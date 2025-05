Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2025 | Milan - Bologna, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21

Novanta minuti per scrivere un pezzo di Storia: Milan e Bologna si giocano la Coppa Italia Frecciarossa (diretta tv esclusiva Canale 5 ore 21) nella finalissima dell'Olimpico di Roma. Dopo la sfida di venerdì che le ha messe una di fronte all'altra a San Siro per la 36ª giornata di Serie A (rete di Orsolini e poi rimonta dei rossoneri con doppietta di Gimenez e in mezzo il gol di Pulisic), le due squadre tornano ad affrontarsi in gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità, per sollevare il trofeo sotto il cielo di Roma, potersi fregiare della coccarda tricolore nella prossima stagione e conquistare un posto nella prossima Europa League. Entrambe, invece, qualificandosi per la finale, hanno già staccato il pass per la Final four della prossima EA SPORT FC SUPERCUP.

Sia Milan che Bologna sono entrate nel tabellone negli ottavi, i rossoneri hanno battuto 6-1 il Sassuolo, mentre i rossoblù hanno eliminato il Monza con un secco 4-0. Vittoria di misura a Bergamo contro l'Atalanta grazie a una rete di Castro, poi, per la squadra di Vincenzo Italiano nei quarti, mentre quella di Conceicao ha avuto la meglio sulla Roma grazie al 3-1 griffato dalla doppietta di Abraham e da Joao Felix. In semifinale il Milan ha eliminato l'Inter nel doppio derby: 1-1 all'andata e 0-3 al ritorno con Jovic grande protagonista con una doppietta. Il Bologna, invece, ha conquistato la finale battendo l'Empoli sia all'andata, 0-3 con gol di Orsolini e doppietta di Dallinga, che al ritorno, 2-1 grazie a Fabbian e ancora Dallinga. Proprio l'attaccante olandese, con tre reti, tallona l'attuale capocannoniere di questa edizione di Coppa Italia Frecciarossa Tammy Abraham che invece ha segnato quattro volte.

Milan e Bologna si sfideranno in una finale a gara secca per la prima volta nella storia tra tutte le competizioni (dal 1929/30). Le due formazioni si erano invece affrontate otto volte nel gruppo finale della Coppa Italia tra il 1968 e il 1977: quattro successi dei lombardi contro i due degli emiliani, completano due pareggi. 15ª sfida tra Milan e Bologna in Coppa Italia, i rossoneri conducono per sei vittorie a quattro, quattro i pareggi a completare. L’ultimo confronto nel torneo tra le due formazioni risale al 13 dicembre 1995 nei quarti di finale: gli emiliani superarono il turno dopo i calci di rigore (doppio 1-1 tra andata e ritorno).

Il Milan disputerà la sua 13ª finale di Coppa Italia, l’ultima risaliva al 9 maggio 2018 (sconfitta 0-4 contro la Juventus); i rossoneri hanno alzato il trofeo solo in una delle ultime sei finali del torneo: nel 2002/03 (6-3 lo score totale nel doppio confronto contro la Roma). Questa potrebbe essere inoltre la sesta Coppa Italia vinta dal Milan nella sua storia. Questa sarà la seconda finale del Bologna in Coppa Italia, dopo quella del 23 maggio 1974 contro il Palermo, in cui i rossoblù sollevarono la coppa dopo i calci di rigore (1-1 il punteggio al termine dei tempi supplementari). Gli emiliani potrebbero alzare il trofeo per la terza volta nella loro storia (il primo era arrivato dopo le partite nel gruppo finale dell’edizione 1969/70).

LA STORIA DELLA COPPA ITALIA - Il trofeo che verrà alzato sotto il cielo di Roma non ha sempre avuto questa forma e stilisticamente era molto diverso: la coppa originale della prima edizione, vinta nel 1922 dal Vado, aveva una forma più triangolare e andò distrutta durante il ventennio fascista così come il trofeo in palio dal 1936 al 1943 e dal 1958 al 1959. La Coppa con la forma attuale è invece datata 1960, fabbricata in oro puro e destinata a rimanere in consegna ai vincitori per un anno intero, prima di essere restituita alla Lega Serie A in cambio di una copia da esporre in bacheca. Anche la coccarda tricolore da apporre sulle maglie della squadra vincitrice risale a quegli anni: la prima squadra a potersi cucire sul petto fregio che indicava la vittoria fu la Lazio nella stagione 1958/59: un cerchio esterno rosso, seguito dal bianco e poi dal verde.

