Ciclismo, Giro d’Italia 108: dove seguire la corsa in televisione, in streaming e sui social

La Corsa Rosa sarà trasmessa in oltre 200 territori grazie a una rete globale di broadcaster e partner media. Copertura live, news e sintesi giornaliere garantite su scala globale. Diretta testuale in quattro lingue sul sito del Giro d'Italia. Aggiornamenti costanti anche su X oltre a contenuti sportivi e di colore sui canali di Instagram e TikTok.

Stasera la presentazione delle squadre andrà in onda, a partire dalle 18.30, su Rai Sport HD, Discovery+, e sul Canale Youtube del Giro d'Italia.

Il Giro d’Italia 108 conferma una diffusione globale capillare, grazie a una rete di broadcaster che garantisce la trasmissione dell’evento in tutti i continenti. Le immagini della Corsa Rosa, realizzate da EMG per conto di RCS Sport che ne coordina la produzione, saranno disponibili in diretta, in formato news e highlights, raggiungendo appassionati e media in oltre 200 territori.

IN ITALIA - Come di consueto, RAI racconterà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizierà con un’ora di “Giro Mattina” su Rai Sport HD, programma che comprenderà la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà “Prima Diretta” per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14:00. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo. Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa, generalmente della durata di 45 minuti, senza necessità di cambiare canale. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport HD il “TGiro”, a partire dalle 22:00, con interviste, cronaca e commenti, e “Giro Notte”, alle 00:00, in cui gli appassionati più irriducibili verranno presi per mano nella ricostruzione momento per momento delle fasi salienti della tappa. Inoltre, la corsa sarà trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulla piattaforma on demand Discovery+.

NEL MONDO - Warner Bros. Discovery detiene i diritti per la trasmissione globale e distribuirà i contenuti tramite i propri canali lineari Eurosport e, in Gran Bretagna, TNT Sports, oltre alla piattaforme OTT Discovery+ e MAX (negli Stati Uniti) e a numerosi partner in sublicenza, tra cui Flo Sports in Canada (che riceverà anche highlights commentati in francese), Staylive nei mercati MENA, Nuova Zelanda e Africa, e L’Équipe TV in Francia, a cui fornirà direttamente gli highlights. Negli Stati Uniti, MAX trasmetterà il Giro in diretta, con notizie e sintesi giornaliere.

L’evento sarà seguito in modo capillare anche in Europa: NOS nei Paesi Bassi, RTBF e VRT in Belgio, ARD ZDF in Germania, SRG in Svizzera, e Planet TV in Slovenia riceveranno feed personalizzati. In Spagna, la copertura sarà affidata a EITB mentre in tutta Europa i contenuti saranno disponibili tramite Eurovision Sports News.

Nel continente asiatico, JSports coprirà il Giappone, mentre in Cina la trasmissione sarà curata da Zhibo TV. In America Latina, DirecTV trasmetterà l’intero evento, mentre in Colombia saranno coinvolti Caracol TV e RCN.

Anche il continente africano sarà coperto da Supersports, con trasmissioni in diretta e servizi giornalieri, mentre nei Caraibi sarà Rushmore a trasmettere 12 tappe in diretta, ovvero le frazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17 e 18.

Infine, particolare attenzione anche agli altri mercati: in Albania RTSH trasmetterà in diretta le prime tre tappe e gli highlights delle restanti; in Belgio, LN24 garantirà la diretta della terza tappa e sintesi quotidiane.

Questa diffusione capillare conferma il valore globale del Giro d’Italia, sempre più al centro dell’attenzione internazionale e punto di riferimento per la narrazione del grande ciclismo su scala mondiale.

L'universo digital

LA NUOVA FANZONE - Un Giro d’Italia tutto da vivere, dentro e fuori le strade della corsa! Nasce FanZone, l’innovativa area digitale della Corsa Rosa, pensata per i tifosi più appassionati e accessibile direttamente sul sito ufficiale www.giroditalia.it. FanZone offrirà un’esperienza senza precedenti, arricchendo la passione per il Giro con contenuti esclusivi, interattività e un coinvolgimento mai visto prima. Notizie in tempo reale, video inediti, giochi, podcast e anteprime esclusive e iniziative speciali conquisteranno tutti gli amanti della storica corsa a tappe. Ogni giorno all’interno di FanZone potrai scegliere il corridore che, secondo te, taglierà per primo il traguardo: hai tempo fino alla partenza di ogni tappa per fare il tuo pronostico. Inoltre, ogni giorno tra le 16.00 e le 19.00 vota il corridore più combattivo, il quale ha saputo distinguersi per la sua tenacia nel superare le sfide della tappa.

IL SITO - Anche per l’edizione 108 sarà possibile seguire la Corsa Rosa sul sito e sull’app ufficiale del Giro d’Italia, grazie ad una cronaca scritta in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), che include, oltre alle fasi salienti della corsa, anche varie curiosità, statistiche e tanto altro. Clicca qui per seguire il live della corsa sul sito web.

Scarica la APP per IOS e per Android.

I SOCIAL DEL GIRO - La copertura social del Giro d’Italia avviene in tempo reale attraverso i canali ufficiali della corsa, con contenuti esclusivi, aggiornamenti live, video, immagini e dietro le quinte. Le piattaforme coinvolte includonoInstagram, Facebook, X, Tik Tok, e YouTube, per offrire agli appassionati un’esperienza immersiva e interattiva lungo tutto il percorso della Corsa Rosa. Grande attenzione è riservata anche alle collaborazioni con le squadre, con cui vengono realizzati contenuti congiunti per raccontare il Giro da dentro il gruppo. Inoltre, grazie alla collaborazione tra RCS Sport e Strava, sono stati creati segmenti ufficiali dedicati, disponibili sulla piattaforma e sul sito web del Giro.

FANTAGIRO D’ITALIA - Mancano pochi giorni al Giro d’Italia 2025 e cresce l’entusiasmo per il FantaGiro d’Italia, il fantasy game ufficiale della corsa. Oltre 30.000 squadre sono già state create dagli appassionati, che possono iscriversi gratuitamente e scegliere fino a 5 team di 8 corridori ciascuno, con un budget di 100 Wolfie. I punti si ottengono in base ai risultati sportivi e a bonus/malus legati anche a momenti extra gara. In palio premi esclusivi, tra cui le Maglie ufficiali autografate, caschi, felpe, peluche e altro ancora. Il capitano più scelto finora è Primož Roglič, seguito da Ayuso e Van Aert.

GIRO D’ITALIA & STRAVA - Dopo il grande successo dello scorso anno, continua la collaborazione tra il Giro d’Italia e Strava. Sono sono stati creati i percorsi ufficiali della Corsa Rosa e i segmenti ufficiali dedicati, disponibili sulla piattaforma e sul sito web del Giro d’Italia. Inoltre, è possibile confrontarsi con gli altri utenti iscrivendosi al Giro d’Italia Strava Club. Tra i corridori più attivi ci sono: Wout van Aert, Romain Bardet, Egan Bernal e Giulio Ciccone.