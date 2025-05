🔥 Napoli o Inter? La Notte Scudetto in diretta tra gloria e alta tensione ⚽🏆| DAZN, Sky, Rai, Mediaset

La resa dei conti. Senza più appelli, sovrapponendo emozioni, ansie, paure, desideri più virtuosi. È il momento dello scudetto, l’ora della 38ª giornata. Non sono bastate tutte quelle precedenti: Napoli e Inter sono arrivate ai titoli di coda insieme, con un solo piccolo punto a dividerle. Una differenza quasi insignificante, ma che in realtà sposta la percezione. A Conte basta vincere, a Inzaghi serve sperare. La snervante pressione, la consapevolezza dell’ultimo tentativo, le ambizioni da pesare alla stessa maniera.

L’imperscrutabilità di questa Serie A Enilive è un fattore che abbiamo assaporato nelle recenti settimane: prima il Napoli fermato in casa con il Genoa e bloccato sullo 0-0 a Parma, poi l’Inter con la Lazio in una trama finale degna del miglior Quentin Tarantino. Suspense, colpi di scena, angoscia, sollievo. Qui non è Hollywood, ma poco ci manca. Non c’è nulla di scontato e lo sanno anche i tifosi. Il turno di campionato appena concluso è storia: 9 gare in contemporanea come non accadeva da quasi 15 anni, il cuore in gola che batte forte: coppe, salvezza, scudetto, sorpassi e controsorpassi. Quasi tutto rimandato alla scena finale, ma venerdì sera ci sarà spazio solo per il confronto a distanza in chiave titolo. Come fossimo nel West, duello all’americana: senza nessun rintocco della campana, ma il fischio d’inizio delle 20.45.

E se a Clint Eastwood e John Wayne bastava un attimo per far scattare il grilletto, anche Napoli e Inter confidano nel lampo di un eroe. L’alta tensione, le facce tirate, il protagonista che sbuca all’improvviso e salva la situazione. L’Inter si ricorderà di quel pomeriggio a Parma nel 2008, quando Ibrahimovi膰 emerse dalla panchina, non al meglio, acciaccato, ma capace di regalare lo scudetto ai suoi con una doppietta nel secondo tempo, quando i fantasmi stavano già aleggiando sul campo. E chissà se il Napoli ha avuto modo di pensare a Marco Baroni (l’attuale allenatore della Lazio), che nell’aprile del ’90 firmò il gol vittoria proprio ai danni dei biancocelesti per la conquista del 2° tricolore partenopeo. Storie speciali, intrecci che solo il calcio sa regalare.

C’è del fascino nei due impegni alle porte. Como-Inter è la naturale conclusione per Fàbregas, pronto a cimentarsi contro una delle corazzate del calcio italiano ed europeo. Conoscendo la verve del tecnico catalano, la formazione lariana cercherà di sfoderare la miglior prestazione per mettere la ciliegina sulla torta di una stagione unica. I nerazzurri non sottovaluteranno l’impegno e per uscire col bottino pieno dallo stadio Sinigaglia dovranno rifarsi a notti di coppa con cui hanno saputo incantare negli ultimi mesi. Il talento di Nico Paz contrapposto all’onnipresenza di Barella, la freschezza di Strefezza e Caqueret in faccia all’aura di Thuram e Lautaro Martínez. Salsa piccante, le rive del lago bruciano di passione.

E venne il Cagliari. Entusiasmo alle stelle per i rossoblù dopo il rotondo 3-0 al Venezia e la matematica salvezza ottenuta proprio prima della trasferta allo stadio Maradona. La cattedrale azzurra si prepara ad accendersi per la notte del trionfo, e Napoli-Cagliari, una delle partite solitamente più sentite dal popolo rossoblù, questa volta sarà la più importante per i partenopei. Scaramanzia e attesa, la città si stringe e Conte suona la carica. La scottatura Genoa pizzica sulla pelle, il Napoli non vuol sbagliare. Il paradiso attende.

Il trono brama di conoscere la propria regina. A casa i tifosi appiccicati agli schermi, telefoni in mano per vibrare a ogni notizia relativa all’avversario. La battaglia circoscritta ai 90 minuti finali. Ci sarà un prima e un dopo, ma conterà vivere a pieno ogni singolo aspetto. Se sarà Napoli, Conte tornerà a vincere in Italia (dopo Juventus e Inter), centrerà il bersaglio al primo tentativo e il popolo partenopeo riprenderà la festa dopo appena un anno di digiuno. Se sarà Inter, Inzaghi avrà la sua chiusura del cerchio, si confermerà in Italia e andrà a Monaco per provare ad entrare nell’olimpo dei più grandi.

Disgraziato o meraviglioso, l’epilogo è lì da cogliere. Con passione, ci apprestiamo a vivere una di quelle serate che, volenti o nolenti, resterà nella memoria del calcio italiano. Al campo l’ultima parola!