Sono 16 le squadre che in questi 102 anni hanno vinto la Coppa Italia, dal Vado, nella prima edizione del 1922 all`Inter campione lo scorso anno grazie alla vittoria sulla Fiorentina: il record di titoli vinti appartiene alla Juventus, a quota quattordici trofei (di cui quattro consecutivi dal 2015 al 2018, a sua volta record) seguita da Inter e Roma a nove e dalla Lazio a sette. Sei vittorie, invece, per Fiorentina e Napoli. Proprio il Vado, nel 1922, e il Napoli nel 1961-1962, sono le due sole società ad aver conquistato il trofeo pur non partecipando al campionato di Serie A TIM. Nemmeno in questa stagione potrà esserci il`double` Coppa/Scudetto, visto che l`Inter Campione d`Italia è stato eliminato dal Bologna negli ottavi. L`Atalanta potrebbe invece centrare l`accoppiata Coppa Italia Frecciarossa-Europa League se dovesse riuscire a vincere entrambe le finali, come riuscito al Parma di Alberto Malesani nella stagione 1998/99 alla Juventus nel 1999/90 con Dino Zoff in panchina.

Il calciatore con più presenze nella competizione è Roberto Mancini con 120 partite giocate, seguito da Giuseppe Bergomi a 119 (tutte con L’Inter) e Pietro Vierchowod a 116. Staccatissimo il giocatore con più presenze ancora in attività, Leonardo Bonucci a 47 presenze, De Silvestri (41) e Candreva (39). Il recordman di presenze bianconero è Gaetano Scirea con 89 partite giocate, mentre nell`Atalanta Valter Bonacina ha collezionato 49 gettoni. Tra gli allenatori guida Trapattoni (157), seguito da Liedholm (145) e Mazzone (142). È ancora Roberto Mancini, insieme a Gigi Buffon, il recordman di vittorie da calciatore con sei trofei conquistati, mentre l`ex Ct della Nazionale Azzurra arriva a dieci trofei sommando anche quelli conquistati da allenatore. A quattro titoli, oltre a Mancini, troviamo anche Sven-Göran Eriksson e Massimiliano Allegri, che guida anche la classifica tra i tecnici ancora in attività seguito da Simone Inzaghi a tre e Luciano Spalletti a due vittorie.

Per quanto riguarda i bomber di Coppa, il capocannoniere di tutti i tempi è Alessandro Altobelli con 56 reti, seguito da Roberto Boninsegna a 48 e da Giuseppe Savoldi a 47. Tra i calciatori in attività, invece, guida la classifica Paulo Dybala con 13 reti, seguito da Ciro Immobile a 12. Poi Federico Chiesa a 11 e Gianluca Scamacca a 9. Il capocannoniere della manifestazione della Juventus è Pietro Anastasi con 29 reti, mentre quello dei bergamaschi è Andrea Lazzari a quota 10. Gianluca Vialli, infine, è il calciatore capace di segnare il maggior numero di gol in una singola edizione, 13, con la Sampdoria nel 1988-1989. Fabio Maresca dirigerà infine la partita: Paolo Casarin, Pierluigi Collina e Gianluca Paparesta guidano la classifica degli arbitri con più finali, seguiti da Daniele Orsato, primo tra i fischietti ancora in attività, a quota tre.

RIPRESE INNOVATIVE E TECNOLOGIE - A poche ore dal fischio d’inizio della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà Milan e Bologna affrontarsi sul prato dello stadio “Olimpico” di Roma, Lega Serie A si appresta ad offrire ai tifosi sugli spalti e al pubblico che assisterà al match in televisione da tutto il mondo, uno spettacolo innovativo e coinvolgente. Le migliori tecnologie al servizio dell’evento, le telecamere più evolute e nuove accattivanti inquadrature caratterizzeranno le riprese che saranno trasmesse in circa 180 paesi nel mondo dagli oltre 50 broadcaster che seguiranno il match.

