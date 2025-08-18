NBA su Prime Video: il primo calendario delle partite in esclusiva, Emirates NBA Cup e Finals 2026

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
lunedì, 18 agosto 2025 | Ore: 17:28

Prime Video ha annunciato 67 partite di regular season per la stagione inaugurale di NBA su Prime, in concomitanza con la pubblicazione da parte della NBA del calendario completo della regular season 2025-26. L’esordio della NBA su Prime Video avverrà con un doppio incontro sabato 25 ottobre all’1:30, quando i New York Knicks ospiteranno i Boston Celtics, seguito alle 4:00 dalla sfida tra i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Lakers.

Oltre alle 67 partite annunciate oggi, ulteriori 20 partite del calendario di regular season di Prime Video saranno annunciate nelle prossime settimane. Per la stagione 2025-26, i clienti Prime in Italia avranno accesso in esclusiva anche alla copertura delle partite NBA di Berlino e Londra, in programma rispettivamente il 15 e il 19 gennaio, che vedranno gli Orlando Magic affrontare i Memphis Grizzlies. Inoltre, potranno seguire in esclusiva il Play-In Tournament 2026, un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Playoff e una serie delle Conference Finals, come parte delle sfide della post-season.

A concludere questa stagione inaugurale, Prime Video sarà anche la casa esclusiva delle NBA Finals dal prossimo giugno 2026, portando per la prima volta la serie del campionato ai clienti Prime in Italia.

“Siamo entusiasti di dare il via alla stagione inaugurale della NBA su Prime Video con un calendario di partite eccezionale”, ha dichiarato Jay Marine, Global Head of Sports di Prime Video. “Dalle rivalità iconiche agli scontri competitivi tra conference, fino agli incontri di alto livello dell’Emirates NBA Cup, siamo felici di portare ai fan le storie più avvincenti e le stelle più brillanti durante tutta la stagione. Non vediamo l’ora di offrire ai clienti Prime di tutto il mondo una copertura unica del basket, capace di informare, coinvolgere i fan e celebrare il gioco ai massimi livelli”.

Emirates NBA Cup 2025 -  Le partite della fase a gironi della NBA Cup debutteranno su Prime Video a Halloween, con cinque settimane consecutive di serate a doppio appuntamento, tutte ad alta carica adrenalinica, per un totale di 10 partite, tra cui: Philadelphia 76ers contro Boston Celtics l’1 novembre, Kevin Durant e gli Houston Rockets contro i San Antonio Spurs e Denver Nuggets contro Golden State Warriors l’8 novembre, Miami Heat contro New York Knicks il 15 novembre e i campioni in carica della Eastern Conference, Indiana Pacers, contro Cleveland Cavaliers il 22 novembre.

Il primo doppio appuntamento NBA su Prime del Black Friday, con Milwaukee Bucks contro New York Knicks e Dallas Mavericks contro Los Angeles Lakers il 29 novembre, chiuderà la fase a gironi, che determinerà le squadre qualificate per i turni a eliminazione diretta della NBA Cup. La presentazione su Prime di tutte e sette le partite dei turni a eliminazione diretta inizierà con i Quarti di Finale (martedì 9 dicembre – mercoledì 10 dicembre), seguiti dalle Semifinali (sabato 13 dicembre) e dalla Finale (martedì 16 dicembre), con copertura live direttamente da Las Vegas, Nevada.

Supersfide (Marquee Matchups) - Il calendario NBA 2025-26 su Prime Video è ricco di partite imperdibili durante tutta la regular season. Leggendari rivali della NBA si sfideranno quando i Celtics ospiteranno i Lakers il 6 dicembre alle ore 01:00, seguiti dalla trasferta dei Mavericks, guidati dalla scelta numero 1 Cooper Flagg, a Oklahoma City per affrontare l’MVP NBA 2024-25 Shai Gilgeous-Alexander e i campioni in carica dei Thunder alle 03:30, sempre il 6 dicembre. I Thunder appariranno in 10 partite su Prime Video, tra cui due incontri contro i rivali Minnesota Timberwolves il 20 dicembre e il 30 gennaio, e in una rivincita delle NBA Finals contro gli Indiana Pacers il 24 gennaio.

Oltre ai Thunder, anche Lakers, Knicks e Warriors saranno protagonisti di 10 apparizioni per franchigia su Prime Video in questa stagione. Gli Houston Rockets, con il nuovo acquisto Kevin Durant, giocheranno su Prime Video per ben sette volte, così come i Celtics e i Timberwolves guidati da Anthony Edwards. I Mavericks compariranno cinque volte, comprese due partite contro la loro ex stella Luka Dončić e i Lakers, il 29 novembre e il 13 febbraio a Los Angeles. Il 10 aprile, Prime Video trasmetterà l’ultima partita della regular season tra Lakers e Warriors, mentre la storica rivalità sul campo tra LeBron James e Steph Curry continuerà.

Il calendario NBA 2025-26 su Prime include anche otto partite di sabato sera, offrendo copertura in prima serata in tutta Europa per le stelle europee più importanti della lega, come Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs (Spurs vs Charlotte Hornets il 31 gennaio e Mavericks vs Spurs il 7 febbraio), Moritz (aka Moe) e Franz Wagner degli Orlando Magic (Magic vs Minnesota Timberwolves il 7 marzo) e Giannis Antetokounmpo dei Bucks (Bucks vs Atlanta Hawks il 14 marzo e Spurs vs Bucks il 28 marzo). Il 4 aprile, Wembanyama e gli Spurs affronteranno i Denver Nuggets di Nikola Jokić.

Ulteriori 20 partite della regular season su Prime Video saranno annunciate nelle prossime settimane.

Post-Season -  Il Play-In Tournament 2026 sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video, con sei partite in programma il 14, 15 e 17 aprile. Il torneo vede sfidarsi le squadre classificate dal 7° al 10° posto di ciascuna conference per contendersi il 7° e l’8° seed dei playoff NBA.

I membri Prime in Italia avranno inoltre accesso alla copertura esclusiva di un terzo delle partite del primo e del secondo turno dei Playoff, di una serie delle Conference Finals e delle NBA Finals, già a partire da giugno 2026.

A partire dal prossimo ottobre, l'NBA entra a far parte dell’offerta di sport in diretta di Prime Video in Italia, senza costi aggiuntivi per i membri Prime, insieme alla miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League. I membri Prime potranno anche godere di documentari sportivi esclusivi, tra cui FRAGILE: La storia di Niccolò Fagioli, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

Gli spettatori in Italia potranno seguire l'NBA su Prime Video (incluso nell'abbonamento Prime) e NBA League Pass (disponibile con abbonamento aggiuntivo) su centinaia di dispositivi compatibili, in streaming dal web o tramite l'app Prime Video su smartphone, tablet, set-top box, console di gioco e smart TV. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili, visita amazon.com/howtostream.

Per le ultime novità sulla NBA su Prime in Italia, segui @PrimeVideoSportIT su X, Instagram e TikTok.

