Cambiamenti nell'ascolto estivo: Mediaset supera Rai - Analisi delle Tendenze TV

Il caldo estivo ha portato a un netto vantaggio di Mediaset sulla Rai nell'ambito delle statistiche d'ascolto televisivo. La Rai si trova in una situazione difficile in vista della nuova stagione televisiva, con dati d'ascolto in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda i programmi di approfondimento giornalistico. Secondo le ultime rilevazioni di Auditel, elaborate per Il Sole 24 Ore dallo Studio Frasi, nel periodo tra giugno e agosto, Mediaset ha conquistato il primato con una quota d'ascolto media del 37,5% in prima serata e del 37% nell'arco delle 24 ore.

La Rai, invece, ha ottenuto una quota del 35,7% in media giornaliera e del 36,2% in prima serata. Questi risultati mettono in evidenza una flessione rispetto agli anni passati. Nel 2014, ad esempio, il servizio pubblico godeva di un vantaggio di 7,8 punti percentuali su Mediaset sia nella media giornaliera che in prima serata. Tuttavia, l'estate del 2023 ha segnato un cambiamento significativo, con Mediaset che ha superato la Rai per la prima volta in dieci anni. In questo decennio, l'ascolto in prima serata è passato da un vantaggio di 1,6 milioni di spettatori per la Rai a un deficit di 142mila spettatori.

Nel 2016, durante gli Europei, il vantaggio della Rai era di 2,7 milioni di spettatori, ma si è ridotto a 1,9 milioni nel 2021 e drasticamente a 216mila nell'estate del 2022. Considerando i canali generalisti, la Rai mantiene ancora il vantaggio su Mediaset sia in prima serata (4,36 milioni contro 3,81), sia nella media giornaliera (1,9 milioni contro 1,7). Tuttavia, in entrambi i casi, si osserva una perdita di audience per la Rai, mentre le reti Mediaset stanno crescendo.

Approfondendo l'analisi dei singoli canali, Rai 1 rimane in testa, ma registra una riduzione del suo vantaggio su Canale 5 in prima serata (2,64 milioni di spettatori medi contro 2,2 milioni). Rai 1 ha perso il 4,5% del suo pubblico, mentre Canale 5 è cresciuta dell'8,7%. Anche Rai 2 (-0,54%), Italia 1 (-2,6%) e Retequattro (-7,9%) hanno visto cali nell'ascolto in prima serata. Invece, Rai 3 (+4,62%), La7 (+1,04%), Tv8 di Sky (+6,89%) e Nove di Warner Bros. Discovery (+8,04%) stanno guadagnando audience. In aumento anche gli ascolti per Iris (+5,32%), il canale "20" (+3,62%), Top Crime (+8,47%) e Cine34 (+0,95%). Questi canali stanno facendo la differenza.

Tuttavia, i nuovi canali Rai non stanno ottenendo risultati altrettanto positivi, con cali di ascolto per Rai 4 (-7,4%), Rai Premium (-8,13%), Rai Movie (-5,3%), Rai 5 (-4,9%) e persino Rai Yoyo (-18,5%) nella media giornaliera. Tra i canali dedicati alle notizie, le audience di Rainews 24 mantengono il primato (48mila in prima serata, +12,48%) e TgCom 24 (40,3mila, +23,7%) sta crescendo, mentre Sky Tg24 sta perdendo ascolti sia nella versione a pagamento che in quella gratuita del digitale terrestre, sebbene la somma dei loro ascolti li collochi comunque davanti a Tgcom 24.

In generale, l'estate ha visto un aumento del pubblico televisivo, seppur minimo (+264mila spettatori in prima serata e +40mila nella media giornaliera), ma ha segnato un'inversione di tendenza rispetto ad altre forme di visione, come servizi di streaming, console per videogiochi e varie piattaforme, sia gratuite che a pagamento.