Serie B 2024/25 Diretta LaB Channel Recupero 34 Giornata Palinsesto Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un passo importante verso l'obiettivo di Prime Video di ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.

Per la Lega Serie B, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.

Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva. Gli spettatori avranno accesso a immagini esclusive dagli spogliatoi, capaci di trasmettere l'emozione del prepartita, seguite da un'analisi dettagliata delle statistiche più significative. Verranno inoltre presentati i profili dei giocatori attesi come protagonisti della sfida, con approfondimenti sulle loro caratteristiche tecniche e sul rendimento recente. Durante l’intervallo e al termine del match, le statistiche saranno aggiornate e analizzate in tempo reale per offrire una comprensione approfondita dell’andamento della gara. Inoltre, verrà dedicata particolare attenzione agli altri incontri in programma, con aggiornamenti costanti sia durante la pausa sia al termine della giornata calcistica, per garantire al pubblico una visione completa su tutti i risultati e le dinamiche delle competizioni.

Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB Channel al proprio abbonamento gratis per i primi 7 giorni e poi 9,99 €/mese dopo il periodo d’uso gratuito. Questa nuova offerta rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, permettendo loro di vivere il campionato di Serie BKT come mai prima d’ora.

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - Recupero 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi

Martedi 13 maggio 2025 si gioca il recupero della 34a giornata della regular season di Serie B, una serata da dentro o fuori per tante squadre e con dieci partite in contemporanea, tutte alle ore 20:30. I riflettori sono puntati su sfide che promettono emozioni, gol e verdetti cruciali, con la voce dei telecronisti pronta ad accompagnare ogni singolo momento.

A Brescia andrà in scena una sfida cruciale per la salvezza: le Rondinelle sfideranno la Reggiana, già aritmeticamente salva. I padroni di casa dovranno dare tutto contro una squadra in forma smagliante, reduce da quattro vittorie consecutive. Un altro successo permetterebbe agli emiliani di eguagliare un record che resiste dal 1961. Telecronaca di Matteo Gandini. Al Tombolato, il match tra Cittadella e Salernitana è uno scontro diretto che profuma di spareggio salvezza. I precedenti sorridono ai veneti, mai sconfitti in casa dai campani in Serie B: nove confronti, cinque vittorie e quattro pareggi. Voce della gara Matteo Vigliotti.

A Castellammare di Stabia, la Juve Stabia, certa dei playoff, ospita una Sampdoria in piena crisi e costretta a vincere per non retrocedere. Riflettori puntati sulla sfida tra bomber: Adorante, che all’andata ha segnato una doppietta ai blucerchiati, cerca il decimo gol casalingo stagionale; Coda, già a segno nel match d’andata, ha appena eguagliato Schwoch nella classifica marcatori all-time della Serie B. Telecronaca di Samuele Ragusa. Al Martelli, il Mantova affronta il Catanzaro con l’obiettivo di blindare la salvezza. Basta un punto per evitare i playout. I virgiliani, protagonisti di un buon finale di stagione, hanno bisogno di confermare il trend positivo per restare davanti alla folta concorrenza. Telecronaca di Antonio Torretti. Modena-Cesena si giocherà al Braglia con i romagnoli ancora in bilico per la qualificazione diretta ai playoff. Una sconfitta e una vittoria del Bari a Bolzano ribalterebbero la situazione in classifica, complice il vantaggio dei pugliesi negli scontri diretti. A raccontare la gara sarà Ivan Fusto.

Al Barbera, il Palermo, galvanizzato dal 2-0 contro il Frosinone, ospita una Carrarese già salva. I rosanero vogliono migliorare il piazzamento per giocare il primo turno dei playoff tra le mura amiche. Osservati speciali Brunori e Pohjanpalo, bomber assoluti delle ultime stagioni. Telecronaca di Fernando Siani. All’Arena Garibaldi, il Pisa festeggia la promozione in Serie A. Di fronte la Cremonese, che con un risultato positivo può allungare la propria striscia d’imbattibilità in cadetteria oltre le 10 partite, cosa che non accadeva dal 1991. Match raccontato da Cristiano Tognoli. Il Sassuolo, fresco di titolo e pronto a salutare il pubblico del Mapei, riceve un Frosinone che non vince da inizio aprile e che non ha mai espugnato il campo neroverde in Serie B. Una sfida da dentro o fuori per la salvezza dei ciociari. Telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo. Al Picco, lo Spezia cerca di blindare il terzo posto contro un Cosenza già retrocesso. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive, ma per i liguri c’è in palio la posizione che garantisce l’accesso diretto alla semifinale playoff. A seguire il match sarà Alessandro Rimi.

Infine, al Druso, il Südtirol affronta il Bari in una partita chiave per i pugliesi. Solo vincendo e sperando in un passo falso del Cesena, i biancorossi potrebbero accedere ai playoff grazie al vantaggio negli scontri diretti. Telecronaca di Francesco Nigro.

