Elezioni Amministrative e Referendum 2022: risultati e speciali diretta tv Rai, Mediaset, La7, Sky

Domenica 12 giugno 2022 si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Il corpo elettorale per i 5 quesiti referendari (sulla “legge Severino” per l’incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari, sulle firme per le candidature al Csm), è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero (rilevazione alla data dell'8 giugno 2022). Cinque i colori delle schede (fac-simile disponibile sul sito del Viminale) che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde.

Il primo turno delle amministrative riguarda 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori (rilevazione alla data dell'8 giugno 2022). In particolare, sono chiamati al voto 22 capoluoghi di provincia e 4 di regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano). Dei capoluoghi di provincia al voto sono 4 quelli commissariati: Barletta e Taranto in seguito a un voto di sfiducia, mentre Messina e Viterbo a causa delle dimissioni del sindaco.

Tra le regioni, quelle maggiormente interessate al voto per le elezioni comunali sono la Sicilia con 1.549.799 elettori e 120 comuni, la Lombardia con 1.044.753 elettori e 127 comuni e il Veneto con 993.634 elettori e 86 comuni. Sono ammessi al voto tutti i cittadini maggiorenni presenti nelle liste elettorali. Possono votare per le comunali anche i cittadini UE residenti in Italia, previa iscrizione alle liste elettorali.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio (salvo il caso di parità di voti tra i due candidati sindaci più votati) e neanche il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare allo stesso tempo per una lista che appoggia un possibile sindaco e un candidato a primo cittadino di un altro schieramento. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità assoluta di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno. Nei comuni oltre i 15.000 abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. In occasione del voto, il ministero dell'Interno aprirà la sala stampa al Viminale dalle ore 18 di oggi 12 giugno.

LA GUIDA TV AGLI SPECIALI SULLE ELEZIONI IN TV

RAI - La Rai seguirà la due giorni elettorale con speciali e spazi informativi a cura di programmi e testate giornalistiche tv e radio. Domenica 12 giugno, a partire dalle 23.00, appena chiuse le urne, verranno diffusi gli Exit Poll relativi ai cinque quesiti referendari e i candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma. Dalle 23.30 saranno a disposizione le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti referendari.

Su Rai 1, dalle 22.45 circa, comincerà lo Speciale “Porta a Porta” Referendum in collaborazione con il Tg1, dalle 22.50 ci saranno gli speciali a cura del Tg3, su Rai 3, e di Rainews24, che in entrambe le giornate si occuperà del voto anche durante “Mattina 24” e “Sera 24” con collegamenti dalle principali città in cui si voterà, con i comitati referendari e ospiti. Lunedì 13 a partire dalle 14.30 verranno diffuse all’interno dei programmi e degli speciali a cura delle testate giornalistiche le proiezioni relative ai voti percentuali ottenuti per: i candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma; le relative coalizioni; le singole liste a sostegno. Dalle 13.50 Rainews24, con uno speciale che durerà fino alle 19.50, fornirà aggiornamenti sui dati. A partire dalle 14.00 fino alle 17.15 circa su Rai 1 ci sarà lo Speciale Elezioni amministrative curato dal Tg1 e poi alle 21.25 lo Speciale “Porta a Porta” in collaborazione con il Tg1. Su Rai 2 tra le 17.15 e le 19.00 Speciale Tg2 su referendum e elezioni amministrative poi sarà il “Tg2 Post” a continuare a occuparsi dell’argomento dalle 21.00. Su Rai 3 comincerà il Tg3 con lo Speciale sul voto alle 14.30, poi il testimone passerà alla Tgr con lo Speciale Elezioni, dalle 17.40 alle 18.15, che sarà realizzato dalle redazioni di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Un racconto in tempo reale con collegamenti dalle città e dai seggi. A concludere la giornata “Linea Notte”, dalle 23.15 circa. Anche Radio Rai sarà impegnata nel raccontare il voto e l’esito di referendum e elezioni amministrative con speciali e nelle edizioni dei giornali radio con servizi e contributi di protagonisti, esperti e inviati dal territorio, dalle sedi di partito e dai comitati per il sì e per il no. Domenica sera su Radio 1, dalle 22.55 a mezzanotte, sarà ‘on air’ lo Speciale Gr1 Election Day (in simulcast su Gr Parlamento). Lunedì mattina si riprenderà alle 7.30 con “Speciale Radio anch’io” e nel pomeriggio, dalle 15.00, “In Viva Voce” che accompagnerà i radioascoltatori fino alle 17.00.



