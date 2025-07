Mondiale per Club FIFA 2025, Real Madrid - Juventus diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5

La città di Miami si appresta a ospitare uno degli scontri più attesi del calcio mondiale: Juventus contro Real Madrid. All'Hard Rock Stadium, questa sera alle 21:00 (diretta gratuita DAZN e in chiaro su Canale 5), i giganti del calcio europeo si affronteranno negli ottavi di finale della FIFA Club World Cup. Questa partita rappresenta un vero e proprio "incrocio di destini" e un evento storico, in quanto sarà il 22° confronto ufficiale tra le due squadre, ma il primo in assoluto al di fuori del contesto di Coppa dei Campioni/Champions League. Il vincitore di questa sfida accederà ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey.

L'attesa è palpabile per questo "scontro di titani". La Juventus cercherà il riscatto dopo la sconfitta con il City e l'opportunità di battere i Blancos in un contesto inedito per la prima volta. Il Real Madrid, forte del suo percorso finora impeccabile sotto la nuova guida di Xabi Alonso, cercherà di consolidare la sua transizione post-Ancelotti e avanzare nel torneo. Entrambi gli allenatori considerano questa Coppa del Mondo per Club una competizione di grande importanza, con Tudor che la definisce "la partita del torneo" per la Juve e Alonso che la vede come un banco di prova intenso e cruciale. Sarà una sfida che metterà alla prova qualità, strategia e coraggio, in un appuntamento da non perdere all'Hard Rock Stadium di Miami.

Un Bilancio Storico sfavorevole

ma un ricordo dolce del '96

Il bilancio dei 21 precedenti incontri, tutti disputati nella massima competizione europea, vede il Real Madrid in leggero vantaggio con 10 vittorie contro le 9 della Juventus e 2 pareggi. I Blancos hanno spesso avuto la meglio nelle fasi a eliminazione diretta, vincendo cinque dei nove confronti diretti. Le ultime sfide in Champions League hanno visto il Real Madrid prevalere: nella finale del 2016/17 e nei quarti di finale del 2017/18, dove, nonostante una vittoria per 3-1 della Juventus al Bernabeu, il Real passò il turno grazie al 3-0 dell'andata. Tuttavia, il ricordo più "dolce" per i Bianconeri risale al 20 marzo 1996. Dopo aver perso l'andata dei quarti di finale 1-0 al Santiago Bernabeu con gol di Raul, la Juventus di Marcello Lippi, reduce dalla conquista di uno Scudetto che mancava da nove anni, ribaltò il risultato al Delle Alpi. Nonostante le assenze di Ravanelli, Ferrara e Carrera, Alessandro Del Piero incantò e sbloccò la partita al 17° minuto con un magnifico calcio di punizione. Il raddoppio decisivo arrivò al 54° minuto con Michele Padovano, freddo e lucido nel finalizzare un'azione dopo aver ricevuto palla da Porrini. Questa vittoria per 2-0 spianò la strada alla Juventus verso la vittoria finale della Champions League a Roma.

La Condizione Attuale

Percorsi Diversi nel Mondiale per Club

Entrambe le squadre arrivano a questo ottavo di finale dopo aver superato la fase a gironi del Mondiale per Club FIFA 2025. La Juventus ha chiuso al secondo posto nel Gruppo H. Ha iniziato il torneo con due vittorie convincenti: un 5-0 contro l'Al Ain e un 4-1 contro il Wydad. Tuttavia, ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Manchester City nell'ultima partita del girone. Dal punto di vista statistico, la Juventus ha dimostrato una notevole efficacia offensiva, registrando la percentuale realizzativa più alta del torneo (37%), con 11 gol su 30 tentativi, e la più alta differenza positiva tra gol segnati e gol attesi (+5,5). Kenan Yildiz si è distinto come capocannoniere della Juventus nella competizione con 3 gol e 1 assist, essendo uno dei soli due giocatori ad aver contribuito a un gol in tutte e tre le partite della fase a gironi. Dusan Vlahović ha segnato nelle ultime due partite.

Il Real Madrid, invece, ha concluso il proprio girone in testa, rimanendo imbattuto sotto la guida di Xabi Alonso, con due vittorie (contro Pachuca e Salisburgo) e un pareggio (all'esordio contro l'Al Hilal). Le Merengues hanno segnato 7 gol e ne hanno subiti 2 nella fase a gironi. Gonzalo García ha contribuito con 2 gol e 1 assist in tutte e tre le partite del girone, mentre Dean Huijsen ha mostrato la sua abilità nei "line-breaking passes", con 46, il numero più alto tra i giocatori del Real Madrid. Vinícius Júnior ha brillato contro il Salisburgo con un gol e un assist.