LA SERATA SCUDETTO IN TELEVISIONE

DAZN - DAZN si prepara a vivere un finale di stagione imperdibile. In esclusiva, trasmetterà le due partite decisive per lo Scudetto che si giocheranno venerdì sera alle 20:45: Napoli–Cagliari e Como–Inter.

A Napoli, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo, Diletta Leotta e Ciro Ferrara inviati speciali a bordo campo. In aggiunta, anche gli inviati speciali Alessio De Giuseppe e, da Piazza Plebiscito, Barbara Cirillo. A Como, il racconto della partita sarà invece affidato alla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini, gli approfondimenti dal campo di Marco Russo e gli inviati speciali Tommaso Turci e, da Piazza del Duomo di Milano, Federico Sala.

La serata prenderà il via già dalle 19:00 con un inedito prepartita a doppia conduzione in diretta dai due stadi, direttamente dal campo: due telecronache, due canali dedicati che interagiranno tra loro per un racconto dinamico ed emozionante, senza il filtro di uno studio centrale. Nel post-partita, saranno Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Dario Marcolin a guidare, dallo studio, le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto con Giorgia Rossi in conduzione.

A completare il programma speciale, su un terzo canale, torna “Zona Serie A”, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della serata. La telecronaca speciale di "Zona Serie A" pronta a entusiasmare ancora di più la volata Scudetto, sarà affidata a Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, che seguiranno rispettivamente Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Per chiudere in bellezza la stagione, domenica sera alle 20:45 ci sarà Giorgia Rossi alla guida del prepartita su “Zona Serie A”, affiancata da Marco Parolo, Ciro Ferrara e Luca Toni, per raccontare in contemporanea il meglio di tutte le partite in programma.

ore 20:45 Serie A 38a Giornata: Napoli vs Cagliari (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe - Da Piazza Plebiscito di Napoli: Barbara Cirillo

Match point Scudetto per il Napoli di Antonio Conte, pronto a scrivere la storia del club con il quarto Scudetto. Per avere la certezza serve una vittoria al Maradona contro un Cagliari già salvo: come finirà?

Collegamento dallo stadio dalle ore 19:00: Diletta Leotta e Ciro Ferrara



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci - Da Piazza Duomo di Milano: Federico Sala

Dopo aver avuto le mani sullo Scudetto per una manciata di minuti contro la Lazio, il rigore trasformato da Pedro ha quasi infranto del tutto i sogni nerazzurri. Nella trasferta a Como la squadra di Inzaghi deve vincere e sperare nel clamoroso inciampo del Napoli.

Collegamento dallo stadio dalle ore 19:00: Marco Russo



[disponibile anche su DAZN 3 - Sky can. 216]

Lo Scudetto della stagione 2024/2025 si decide all'ultima giornata: non perdere neanche un'azione di Napoli-Cagliari e Como-Inter con Zona Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini.



Conduce: Giorgia Rossi - In studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Dario Marcolin

Le analisi post-partita e il racconto dell’eventuale assegnazione e celebrazione dello scudetto





SKY SPORT - Venerdì 23 maggio 2025 si apre l’ultimo weekend della Serie A con un appuntamento speciale in diretta dallo studio Sky di Piazza del Plebiscito a Napoli e da quello in Piazza del Duomo a Milano: dalle 12:30 va in onda È Qui la Festa!, con Sara Benci, Gianluca Di Marzio e Faouzi Ghoulam da Napoli, mentre da Milano ci sono Cristiana Buonamano e Stefano De Grandis. In prima serata, dalle 19:30 alle 20:40 e poi ancora dalle 22:40 alle 00:30, spazio a Sky Calcio - L’Originale, con Alessandro Bonan, Fabio Quagliarella, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Paolo Condò per commentare gli anticipi e raccontare i gol di tutti i campionati. Alle 20:40 scatta Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Marco Nosotti e Luca Tommasini, subito prima del fischio d’inizio di Napoli vs Cagliari e Como vs Inter, entrambe in diretta su app DAZN e sui canali DAZN 1 (214) e DAZN 2 (215) per gli abbonati con opzione attiva. Sempre alle 20:45, appuntamento anche con Zona Gol DAZN su DAZN 3 (216), per non perdere nemmeno un gol della serata.

VENERDI 23 MAGGIO 2025

dalle 12:30 Studio - E' Qui la Festa!

Dallo studio Sky di Piazza del Plebiscito a Napoli: Sara Benci, Gianluca Di Marzio, Faouzi Ghoulam

Dallo studio Sky di Piazza del Duomo a Milano: Cristiana Buonamano, Stefano De Grandis





in studio: Alessandro Bonan, Fabio Quagliarella, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini, Paolo Condò

I commenti e le interviste degli anticipi di serie A. E i gol di tutti i campionati.