SKY - Su Sky una programmazione dedicata con Sky Tg24 che racconterà i risultati delle elezioni nello Speciale Election Day, con collegamenti dai quartier generali dei partiti e dei comitati referendari, e dalle principali città coinvolte con interviste, servizi di approfondimento e reazioni a caldo. Dalle 22.30 di domenica il canale all news inizierà a dare conto dello spoglio delle schede per il referendum con Giovanna Pancheri e Roberto Palladino, mentre dalle 14.00 di lunedì 13, documenterà quello per il voto amministrativo con Fabio Vitale, Valentina Bendincenti, Helga Cossu e Milo D’Agostino.

che si passeranno il testimone fino a notte inoltrata.Fra gli ospiti che interverranno per commentare l’esito dei due voti, Lorenzo Pregliasco, Quorum Youtrend, Edmondo Bruti Liberati,Comitato del No, Carlo Nordio,Comitato del Sì, Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Agnese Pini, direttrice della Nazione, Augusto Minzolini, direttore del Giornale, Francesco Cancellato,direttore di Fanpage, Maurizio Molinari, direttore Repubblica, Roberto Arditti, direttore di Formiche, Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, Pietro De Leo,del Tempo. La programmazione speciale sarà disponibile anche attraverso tutte le piattaforme social di Sky TG24.



MEDIASET - Questo il programma messo a punto da Mediaset per informare gli elettori sul risultato del voto dei 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni del 12 giugno. La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti:



Domenica 12 giugno, in prima serata, nel corso dell’appuntamento con Zona Bianca, Giuseppe Brindisi seguirà lo spoglio delle schede relative ai referendum giustizia. Lunedì 13 giugno, dalle ore 13.55 alle ore 18.55 andrà in onda Speciale Tg4: il voto di giugno condotto da Giuseppe Brindisi, per seguire lo spoglio delle elezioni amministrative, con le proiezioni del voto di Tecnè. Collegamenti con il Viminale, con le sedi dei partiti Lega, Partito Democratico e Fratelli d’Italia, con i comitati elettorali dei vari candidati e con le principali città chiamate alle urne: Genova, Palermo, Padova, Parma, Piacenza, Taranto, Veronica, L’Aquila, Catanzaro, Monza, Alessandria e Pistoia. Tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso dello speciale per analizzare i dati dello spoglio: Michele Gubitosa, Walter Verini, Giuseppe Rossodivita, Luciano Fontana, Alessandro Sallusti, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Marco Romani, Luca Ubaldeschi, Agnese Pini, Davide Vecchi, Claudio Cerasa e Gianfranco Pasquino. Dalle ore 21.15, appuntamento con Nicola Porro e Quarta Repubblica, per un commento dei risultati. Oltre al notiziario web e mobile costantemente aggiornato sul sito e sull’app, Tgcom24 produce e fornisce per le giornate di lunedì 13 giugno gli sviluppi delle votazioni fino ai risultati definitivi. Notizie e aggiornamenti saranno presenti anche nelle principali edizioni del Tg5 e di Studio Aperto.



LA7 - La7 infine domenica 12 parlerà delle elezioni nelle edizioni del Tg e nei programmi di informazione della rete, mentre lunedì dalle 14 il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, sarà in diretta con il suo speciale per seguire i risultati elettorali minuto per minuto. Un appuntamento imperdibile per chi ama la politica e vuole conoscere subito non solo i risultati, ma anche le impressioni dei protagonisti, le analisi degli esperti e anche i retroscena.