MARTEDI 13 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B Recupero 34a Giornata: Brescia vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

L’ultima delle squadre coinvolte nella bagarre salvezza è il Brescia, che ospiterà una Reggiana che nell’ultimo turno ha già conquistato la salvezza matematica. Le Rondinelle dovranno fare una grande prestazione per fermare i granata, che si presentano a questa sfida dopo quattro successi consecutivi in campionato e potrebbero arrivare a cinque per la terza volta nella competizione, dopo esserci riusciti solo nel 1959 e nel 1961.



Telecronaca: Matteo Vigliotti

Le due formazioni granata si troveranno di fronte al Tombolato in una sfida che sa di vero e proprio spareggio: i precedenti in questo stadio non hanno mai sorriso agli ospiti, con i campani che sono l’avversaria che i veneti hanno affrontato più volte davanti al proprio pubblico senza mai perdere in Serie BKT (nove – 5V, 4N).



Telecronaca: Samuele Ragusa

La Sampdoria è attesa sul campo della Juve Stabia, con le Vespe già certe di un posto ai playoff ma che cercheranno di confermare il quinto posto in classifica davanti al proprio pubblico, per chiudere in bellezza un’ottima stagione regolare e avere il favore nel preliminare. Interessante sarà anche la sfida a distanza tra i bomber delle due formazioni. Da un lato, Andrea Adorante ha siglato la sua prima doppietta in cadetteria proprio nel match d’andata contro il blucerchiati lo scorso 4 ottobre e, con un gol in questa partita, diventerebbe il primo giocatore nel torneo in corso a raggiungere la doppia cifra di reti realizzate in casa. Dall’altro, con la marcatura nell’ultima trasferta contro il Catanzaro, Massimo Coda ha agganciato Stefan Schwoch, a quota 135 gol, al primo posto dei migliori marcatori nella storia della regular season di Serie BKT. Anche lui ha già segnato nella prima sfida stagionale tra le due formazioni e potrebbe andare a bersaglio sia all’andata che al ritorno contro la stessa avversaria per la prima volta in questo campionato.



Telecronaca: Antonio Torretti

Per essere al 100% padrone del proprio destino, il Mantova dovrà cercare di fare almeno un punto contro il Catanzaro, dato che al momento si trova a +3 sulla zona playout. I lombardi cercheranno di conquistare il quinto successo nelle ultime otto partite di campionato (1N, 2P), dopo averne collezionati sei in totale in tutte le prime 30 gare nel torneo in corso. Subito dietro ai biancorossi ci sono ben cinque squadre in soli due punti: Brescia, Frosinone e Sampdoria a quota 40, seguite da Salernitana e Cittadella a 39.



Telecronaca: Ivan Fusto

I romagnoli, vantano tre punti di vantaggio sul Bari, ma in caso di sconfitta al Braglia e di un contemporaneo successo dei Galletti al Druso, si troverebbero dietro ai biancorossi che hanno il vantaggio degli scontri diretti (1-0 all’andata al San Nicola e pareggio per 1-1 al ritorno).



Telecronaca: Fernando Siani

Il Palermo ospiterà la Carrarese al Renzo Barbera, con i rosanero già certi di partecipare ai playoff grazie al 2-0 inflitto al Frosinone nell’ultimo turno ma che cercheranno di scavalcare Catanzaro e Juve Stabia (su cui i rosanero sono in vantaggio negli scontri diretti). In vista della post-season, le punte di diamante dei siciliani cercheranno di affinare ancora di più la propria intesa: Matteo Brunori (43) e Joel Pohjanpalo (50), infatti, sono i due giocatori che hanno segnato più gol nel torneo nelle ultime tre stagioni, tra regular season e playoff/playout.



Telecronaca: Cristiano Tognoli

La Cremonese, invece, farà visita al Pisa – matematicamente promosso con due giornate d’anticipo – dove potrebbe registrare una striscia di più di 10 match consecutivi senza sconfitte in cadetteria per la prima volta dal 1991 (15 in quel caso).



Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Trasferta insidiosa quella del Frosinone che sarà ospite del Sassuolo, fresco di festa per la vittoria del campionato. Dopo un marzo perfetto con quattro successi in quattro partite nel torneo cadetto, i ciociari non sono più riusciti a vincere da inizio aprile, subendo anche due sconfitte nelle ultime tre. Per interrompere questo trend negativo, i giallazzurri dovranno sfatare un tabù, dato che non hanno mai vinto in cadetteria in casa dei neroverdi (3N, 3P).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Sfida a distanza anche tra Spezia e Cremonese, dopo lo scontro diretto della 38ª giornata che ha riportato i lombardi a -2 dai liguri, nella lotta per salire sull’ultimo gradino del podio. Gli Aquilotti affronteranno in casa il Cosenza – già aritmeticamente retrocesso – con entrambe le formazioni che si presentano a questa partita dopo due sconfitte consecutive. In particolare, i bianconeri potrebbero perdere tre match di fila per la prima volta in questa stagione.



Telecronaca: Francesco Nigro

I biancorossi sono chiamati a vincere al Druso e sperare in una sconfitta del Modena al Braglia: in questo scenario, infatti, il Bari scavalcherebbe i romagnoli in classifica grazie al vantaggio negli scontri diretti (1-0 all’andata al San Nicola e 1-1 al ritorno).

