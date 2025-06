Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - River Plate diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1

Al Lumen Field di Seattle si prepara ad ospitare una notte che promette emozioni e verdetti: in diretta gratis su DAZN e in chiaro su Italia 1 ale 03:00 del mattino di giovedì 26 giugno in Italia l'Inter di Cristian Chivu affronterà il River Plate nell'ultima e decisiva giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025. Una sfida che non è solo una partita, ma un vero e proprio bivio per l'accesso agli ottavi di finale della massima competizione mondiale per club.

Attualmente, Inter e River Plate sono appaiate in testa al Gruppo E con 4 punti ciascuna. Il River Plate occupa la prima posizione grazie a una migliore differenza reti. Il Monterrey segue con 2 punti, mentre gli Urawa Red Diamonds sono già eliminati con 0 punti.

Per l'Inter, le strade verso la qualificazione sono chiare:

Vittoria o Pareggio : L' Inter si qualificherà agli ottavi con certezza. In caso di vittoria, i nerazzurri conquisterebbero il primo posto del girone.

: L' si qualificherà agli con certezza. In caso di vittoria, i nerazzurri conquisterebbero il del girone. Sconfitta: La qualificazione sarebbe comunque possibile, ma solo se il Monterrey non riuscisse a vincere contro gli Urawa Red Diamonds nella partita in contemporanea. Se il Monterrey dovesse vincere e l'Inter perdere, i messicani sorpasserebbero i nerazzurri, qualificandosi insieme al River Plate.

Un caso particolare si presenterebbe con un pareggio tra Inter e River Plate e una vittoria del Monterrey: in questo scenario, tutte e tre le squadre (Inter, River, Monterrey) si troverebbero a 5 punti. La FIFA ha stabilito criteri specifici per dirimere le parità:

Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre interessate. Migliore differenza reti negli scontri diretti. Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. Se la parità dovesse persistere, si considererebbero la migliore differenza reti e il maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo.

L'Inter si qualificherebbe in ogni caso con un pareggio. Nello specifico; Un 0-0 tra Inter e River qualificherebbe nerazzurri e messicani, Un 1-1 garantirebbe il passaggio all'Inter (2 gol negli scontri diretti), mentre River e Monterrey si giocherebbero il secondo posto sulla differenza reti generale del girone, Un pareggio con più di un gol (es. 2-2) qualificherebbe Inter e River Plate per il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti.

La Mentalità Inter di Chivu

Resilienza e Fiducia nei Giovani

Alla vigilia, Cristian Chivu, l'allenatore nerazzurro, ha espresso fiducia nonostante le difficoltà. Ha sottolineato che si aspetta una "partita difficile, come lo sono state le altre due", e ha evidenziato come le squadre americane abbiano una "condizione fisica migliore". Riguardo alle condizioni del campo, non ottimali in uno stadio "per il football più che per il soccer", Chivu ha affermato che la squadra è "abituata" ad adattarsi e che non ci si può lamentare.

Per Chivu, questa è la sua prima partita da "dentro o fuori" come allenatore dell'Inter, ma lui minimizza l'importanza di questo aspetto: "Non cambia niente. Abbiamo una mentalità, tutte le partite vanno trattate con serietà". Un principio chiave per l'allenatore è la gestione della pressione e delle critiche, specialmente dopo la "finale di Monaco" (un riferimento implicito a una sconfitta significativa). Ha consigliato ai giocatori di "non leggere commenti e giornali" e di "far leva su una cosa importantissima: trovare umanità, parole gentili, premurosità, apprezzare un po' le cose che ti portano a dimenticare in fretta." Con una metafora potente, Chivu ha affermato che "i campioni a volte devono mangiare un po' di m...", intendendo che devono "rimboccarsi le maniche" e affrontare anche i momenti spiacevoli con resilienza e auto-riflessione. La squadra ha dimostrato "motivazione e una mentalità" negli ultimi anni, giocando tre finali europee in sei anni e vincendo la Seconda Stella (il ventesimo scudetto).

