Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

A partire dalla prossima stagione, Disney+ sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi. L’annuncio arriva dopo la firma di un accordo di cinque anni con cui The Walt Disney Company ha ottenuto i diritti di trasmissione in diretta della competizione dal 2025/26 al 2029/30.

La copertura su Disney+, l’unica piattaforma dove i fan potranno seguire tutte le partite della competizione in diretta, avrà inizio a ottobre 2025, dando il via a una nuova era della UEFA Women’s Champions League con l’introduzione del format che prevede una fase campionato con 18 squadre. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+, offrendo al pubblico ancora più entusiasmo, imprevedibilità e grandi incontri.

Il nuovo accordo continua ad alimentare l’attenzione crescente attorno al calcio femminile, garantendo ai tifosi di tutte le generazioni una copertura di alta qualità e una visibilità di rilievo. ESPN, il brand sportivo multipiattaforma di Disney, produrrà tutte le partite in diretta per Disney+ con un commento offerto in diverse lingue, assieme a una programmazione pre e post-partita. Il ricco bagaglio di Disney nello sport, attraverso ESPN, vanta 45 anni di eccellenza nella trasmissione di un’ampia varietà di contenuti sportivi, tra cui importanti tornei di calcio, basket, hockey, tennis e molto altro, in aggiunta al recente lancio su Disney+ in Danimarca e Svezia della UEFA Europa League e della UEFA Conference League. Dal 2020, UEFA Playmakers, ispirato da Disney, continua ad aiutare le ragazze in Europa a scoprire un amore per il calcio destinato a durare tutta la vita. Il programma, che si avvale della magia dello storytelling di Disney, ha già dato a più di 132.000 bambine tra i 5 e gli 8 anni un’occasione per stringere amicizia, divertirsi e sviluppare abilità motorie fondamentali. UEFA Playmakers è disponibile in più di 6.300 centri in 46 paesi in tutta Europa. Gli allenamenti sono tenuti da quasi 8.000 coach qualificati, molti alla loro prima esperienza nel mondo dell’allenamento. In seguito al grande successo, l'accordo con UEFA Playmakers è stato di recente rinnovato fino al 2027.

Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA ha commentato:

"La UEFA Women’s Champions League rappresenta il livello massimo di performance, dedizione e passione calcistica. Portare questo incredibile torneo agli abbonati e al pubblico di Disney+ è una prova del nostro impegno nel garantire un’ampia gamma di intrattenimento audace e dinamico. Alla luce della popolarità crescente del calcio femminile in tutto il mondo, siamo fieri di offrire il brivido e l’emozione di ogni singola partita agli abbonati di Disney+ in tutta Europa, senza costi aggiuntivi.”

Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director, UC3:

“La UEFA Women’s Champions League ha registrato una crescita eccezionale negli ultimi anni, con una partecipazione da record, standard crescenti e un interesse globale sempre più alto. Questi nuovi accordi di trasmissione non solo ne sono una dimostrazione, ma segnano traguardi importanti nello sviluppo costante del calcio femminile in Europa, sottolineando la crescente importanza e l’attrattiva per i tifosi di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di lavorare con Disney+ e con i partner delle trasmissioni in chiaro per continuare a far crescere il calcio femminile in Europa.”

Con l’introduzione di un piano con pubblicità e due piani senza inserzioni pubblicitarie, Disney+ offre una maggiore scelta e più flessibilità per abbonarsi. A partire da 5,99 € al mese, Disney+ offre contenuti per tutti, dai film e le serie TV esclusivi che spaziano tra i generi più diversi – come azione e avventura, fantascienza e documentari – fino alle commedie e ai film drammatici acclamati dalla critica. Tutto questo in aggiunta ai titoli pluripremiati di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Tra le serie che hanno debuttato di recente, ora disponibili in esclusiva su Disney+, ci sono l’attesissima seconda stagione di La vita segreta delle mogli mormoni, Good American Family, The Stolen Girl, acclamato psychological drama ricco di star, e la seconda stagione della serie Lucasfilm Andor. In arrivo nel 2025, tra i vari titoli, la serie FX Alien: Pianeta Terra, la quarta stagione di The Bear, la serie FX premiata agli Emmy®, All’s Fair, il legal drama originale di Ryan Murphy, e la serie Marvel Television Ironheart.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un'esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al "Profilo Bambini" già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori.