gli ultimi cinque, in cui hanno segnato e subito lo stesso numero di reti (quattro a favore e altrettante contro). A questo, si aggiunga la fame di successo della squadra di Davide Dionigi, che non vince in campionato da nove turni (4N, 5P), ovvero dal 2-1 di fine gennaio contro il Palermo, al MAPEI Stadium.



Telecronaca: Ivan Fusto

Uno snodo fondamentale per la Salernitana sarà l’incrocio con il Südtirol. Entrambe in lotta per la salvezza – ma con gli altoatesini appena fuori dalla zona playout – granata e biancorossi sono due delle tre squadre, insieme al Cittadella, ad avere perso più partite in questo campionato (rispettivamente 16 e 15), con la truppa di Fabrizio Castori che registra anche il record negativo del maggior numero di reti subite finora: 50.



Telecronaca: Antonio Torretti

Nella battaglia del Luigi Ferraris, proverà a ripartire dal Cittadella la rincorsa salvezza della nuova Sampdoria targata Chicco Evani. I blucerchiati sono reduci da quattro pareggi seguiti da due sconfitte consecutive e non subiscono tre ko di fila in B dall’aprile 2000; mentre i veneti hanno perso soltanto una delle ultime sette trasferte di campionato (4V, 2N) e nel periodo (dal 26/12) nessuna squadra ha raccolto più punti in gare esterne nel torneo rispetto ai granata: 14, come la Cremonese. Le speranze del nuovo corso doriano sono riposte in Massimo Coda, che potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol per la prima volta contro una singola squadra nella competizione (attualmente nove marcature in 16 sfide contro il Cittadella, inclusi playoff/playout).



Telecronaca: Alessandro Rimi

XDopo la pesante sconfitta sul campo del Palermo nell’ultimo turno di campionato, il Sassuolo cerca, sabato 12 aprile, il riscatto al Braglia di Modena nel derby tutto emiliano che potrebbe consegnare la promozione diretta alla squadra di Fabio Grosso. ‘Potrebbe’, condizionale, perché i neroverdi, per festeggiare la conquista aritmetica della Serie A, saranno obbligati a vincere contro i canarini, ma al contempo dovranno sperare che lo Spezia, attualmente a -14 dalla capolista, non strappi la posta piena, il giorno successivo, sul campo del Mantova. In quel caso, a cinque giornate dal termine dei giochi, il distacco tra la prima e la terza della classe salirà, infatti, a +16 (se i neroverdi vincono e i bianconeri pareggiano) o a +17 (se i neroverdi vincono e i bianconeri perdono).

DOMENICA 13 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 33a Giornata: Cesena vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Fernando Siani

Il Cesena riceve il Frosinone. Romagnoli e ciociari hanno conquistato lo stesso numero di punti nel girone di ritorno di questo campionato: 18, con i primi che vantano una differenza reti pari a 0 (14/14) e i secondi pari a -1 (16/17). Sebbene i bianconeri non abbiano perso nessuna delle precedenti cinque gare interne contro i giallazzurri in Serie B (4V, 1N), tuttavia quella frusinate è la squadra che vanta la striscia aperta più lunga d’imbattibilità nella competizione: otto match, frutto di quattro vittorie e quattro pareggi; in particolare, in questo parziale (dalla 25ª giornata in avanti), solo il Sassuolo (17) ha conquistato più punti dei giallazzurri (16 come la Juve Stabia) nella competizione.



Telecronaca: Francesco Nigro

La domenica italiana prevede, allo Zini, l’arrivo della sorpresa Juve Stabia, quinta nel tabellone, con un distacco di soli tre punti dalla Cremonese, che proverà a difendere il quarto posto e a non perdere terreno dal terzo, occupato dallo Spezia. Dal ritorno di Giovanni Stroppa sulla panchina (dalla 14ª giornata), i grigiorossi hanno totalizzato ben 34 punti (9V, 7N, 3P) – meno soltanto del Sassuolo (44) nel periodo; inoltre, in questo parziale, i lombardi hanno realizzato 34 reti (per una media di 1.8 gol a partita): anche in questo caso, soltanto i neroverdi ne contano di più (45). Vogliono continuare a stupire, però, le Vespe di Guido Pagliuca, che hanno vinto tutte le ultime tre gare di campionato, compreso il derby contro la Salernitana, e potrebbero conquistare quattro successi consecutivi in B per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2012 (con Piero Braglia in panchina).



Telecronaca: Cristiano Tognoli

Il turno si chiude con la partita più attesa, quella da cui dipende l’eventuale promozione diretta in Serie A del Sassuolo, ovvero Mantova-Spezia. I virgiliani hanno vinto le ultime due gare di campionato (contro Südtirol e Brescia) e potrebbero inanellare tre successi di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal novembre 2008 (in quel caso sotto la guida tecnica di Alessandro Costacurta). Di contro, i liguri sono imbattuti da nove sfide contro avversarie neopromosse (4V, 5N), e in tre delle ultime cinque hanno tenuto la porta inviolata. Un match che metterà di fronte la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva (lo Spezia con 24 centri) e quella che ne ha incassati meno da questa situazione di gioco nel campionato in corso (il Mantova con nove).

