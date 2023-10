Successo record per il debutto su NOVE 21a Edizione 'CHE TEMPO CHE FA' di Fabio Fazio

Boom di ascolti per il debutto della 21a edizione di “CHE TEMPO CHE FA”,il talk show creato e condotto da Fabio Fazio con 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share è il programma più visto di sempre sul NOVE (3° canale nazionale durante la messa in onda). Con questi dati lo show si posiziona 2° programma più visto della serata e quintuplica la media del canale in prima serata (2%).

Durante la messa in onda (in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV) con 2.600.000 spettatori pari al 13% di share e con un picco d’ascolto di 2.900.000 spettatori, è stato il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery. Con 364.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata ed è attualmente ancora 1° nelle tendenze.

Ottimi ascolti in simulcast anche per la novità della prima edizione del programma “Che tempo che farà” che ha ottenuto 1.300.000 spettatori con il 7,7% di share. “L’Anteprima” è stata seguita da 2.000.000 spettatori con il 10,8% di share, Che tempo che fa ha raggiunto ben 2.600.000 spettatori pari ad uno share del 13% mentre “Il Tavolo” ha registrato 1.500.000 spettatori e il 10,8% di share sul pubblico totale.

Sul NOVE: “Che tempo che farà” ha raggiunto 955.000 spettatori con il 5,7% di share (Nove 4° canale nazionale durante la messa in onda); “L’Anteprima” è stata seguita da 1.637.000 spettatori con il 8,8% di share (Nove 3° canale nazionale durante la messa in onda); Che tempo che fa ha registrato ben 2.100.000 spettatori e uno share del 10,5% (3° canale nazionale durante la messa in onda), mentre “Il Tavolo” ha totalizzato 1.123.000 spettatori e il 8,2% di share sul pubblico totale (Nove 3° canale nazionale durante la messa in onda).

Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery:

“La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio. Il pubblico ci ha seguito, ha apprezzato le scelte che sono state fatte e come editore siamo realmente orgogliosi di aver proposto uno programma, anzi un’intera serata, del livello di quello di ieri sera. Fabio, Luciana e tutta la squadra di Che tempo che fa con il loro indiscusso talento sono parte fondamentale di un progetto di crescita organico e strategico del Nove e del portfolio Warner Bros. Discovery, che ieri ha dimostrato tutta la sua forza amplificando, grazie a un gioco di squadra, la promozione del programma e il raggiungimento, per la serata di debutto, della più ampia audience possibile.”

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.