Chivu ha anche espresso grande soddisfazione per l'apporto dei giovani e dei nuovi arrivati. Ha citato l'esempio di Luis Henrique, che nonostante fosse arrivato da settimane di vacanza e con soli due allenamenti, ha mostrato grande disponibilità. Anche i ragazzi della Primavera come Cocchi, Re Cecconi, De Pieri e Berenbruch hanno dimostrato "energie" e hanno contribuito ad "alzare il livello dell'allenamento".

Le Condizioni dell'Inter

Assenze e Rientri

Purtroppo, l'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco, a causa di un "risentimento al soleo della gamba destra" riscontrato tramite risonanza magnetica a Seattle. Ci sono buone notizie per i rientri: Denzel Dumfries è pronto per il suo debutto nel torneo, dopo essersi ripreso da un affaticamento muscolare all'adduttore che gli ha fatto saltare le prime due partite. Per Marcus Thuram e Davide Frattesi, nonostante gli allenamenti a buon ritmo, il rientro in campo è previsto solo eventualmente in caso di qualificazione agli ottavi. Altri infortunati come Bisseck, Pavard (con un problema alla caviglia riacutizzatosi) e Zielinski hanno svolto lavoro in palestra.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2) vede i seguenti undici titolari: Sommer in porta, Difesa a tre con Darmian, Acerbi e Bastoni (questi ultimi due tornano titolari). Centrocampo con Dumfries sulla fascia destra, Barella, Asllani e Mkhitaryan (anche lui titolare) al centro, e Dimarco sulla sinistra. In attacco, al fianco del capitano Lautaro Martínez, ci sarà il giovane Pio Esposito (classe 2005) al suo debutto da titolare, pronto a imparare dal suo compagno più esperto

River Plate - Leggenda Sudamericana

Il River Plate è una delle squadre più "leggendarie del Sudamerica", qualificatasi al Mondiale per Club grazie al suo ranking CONMEBOL. Hanno vinto 37 campionati argentini (record nazionale) e 4 Copa Libertadores, l'ultima nel 2018. Nel Mondiale per Club 2025, il River ha iniziato con una convincente vittoria per 3-1 contro gli Urawa Red Diamonds (gol di Colidio, Driussi e Meza) e ha poi pareggiato 0-0 con il CF Monterrey, chiudendo in inferiorità numerica per l'espulsione di Kevin Castaño. L'allenatore del River Plate è Marcelo Gallardo, una "vera e propria leggenda del club" che è tornato sulla panchina ad agosto 2024. Chivu ha un "grandissimo rispetto" per Gallardo, definendolo "un grandissimo" sia da giocatore che da tecnico, citando i suoi "grandissimi risultati" con il River.

Tra i giocatori chiave del River spiccano il giovane talento Franco Mastantuono (classe 2007), capocannoniere della squadra nel Torneo Apertura con 7 gol. È stato già acquistato dal Real Madrid e lascerà il River dopo il Mondiale. Chivu lo ha elogiato, paragonandolo a Di Maria per il suo tocco mancino e prevedendogli un futuro brillante. Facundo Colidio, ex delle giovanili nerazzurre (ha giocato con Chivu in Primavera), ha segnato 6 gol nel 2025. Chivu ha un grande apprezzamento per la sua professionalità e "non vede l'ora di abbracciarlo". Miguel Borja, capocannoniere della stagione precedente con 31 reti, ha già segnato 6 gol nel 2025. La squadra vanta anche la presenza di campioni del mondo con l'Argentina, come Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, German Pezzella (ex Fiorentina) e il portiere capitano Franco Armani. A livello disciplinare, il River Plate dovrà fare a meno di Castaño, Galoppo e E. Perez, tutti squalificati. I diffidati sono Acuña, Pezzella e Meza

