Mediaset attiva DVB Subtitling e doppio audio HE-AAC su tutti i propri canali

Il 21 Dicembre scorso contestualmente al passaggio dei propri canali all’HD, Mediaset ha attivato il nuovo servizio di sottotitolazione attraverso la tecnologia e formato DVB Subtitling che garantisce la migliore qualità grafica e di leggibilità dei sottotitoli stessi oltre che una fruizione molto più diretta e semplici per gli utenti con disabilità.



Tale tecnologia, voluta fortemente dal gruppo per favorire l’accessibilità dei contenuti agli spettatori non udenti e con problemi di udito, è indipendente dal teletext (ovvero il vecchio "Mediavideo") e può essere attivata semplicemente usando l’apposito tasto sul telecomando (solitamente indicato come “subs”) oppure all’interno del menu del proprio televisore o decoder durante la visione dei vari Canale5, Italia1, Rete4, Iris, Top Crime, Canale27, Cine34, Il 20, La5, Italia2 e Focus



Oltre a questa novità, il doppio audio (italiano/lingua originale) è ora disponibile sui seguenti canali: Canale5, Italia1, Rete4, Iris, Top Crime, Canale27, Il 20, La5, Italia2 e Focus e può anche esso essere attivato come sempre tramite le funzioni native del televisore (telecomando o menu). Il doppio audio è trasmesso con la codifica ad alta efficienza HE-AAC per garantir la migliore qualità audio ed efficienza trasmissiva. L’audio principale è invece trasmesso con codifica Dolby Digital Plus, la più innovativa fra quelle disponibili sulla totalità dei televisori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)