In studio: Leo Di Bello, Andrea Marinozzi, Marco Nosotti, Luca Tommasini



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 3 (216)

SKY SPORT BUSINESS- L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Venerdì sera alle 20:45 il Napoli ospita il Cagliari in diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215), con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e i collegamenti da bordocampo di Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Gli azzurri, ancora con un punto di vantaggio sull’Inter dopo lo 0-0 di Parma, cercano l’ultimo sforzo per blindare la vetta. Il Cagliari, già salvo dopo il 3-0 al Venezia, ha vinto una sola volta nelle ultime 14 trasferte al Maradona. Alla stessa ora su Sky Sport Business 2 (canale 216) va in scena Como-Inter con Riccardo Gentile alla telecronaca e Matteo Barzaghi e Andrea Paventi a bordocampo. I lariani sono imbattuti da otto giornate con sei vittorie e due pareggi, ma trovano un’Inter affamata, a -1 dal Napoli dopo il pari con la Lazio. I nerazzurri hanno vinto le ultime quattro sfide giocate in casa del Como.

Venerdi 23 Maggio ore 20:45 | Napoli vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Azzurri sempre a +1 sull'Inter dopo lo 0-0 del Tardini. Caglari già salvom reduce dal 3-0 sul Venezia. Un solo successo a Napoli nelle ultime 14 sfide.



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Como per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Lariani con una serie di 8 partite utili, 6 vittorie e 2 pari. Inter sempre a -1 dal Napoli dopo il 2-2 con la Lazio. Ha vinto gli ultimi 4 precedenti a Como



RAI - Quella di venerdì 23 maggio sarà una serata speciale per il calcio italiano, e in particolare per i tifosi di Napoli e Inter, le due squadre impegnate nella volata per lo scudetto. A 90' dalla fine gli azzurri di Antonio Conte – che vivrà il match dalla tribuna, squalificato come il collega Simone Inzaghi dopo l'espulsione nell'ultimo turno – hanno un punto di vantaggio sui nerazzurri: basterà la vittoria sul Cagliari, già salvo, per festeggiare quello che sarebbe il quarto titolo della storia calcistica partenopea. L'Inter, al contrario, per centrare il bis scudetto – sarebbe il ventunesimo – non ha altre strade che vincere a Como e sperare che il Napoli non vada oltre il pareggio. In ogni caso, sarà una serata di grandi emozioni, anche per gli spettatori neutrali. E per seguirla fino in fondo Rai Sport vara un'edizione speciale de "La Domenica Sportiva", in onda dalle 22.50 in poi su Rai 2, realizzata in collaborazione con la Testata Giornalistica Regionale e con Rai News 24.

In studio a Napoli, con Simona Rolandi, ci saranno Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci mentre a Milano, con Laura Bart e Furio Zara, Mauro Bergonzi sarà al VAR, per l'analisi degli eventuali episodi dubbi. Saranno due, invece, le postazioni allestite allo stadio "Diego Armando Maradona": all'interno dell'impianto partenopeo ci sarà Giacomo Capuano mentre, nella postazione esterna, al microfono di Fabrizio Cappella si alterneranno tifosi VIP e protagonisti della cultura e della musica napoletana. Alessandra D'Angiò, invece, sarà in Piazza del Plebiscito, all'ingresso del Palazzo Reale, per raccogliere quelle che saranno le emozioni dei tifosi azzurri.

Due le postazioni dedicate anche alla sponda nerazzurra dello sprint tricolore: dallo stadio Sinigaglia di Como saranno in collegamento Luca De Capitani e Thomas Villa, mentre in Piazza Duomo, a Milano, toccherà a Paolo Maggioni raccogliere e testimoniare gli umori dei tifosi dell'Inter.

La trasmissione, con la supervisione di Marco Lollobrigida e la cura di Alessandro Antinelli, sarà coordinata da Paola Arcaro.

MEDIASET - Pressing, il celebre programma di approfondimento calcistico targato SportMediaset, condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, torna in onda su Canale 5, con un doppio appuntamento, per seguire l’ultima e decisiva giornata di campionato, sempre in seconda serata. Al centro del programma a cura di Alberto Brandi, goal, highlights, approfondimenti, commenti dei protagonisti e il dibattito sui temi più caldi dell’attualità calcistica. Venerdì 23 maggio, in studio per commentare e analizzare le sfide-Scudetto di Napoli e Inter: Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Fabrizio Biasin, Raffaele Auriemma e Franco Ordine.

Domenica 25 maggio, in studio per commentare e analizzare tutti gli altri match della 38esima giornata: Christian Panucci, Alessandro Matri, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni e Graziano Cesari per tutti i casi di moviola. In collegamento Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Umberto Zapelloni.