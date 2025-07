Estate sportiva Eurosport: Tour de France, UFC, golf, tennis e motori in diretta (anche su Discovery+)

Guarda dalle 20:00 INTER - FLUMINENSE IN DIRETTA SU DAZNBASTA SOLO REGISTARSI... E'GRATIS!! Il conto alla rovescia è quasi terminato. Lunedì 30 giugno alle 21 in Italia (diretta gratuita DAZN e in chiaro su Canale 5), il Bank of America Stadium sarà il teatro di un evento storico: gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup 2025 tra l'Inter e il Fluminense. Questa partita "dentro o fuori" non è solo un passo cruciale nel...