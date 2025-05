Serie A 2024/2025, 38a Giornata - Venerdì 23 la serata Scudetto! Ecco il calendario dirette tv Sky e DAZN

La Lega ha pubblicato gli orari dell'ultima giornata di campionato, in diretta su Sky e DAZN

decisiva per la vittoria del campionato, per la qualificazione all'Europa e per la salvezza.

SERIE A ENILIVE 2024/2025 PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE

La 38a giornata della Serie A Enilive 2024/2025 si apre venerdì con un doppio appuntamento in esclusiva su DAZN: alle 20.45 vanno in scena Como-Inter e Napoli-Cagliari, due sfide cruciali in chiave scudetto. Sabato si prosegue con Bologna-Genoa alle 18.00, seguita alle 20.45 da Milan-Monza, entrambe visibili solo su DAZN. Domenica il programma si fa intenso, con ben sei partite in contemporanea alle 20.45. In co-esclusiva su DAZN e Sky/NOW, si giocano Venezia-Juventus, Lazio-Lecce ed Empoli-Verona, tre match con implicazioni dirette sulla zona retrocessione e sulla corsa all’Europa. Solo su DAZN invece Torino-Roma, Atalanta-Parma e Udinese-Fiorentina, incontri che potrebbero definire gli ultimi verdetti stagionali. In caso di arrivo a pari punti in vetta tra Napoli e Inter, è previsto un eventuale spareggio scudetto in programma lunedì 26 maggio.

38a GIORNATA

23/05/2025 VENERDI 20.45 COMO - INTER ESCLUSIVA DAZN

23/05/2025 VENERDI 20.45 NAPOLI - CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

24/05/2025 SABATO 18.00 BOLOGNA - GENOA ESCLUSIVA DAZN

24/05/2025 SABATO 20.45 MILAN - MONZA ESCLUSIVA DAZN

25/05/2025 DOMENICA 20.45 VENEZIA - JUVENTUS CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 25/05/2025 DOMENICA 20.45 TORINO - ROMA ESCLUSIVA DAZN

25/05/2025 DOMENICA 20.45 ATALANTA - PARMA ESCLUSIVA DAZN

25/05/2025 DOMENICA 20.45 LAZIO - LECCE CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

+ 25/05/2025 DOMENICA 20.45 UDINESE - FIORENTINA ESCLUSIVA DAZN

25/05/2025 DOMENICA 20.45 EMPOLI - VERONA CO− ESCLUSIVA DAZN + SKY

EVENTUALE SPAREGGIO SCUDETTO TRA NAPOLI E INTER - LUNEDI 26/05/2025

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

MATCH VISIBILI IN TV PER SQUADRA (dati aggiornati alla 38a giornata)

Roma 18 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 20 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 20 partite su 38 Verona 17 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 21 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 21 partite su 38 Lazio 15 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 23 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 23 partite su 38 Lecce 15 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 23 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 23 partite su 38 Inter 14 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 24 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 24 partite su 38 Juventus 14 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 24 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 24 partite su 38 Torino 13 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 25 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 25 partite su 38 Atalanta 12 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 26 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 26 partite su 38 Milan 12 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 26 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 26 partite su 38 Bologna 11 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 27 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 27 partite su 38 Como 10 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 28 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 28 partite su 38 Empoli 10 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 28 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 28 partite su 38 Udinese 10 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 28 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 28 partite su 38 Cagliari 9 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 29 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 29 partite su 38 Monza 9 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 29 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 29 partite su 38 Parma 9 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 29 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 29 partite su 38 Venezia 9 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 29 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 29 partite su 38 Fiorentina 8 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 30 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 30 partite su 38 Genoa 8 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 30 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

+ | 30 partite su 38 Napoli 5 partite su 38 CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 33 partite su 38 ESCLUSIVA DAZN

Totale - 114 su 380 gare in CO-ESCLUSIVA DAZN + SKY | 266 su 380 partite in ESCLUSIVA DAZN