Le Formazioni Probabili e i Dubbi dell'Ultima Ora

Per la Juventus, l'allenatore Igor Tudor dovrebbe schierare un 3-4-2-1: Portiere: Di Gregorio; Difensori: Kalulu, Rugani, Kelly; Rugani prenderà il posto di Gatti, colpito da un attacco febbrile; Centrocampo: McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso. L'unico ballottaggio per Tudor è a centrocampo, con McKennie e Alberto Costa in lizza per una maglia da titolare sull'esterno destro; Trequartisti: Conceiçao, Yildiz; Attaccante: Kolo Muani. Kolo Muani prende il posto di Vlahovic al centro dell'attacco.

Per il Real Madrid, l'allenatore Xabi Alonso dovrebbe optare per un 4-3-3: Portiere: Courtois; Difensori: Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Centrocampo: Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Attaccanti: Arda Güler, Mbappé, Vinicius. Il grande dubbio per i Blancos è la presenza di Kylian Mbappé. Xabi Alonso ha dichiarato che il francese "sta meglio" e che "c'è ogni possibilità che possa giocare", con la decisione finale che verrà presa la mattina della partita. Una buona notizia per il Real è il ritorno in squadra di Militao e Carvajal dopo lunghi infortuni, che saranno a disposizione.

Le Voci dalle Panche: Strategie e Filosofie a Confronto

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha caricato i suoi in vista della sfida, riconoscendo la forza del Real Madrid: "Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte". Ha però infuso fiducia, affermando: "Noi ci siamo preparati, vogliamo giocare le nostre carte e passare il turno. Ho spiegato ai ragazzi che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid e vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla in questo modo, mettendo in campo anche grande coraggio". La sconfitta per 5-2 contro il Manchester City servirà da "insegnamento per crescere", e la squadra ha preparato questa partita in modo diverso. Tudor ha insistito sulla necessità di "correre tanto, sacrificarsi, non sbagliare niente e concedere il meno possibile".

Dall'altra parte, Xabi Alonso, alla sua quarta partita sulla panchina del Real Madrid e ancora imbattuto, ha espresso grande rispetto per l'avversario: "Giochiamo contro una grande squadra e ci vorrà molto da parte nostra. La Juventus sarà un avversario ostico. È una squadra molto intensa, con idee chiare e grande qualità collettiva e individuale". Ha definito la partita "decisiva", un "tutto o niente", e ha sottolineato l'importanza della concentrazione e della mentalità. Alonso ha anche menzionato l'uso di droni negli allenamenti per affinare gli aspetti tattici e ha elogiato il ruolo dell'Accademia del Real Madrid nel produrre talenti. Riguardo al clima di Miami, ha evidenziato l'importanza dell'idratazione e dell'acclimatamento, migliorato dopo quasi due settimane nella città. Ha inoltre paragonato Federico Valverde, uno dei suoi uomini chiave, a Steven Gerrard per la sua versatilità e capacità di inserirsi dalle retrovie.

Su DAZN il nuovo CLUB WORLD CUP SHOW, condotto da Diletta Leotta. Il volto di punta della piattaforma di live streaming sportivo e Ambassador del Mondiale per Club FIFA 2025 per DAZN debutta alla conduzione del nuovo show,affiancata da talent di spicco della DAZN squad: Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin. La telecronaca di Real Madrid - Juventus sarà affidata dalle ore 21 a Dario Mastroianni con gli interventi a bordocampo di Tommaso Turci.

Diletta Leotta condurrà i tifosi tra interviste live, approfondimenti, analisi tattiche e curiosità, per portare in Italia tutta l’energia della Club World Cup FIFA 2025. Il programma si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle squadre italiane nella fase a gironi, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso di Juventus e Inter.

La partita Real Madrid - Juventus sarà trasmessa in diretta e in chiaro anche su Canale 5 a partire dalle 21 (collegamento ore 20:50) con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviato a Charlotte per collegamenti ed interviste dal campo: Alessio Conti e Daniele Miceli. In studio per il pre e post partita: Monica Bertini con tutti i suoi ospiti