Uno Scontro Inedito, ma con Radici Storiche

La partita di questa notte sarà il primo incontro ufficiale tra Inter e River Plate. L'unico precedente risale a un'amichevole giocata a Milano il 21 giugno 1961. Quella partita, parte del "Torneo Italia" per celebrare il Centenario dell'Unità d'Italia, terminò 1-1, con gol di Corso per l'Inter e Moacyr per il River. Il pareggio permise all'Inter di qualificarsi alla finale, poi persa 4-1 contro il Santos di Pelé. Il River Plate ha una storia di incontri con squadre italiane. Il più noto è la Coppa Intercontinentale del 1996, dove affrontò la Juventus di Marcello Lippi e Alessandro Del Piero. La Juventus vinse 1-0 con un gol di Del Piero all'81', in una partita in cui militavano anche futuri "doppi ex" come Juan Pablo Sorin, che aveva precedentemente giocato per la Juventus. Inoltre, esiste un legame speciale, una vera e propria "Eterna Amistad", tra il River Plate e il Torino. Questo legame è nato da una partita amichevole commemorativa giocata il 26 maggio 1949 allo Stadio Comunale di Torino, in onore del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. Numerosi sono i "doppi ex" che hanno vestito entrambe le maglie di Inter e River Plate: Matías Almeyda, Gabriel Batistuta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Carrizo, Hernán Crespo, Julio Cruz, Ramón Díaz, Daniel Passarella, Sixto Peralta, Nelson Rivas, Alexis Sánchez, Santiago Solari. Nelson Vivas

L'arbitro della gara sarà l'uzbeko Ilgiz Tantashev, coadiuvato dai connazionali Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin. Il quarto ufficiale sarà il neozelandese Campbell-Kirk Kawana-Waugh. Il VAR sarà il qatariota Al Marri

Tutti i tifosi potranno seguire GRATIS la partita dalle 02:30 in diretta su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroiani ed Andrea Stramaccioni. Collegamento prepartita a partire dalle ore 02:30 per le ultime notizie prima del calcio d'inizio con la presenza dell'inviato Alessio De Giuseppe. La gara sarà in diretta e in chiaro anche su Italia 1 a partire dalle 3 (collegamento ore 02:30) con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Inviato a Seattle per collegamenti ed interviste dal campo: Angiolo Radice.

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

Mentre la visione in diretta è accessibile gratuitamente a tutti, DAZN ha previsto funzionalità premium esclusive per i suoi abbonati a pagamento. Queste includono:

Audio multicanale Dolby 5.1 e HDR per un'esperienza immersiva

Highlights estesi di ogni match

Possibilità di download per la visione offline

Streaming su più dispositivi in contemporanea

Repliche integrali delle partite on demand, particolarmente utili per gli incontri che si svolgeranno in notturna, come Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate.

Gli utenti con account gratuito, invece, non avranno accesso a repliche, highlights estesi, analisi approfondite, né al supporto per HDR e Dolby 5.1.. Riguardo al numero di dispositivi, un account gratuito consente l'accesso da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma la visione è limitata a un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta. Per la visione contemporanea su più schermi, è necessario un abbonamento a pagamento.

L’Offerta DAZN Standard – L’abbonamento al piano Standard di DAZN, proposto anche con un’offerta dedicata al Mondiale per Club, costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi (con vincolo di 12 mesi), per poi passare a 34,99 euro al mese. C’è anche l’opzione flessibile senza vincoli, a 29,99 euro per il primo mese e 44,99 euro per i successivi. Con il piano Standard vedi ** tutta la Serie A Enilive**, tutta la Serie BKT, La Liga, la UEFA Women’s Champions League, il volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano (playoff Serie A UnipolSai) e internazionale (Eurolega, Eurocup), l’offerta sportiva di Eurosport con i canali 1 e 2 (tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo come Tour de France e Giro d’Italia, sport invernali), NFL, boxe, UFC e il meglio del fighting internazionale. Gli abbonati Standard possono registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.