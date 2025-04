Coppa Italia 2024/25: Semifinali Ritorno Esclusiva Mediaset – Programma e Telecronisti

Si riparte dall’1-1 dell’andata che rende questa sfida più decisiva che mai: chi vince va in finale e affronta la vincente della doppia sfida tra Bologna ed Empoli in programma domani sera. In caso di pareggio con qualsiasi risultato dopo i 90 minuti regolamentari, invece, supplementari con eventuali calci di rigore.

La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2024/2025. Il prossimo spettacolo si concluderà il 14 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità della Juventus, vincitrice dell’ultimo trofeo.

Scattata con il turno preliminare dello scorso 3 e 4 agosto la 77esima edizione della Coppa Italia, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto. Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamo Juventus a quota 15, Roma e Inter (i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo scorso maggio nella finalissima di Roma contro la Fiorentina affermandosi per 2-1) poi Lazio (7), Fiorentina e Napoli (6 ciascuna), Milan e Torino (5 a testa); Sampdoria (4); Parma (3), Bologna (2), Atalanta, Genoa, Vado, Venezia e Vicenza (1 ciascuna). Il titolo è sempre stato vinto da un club di Serie A, fatta eccezione per le edizioni 1922 (Vado, ma ancora non esistevano i campionati strutturati su girone unico) e 1961/62 (Napoli – quell’anno in serie B – che si impose 2-1 sulla Spal in finale secca, a Roma).

Nel dettaglio, a contendersi la Coppa Italia 2024/25 saranno 20 club di Serie A, 18 di Serie B e 6 di Serie C. Anche quest'anno dunque le squadre entreranno in gioco in momenti differenti, a seconda della categoria di appartenenza. I top club del nostro campionato, le prime 8 classificate della scorsa Serie A, sono ammesse di diritto agli ottavi di finale, dove inizierà per loro la rincorsa al titolo.

Le altre invece partono dai turni preliminari, con gare ad eliminazione diretta secche fino ai quarti. Fa eccezione la doppia sfida delle semifinali, che si giocheranno con partite di andata e ritorno senza però la regola dei gol in trasferta, abbandonata anche nelle coppe europee. In caso di parità al novantesimo, per tutte le partite a gara unica non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente a battere gli eventuali rigori per decretare il passaggio del turno. Non cambierà nulla rispetto al passato invece per quanto riguarda le semifinali e la finale.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime tre stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Mercoledì 23 aprile, su Canale 5, in diretta dallo stadio San Siro di Milano dalle ore 21.00 andrà in scena il derby “Inter-Milan”. L’andata è terminata 1-1. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Giovedì 24 aprile, su Italia 1, in diretta dalle ore 21.00, dallo stadio Dall’Ara di Bologna sarà invece la volta di “Bologna-Empoli”. L’andata è terminata 0-3 per i rossoblù. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.



I post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia, sempre condotti da Monica Bertini, saranno visibili su Canale 5 e Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La finale, che decreterà la squadra vincitrice della competizione, si disputerà il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

MERCOLEDI 23 APRILE 2025:

ore 21:00 INTER vs MILAN Diretta Esclusiva CANALE 5

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Massimo Paganin

Inviati a Milano per bordocampo ed interviste: Alessio Conti e Claudio Raimondi

Prepartita dalle 20 in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Inter e Milan si affrontano per la 29ª in Coppa Italia: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 10 vittorie contro le nove nerazzurre con nove pareggi a completare il quadro. Questa è la terza volta che le due formazioni si incontrano in semifinale nella competizione, dopo 1985 ( Milan qualificato alla finale) e 2022 (Inter qualificata). In 243 sfide tra Inter e Milan tra tutte le competizioni solo in un’occasione le due squadre si sono affrontate oltre i tempi regolamentari, proprio in Coppa Italia, il 27 dicembre 2017: in quel caso, i rossoneri ebbero la meglio per 1-0 sui nerazzurri grazie alla rete di Patrick Cutrone (104’) nel primo tempo supplementare. Dopo aver vinto solo una delle precedenti otto gare interne contro il Milan in Coppa Italia (3N, 4P), l’ Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime cinque partite giocate in casa contro il Milan nella competizione: quattro successi e un pareggio. Dopo i due pareggi nelle ultime due sfide tra tutte le competizioni (1-1 sia in Serie A, il 2 febbraio scorso che in Coppa Italia, il 2 aprile scorso), Inter e Milan potrebbero impattare tre gare di fila per la prima volta dal periodo tra ottobre 1967 e giugno 1968, l’ultimo dei quali proprio in Coppa Italia). Dopo una serie di sei sconfitte consecutive, il Milan è rimasto imbattuto nelle quattro sfide contro l’ Inter nel 2024/25 tra tutte le competizioni (2V, 2N) e potrebbe registrare più risultati utili consecutivi nel derby della Madonnina solo per la seconda volta nelle ultime 30 stagioni, dopo la serie di 10 registrata tra novembre 2002 e aprile 2005 (7V, 3N).



studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Alessandro Matri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

GIOVEDI 24 APRILE 2025:

ore 21:00 BOLOGNA vs EMPOLI Diretta Esclusiva ITALIA 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani - Commento: Roberto Cravero

Inviati a Bologna per bordocampo ed interviste: Francesca Benvenuti e Daniele Miceli

Prepartita dalle 20 in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity

La prossima sarà la 30ª sfida tra Bologna e Empoli tra Serie A, Serie BKT e Coppa Italia: il bilancio è di 12 pareggi, nove vittorie azzurre e otto successi rossoblù. Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare contro l’Empoli (3V, 2N), dopo che aveva perso sette delle 11 precedenti (1V, 3N); potrebbe registrare una striscia di imbattibilità più lunga contro quest’avversario per la prima volta nella sua storia tra Serie A, Serie BKT e Coppa Italia, cinque anche tra gennaio 1998 e settembre 2001 (2V, 3N – in quel caso). Dopo il successo per 3-0 nella gara di andata in questa Coppa Italia, il Bologna potrebbe vincere due gare di fila con annesso clean sheet contro l’Empoli solo per la seconda volta nella sua storia tra Serie A, Serie BKT e Coppa Italia, dopo esserci riuscito tra ottobre 2023 e marzo 2024 (3-0 casalingo e 1-0 in trasferta, entrambe in campionato). L’Empoli ha incassato otto reti in tre sfide contro il Bologna in Coppa Italia: solo contro Inter (19), Fiorentina (14) e Torino (nove) la formazione toscana ha subito più gol nella competizione (otto anche contro Prato e Genoa).





studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco

Le radiocronache delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa sono in diretta e in esclusiva su Radio TV Serie A con RDS. Inter-Milan verrà raccontata da Alessandro Rimi e Christian Brocchi.