Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Fluminense diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Lunedì 30 giugno alle 21 in Italia (diretta gratuita DAZN e in chiaro su Canale 5), il Bank of America Stadium sarà il teatro di un evento storico: gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025 tra l'Inter e il Fluminense. Questa partita "dentro o fuori" non è solo un passo cruciale nel percorso delle due squadre verso il titolo mondiale, ma segna anche il primo confronto ufficiale in assoluto tra una squadra italiana e una brasiliana nella Coppa del Mondo per Club FIFA.

L'Inter: Pronta a "Onorare il Torneo" con Ambizione e Solidità

I nerazzurri, guidati dal tecnico Cristian Chivu, arrivano a Charlotte dopo aver conquistato il primo posto nel Gruppo E della competizione e aver ritrovato il successo per la seconda gara consecutiva in tutte le competizioni. Chivu ha dichiarato con fermezza che la squadra è "pronta come lo siamo stati dall'inizio, per onorare questo torneo, per onorare quella che la nostra squadra rappresenta". L'obiettivo è "far di tutto, per essere la nostra miglior versione di noi stessi". Nonostante la fase a gironi intensa e gli acciacchi dovuti alla stagione, l'Inter ha dimostrato spirito di gruppo. La condizione fisica è stata una priorità: Marcus Thuram "si è allenato con noi, ha fatto due buoni allenamenti, ha smaltito il dolore alla coscia", e la sua presenza in attacco al fianco di Lautaro Martinez è probabile. Altri giocatori come Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu, pur avendo provato a recuperare, sono stati rimandati a Milano per ulteriori valutazioni, e Pio Esposito è fuori per affaticamento. Nonostante le assenze, Chivu ha ribadito che la squadra ha "la stessa voglia, fame e ambizione". Numeri alla mano, l'Inter ha un ottimo storico nel Mondiale per Club, con quattro vittorie su cinque gare disputate complessivamente (includendo il vecchio formato). Un punto di forza notevole è la solidità difensiva, avendo mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite totali del torneo. Il capitano Lautaro Martínez è il trascinatore, con 10 gol in 11 presenze internazionali nel 2025 (tra Champions League e Mondiale per Club), avendo segnato anche nelle prime due partite del Mondiale per Club contro Monterrey e Urawa Red Diamonds. La probabile formazione dell'Inter (3-5-2) vede: Sommer tra i pali; De Vrij, Acerbi e Bastoni in difesa; Dumfries e Dimarco sugli esterni; Barella, Asllani e Mkhitaryan a centrocampo; con la coppia d'attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Il Fluminense: L'Esperienza Brasiliana Sotto la Guida di Renato Gaúcho

Il Fluminense Football Club, storica squadra di Rio de Janeiro fondata nel 1902 (il cui nome deriva dal latino "flumen", fiume, riferendosi ai nativi dello stato di Rio de Janeiro), si è guadagnato il posto al Mondiale per Club grazie alla storica vittoria della Copa Libertadores nel 2023. La squadra brasiliana ha mostrato la propria forza concludendo la fase a gironi del FIFA Club World Cup 2025 senza sconfitte nel Girone F. Hanno pareggiato 0-0 contro il Borussia Dortmund in una sfida equilibrata, ottenuto una vittoria decisiva per 4-2 contro l'Ulsan HD (rimontando da uno svantaggio di 1-2 all'intervallo con gol di Nonato, Freytes e Keno), e chiuso con un altro 0-0 contro il Mamelodi Sundowns. Questa prestazione ha esteso la loro striscia di imbattibilità a nove partite in tutte le competizioni, mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare ufficiali. Sotto la guida del tecnico Renato Gaúcho, una vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato nella Roma (1988-89) e l'unico brasiliano ad aver vinto la Copa Libertadores sia da giocatore che da allenatore, il Fluminense adotta un solido 4-2-3-1. La squadra vanta giocatori di grandissima esperienza, molti dei quali con carriere in Europa. Tra i pilastri del Fluminense spicca il capitano Thiago Silva, tornato a casa a 40 anni e descritto come il "simbolo" e "punto di riferimento di una linea arretrata sempre attenta e aggressiva sulla palla". Chivu stesso ha espresso grande apprezzamento: "Ha avuto una carriera super, uno dei migliori nel ruolo. L'ho sempre apprezzato". La solidità difensiva è senza dubbio uno dei punti di forza dei brasiliani, con anche i terzini che contribuiscono efficacemente in fase di copertura. Il leggendario portiere Fábio, di 44 anni, vanta oltre 507 "clean sheet" e 1.390 presenze. In attacco, Jhon Arias è "ala destra rapida e tecnica" e "uno dei giocatori più pericolosi", essendo stato anche Man of the Match contro il Dortmund. Il bomber della squadra è German Cano, autore di 14 gol in stagione. Tuttavia, il Fluminense ha recentemente perso il leggendario terzino Marcelo, che ha rescisso il suo contratto a novembre. La probabile formazione del Fluminense (4-2-3-1) è: Fabio in porta; Guga, Thiago Silva, Freytes e Fuentes in difesa; Martinelli ed Hercules a centrocampo; Arias, Ganso e Serna sulla trequarti; con Cano in attacco.

