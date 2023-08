Crime e thriller dai libri allo schermo, onda lunga del poliziesco in Tv

Il genere poliziesco, il crime e il mystery in tv funzionano, soprattutto se le storie sono tratte da libri di successo. Anche tra quelle proposte sia Rai e Mediaset che da Sky per il 2023/2024. A cominciare da Il metodo Fenoglio, per l'ammiraglia della tv del servizio pubblico Rai 1, basato sui romanzi di Gianrico Carofiglio: Alessio Boni è il maresciallo Pietro Fenoglio alle prese con la criminalità nella Bari dei primi anni 90. Dai libri di Petros Markaris è tratto Kostas: Stefano Fresi è il capo della sezione omicidi della polizia di Atene (previsto nel 2024 su Rai2).

Su Rai1 ancora Il clandestino con Edoardo Leo che interpreta un investigatore privato e Gerri, il seducente ispettore napoletano con Giorgio Marchesi, dai romanzi di Giorgia Lepore. In Brennero Elena Radonicich e Matteo Martari sono una pm tedesca e un ispettore italiano. Spazio anche alla cronaca nera: Circeo (con Greta Scarano) ripercorre il processo agli aguzzini di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti; Per Elisa - Il caso Claps è la ricostruzione (con Gianmarco Saurino) degli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett commessi da Danilo Restivo. Tante le nuove stagioni di serie poliziesche consolidate su Rai1: Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3, Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta, I bastardi di Pizzofalcone 4 con Alessandro Gassmann, Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri.

Tante le novità crime e thriller per Mediaset tra giallo e crime, già in calendario o in arrivo per il 2023/2024: tra le più interessanti c'è Vanina Guarrasi, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, tratta dai gialli della scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia. Daniele Liotti diventa medico nella serie mystery Anima Gemella. Giuseppe Fiorello sarà il giornalista di nera Fabrizio Corsaro nella serie I fratelli Corsaro dal ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano.



Ampia l'offerta poliziesca anche per Sky: tra i crime drama ecco Piedone, una nuova serie con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo, reso immortale da Bud Spencer. Il Re alias Luca Zingaretti torna protagonista nei nuovi episodi del prison drama Sky Original con la seconda stagione. Tra le novità ancora Un'estate fa, thriller psicologico con Lino Guanciale e Filippo Scotti da ottobre 2023.



Insomma, il filone giallo e poliziesco continua a mietere successi sul piccolo schermo, con storie avvincenti tratte spesso dalla grande letteratura crime contemporanea.