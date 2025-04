Rai, palinsesti estivi con sport, approvata trattativa con RCS per Giro d’Italia 2025-2026

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi a Roma, presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore delegato Giampaolo Rossi ha preso atto dei palinsesti estivi che partiranno il prossimo 1 giugno. Palinsesti che presenteranno una programmazione all’insegna di appuntamenti consolidati, di nuove produzioni e, soprattutto, di un consistentenumero di ore di diretta con l’obiettivo di garantire la massima copertura sia per l’informazione che per l’intrattenimento.

L’attenzione per lo sport sarà massima, con le partite della Nazionale di calcio impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Mondiali e le fasi finali degli Europei Under 21 maschili e della Nazionale maggiore femminile e, ancora, il ciclismo con il Tour de France.

Proprio nel corso della riunione, poi, il Consiglio ha approvato la condotta negoziale con Rcs per l’acquisizione dei diritti multipiattaforma free per il biennio 2025-2026 del Giro d’Italia e di altre manifestazioni come Sanremo Women, Giro d’Italia Women e Giro Next Gen.

Durante il Cda i consiglieri sono stati aggiornati sull’implementazione del Piano Industriale e sulle iniziative in materia di Intelligenza Artificiale.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto all’individuazione dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società Tivù s.r.l designando Roberta Enni e Stefano Luppi in qualità di Consigliere Delegato. È stata aggiornata alla prossima seduta del Cda la materia del rinnovo degli organi sociali di Rai Pubblicità.