A sottolineare l’importanza della Finale, si registrerà una partecipazione straordinaria e senza precedenti di operatori esteri su scala globale, non soltanto per commentare la partita dallo stadio ma anche per integrare il segnale internazionale con interviste e contenuti customizzati per il proprio mercato. Sarà ancora una volta una produzione televisiva da record, con l’impiego sul campo di 31 telecamere per la produzione Host, alle quali si aggiungono quelle del canale tematico dei Club, le integrazioni del primario Licenziatario nazionale Mediaset (8), principalmente per la realizzazione delle proprie attività di personalizzazione pre e post partita e dei Broadcaster internazionali presenti sul posto, sia per attività live che per attività d’integrazione ad arricchimento dell’evento. Oltre a queste, ci saranno inoltre le telecamere di Radio TV Serie A con RDS, con il commento on site, del Magazine internazionale e quelle per la realizzazione dei contenuti speciali ad uso social media di Lega Serie A e dei due Club finalisti.

Le principali novità saranno rappresentate, oltre che dalla Robycam, dall’aggiunta, ai tradizionali Supermotion, di un Ultramotion cinematografico, all’implementazione della modalità EVS Extramotion che consentirà di rendere in Supermotion l’output di telecamere tradizionali, alla nuova telecamera “SONY P50-A” montata su Steady-cam in modalità Supermotion. Vi saranno inoltre nuovi posizionamenti delle camere collocate in opposite, delle retroporta alte ai 2 angoli, della cosiddetta “beauty”, nonché l’utilizzo di due nuove telecamere che, poste sulla tribuna Monte Mario, grazie alla tecnologia “SONY” in AI opereranno in Autotracking, seguendo in automatico gli allenatori. Il tutto sarà poi corredato da due droni che regaleranno punti di vista unici e spettacolari sullo stadio e sulle azioni di gioco, tra cui una speciale “Fly-Cam” (denominata “Frecciarossa cam”) che si muoverà su 3 lati del campo a circa 5 metri d’altezza, oltre le bandierine del calcio d’angolo.

Nel pre-gara e nell’intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti o immagini di giocatori “Legends” che si abbracciano sul campo ripresi con una telecamera dedicata (denominata "Borotalco Hug Cam"). Anche in questa occasione, come per le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, sarà sperimentata la modalità di annuncio al pubblico allo stadio, in diretta, della decisione arbitrale assunta dal Direttore di gara, la quale sarà proiettata in simultanea sul maxischermo. Infine, per la prima volta, si potrà applicare la virtualizzazione del segnale televisivo non solo operando sulla camera principale del Program, ma anche sulle due telecamere poste ai 16 metri, nonché di virtualizzare i Led a bordocampo anche per il territorio nazionale e per gli highlights della partita.

“Raccontare oggi una Finale di Coppa Italia significa portare, grazie a riprese live all’altezza delle migliori produzioni cinematografiche, sempre più gli spettatori all’interno dell’evento, facendogli vivere le stesse emozioni che si provano allo stadio” - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Sono ormai diversi anni, infatti, che continuiamo ad alzare il livello dello spettacolo televisivo in ogni edizione, utilizzando le telecamere e soprattutto le tecnologie più avanzate, per costruire una narrazione coinvolgente che accompagni i tifosi della Serie A collegati dagli oltre 180 Paesi nel mondo vicino all’azione, mostrandogli ogni dettaglio di gioco con una qualità delle immagini senza precedenti. A riprova del crescente interesse suscitato da questa finale di Coppa Italia, riscontriamo inoltre un significativo aumento dei broadcaster esteri licenziatari presenti ‘on-site’ per arricchire le loro trasmissioni con collegamenti e interviste a bordo campo. Un`importante novità di questo match sarà l’utilizzo e il potenziamento degli strumenti di Virtual Advertising, che ci permetteranno di ottimizzare gli spazi pubblicitari nei diversi segnali tv in Italia e all’estero, garantendo ai nostri partner una visibilità sempre maggiore e personalizzata per ciascun mercato”.

LA FINALISSIMA IN DIRETTA TV



La 78ª edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 14 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida "Milan-Bologna" che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Sul Canale 20, l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 a partire dalle ore 20.40.

Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma della finale:

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO

Prepartita dalle 20, sul Canale 20 , Mediaset Infinity e SportMediaset.it e su Canale 5 dalle 20.40.





dalle 20, sul , e e su dalle 20.40. Milan-Bologna, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5, Mediaset Infinity e SportMediaset.it

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inviati: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.