Precedenti e Prospettive: Una Sfida Fisica e Tattica

L'unico precedente tra Inter e Fluminense risale a un'amichevole giocata il 14 giugno 1961 a San Siro, terminata 1-1 con gol di Waldo per i brasiliani e Bicicli per i nerazzurri. Questo match sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre nella storia della Coppa del Mondo per Club FIFA, e più in generale, il primo ufficiale tra un club italiano e uno brasiliano in questa competizione. L'ultimo incontro ufficiale tra squadre dei due paesi è stata una vittoria per 3-2 del San Paolo contro il Milan nella Coppa Intercontinentale del 1993. L'Inter ha già affrontato una brasiliana in una competizione ufficiale, perdendo 1-0 contro il Santos nella Supercoppa Intercontinentale nel giugno 1969. Chivu si aspetta una partita di grande intensità, paragonandola al difficile match contro il River Plate che "ci ha costretto ad alzare i giri del motore, ed è stata una cosa positiva". Sarà una sfida "difficile anche fisicamente, per tutti", con la temperatura che metterà in difficoltà entrambe le squadre. La posta in gioco è alta: la squadra vincitrice avanzerà ai quarti di finale e affronterà la vincente della sfida tra Manchester City e Al Hilal. I quarti si giocheranno venerdì 4 luglio alle 15:00 (le 21:00 in Italia) a Orlando.

Preoccupazioni Meteo e Dettagli dell'Arbitraggio

Un'ulteriore incognita riguarda le condizioni meteorologiche. È stata paventata la possibilità di un'allerta meteo e di una sospensione del match a partita in corso. Chivu ha espresso la speranza che una decisione definitiva venga presa "entro mezzogiorno di domani", sottolineando l'importanza di una preparazione adeguata dei giocatori per affrontare anche potenziali tempi supplementari. L'incontro sarà diretto dall'arbitro salvadoregno Iván Arcides Barton Cisneros, coadiuvato dai connazionali David Morán e dal nicaraguense Henry Pupiro. Il sistema VAR sarà gestito da Tatiana Guzman (NIC). Sul fronte disciplinare, nessuna delle due squadre ha squalificati. Tuttavia, per l'Inter, Asllani, Barella, Lautaro, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito e Dumfries sono diffidati. Per il Fluminense, i diffidati sono Martinelli, Nonato, Keno, Arias, Bernal e Renè.

Su DAZN il nuovo CLUB WORLD CUP SHOW, condotto da Diletta Leotta. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per DAZN debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della DAZN squad: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin. La telecronaca di Inter- Fluminense sarà affidata dalle ore 21 a Riccardo Mancini con gli interventi a bordocampo di Alessio De Giuseppe.

Diletta Leotta condurrà i tifosi tra interviste live, approfondimenti, analisi tattiche e curiosità, per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

La partita Inter - Fluminense sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Canale 5 a partire dalle 21 (collegamento ore 20:50) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Inviato a Charlotte per collegamenti ed interviste dal campo: Angiolo Radice. In studio per il pre e post partita: Monica Bertini con Federica Zille, Christian Panucci e Massimo Callegari. Spazio sul calciomercato con Claudio Raimondi

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

