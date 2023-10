Che Tempo Che Fa batte ancora il record di ascolti e conquista la serata su NOVE!

Boom di ascolti per “CHE TEMPO CHE FA”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che supera gli straordinari dati del debutto e vola a 2.245.000 spettatori e l’11,3% di share su NOVE, con picchi d’ascolto di oltre 2.600.000 spettatori e picchi di share di oltre il 13%, registrando un nuovo record e affermandosi come il programma più visto di sempre per il NOVE (2° canale nazionale durante la messa in onda). Con questi dati lo show si posiziona 2° programma più visto della serata.

“Che tempo che farà” ha raggiunto 544.000 spettatori con il 3,2% di share; “L’Anteprima” è stata seguita da 1.482.000 spettatori con il 7,7% di share; “Che tempo che fa” ha registrato ben 2.245.00 spettatori e uno share dell’11,3%, crescendo rispetto alla scorsa settimana (Nove 2° canale nazionale durante la messa in onda); cresce anche “Il Tavolo” che ha totalizzato 1.213.000 spettatori e l’8,8% di share, con un picco di 1.700.000 spettatori (Nove 3° canale nazionale durante la messa in onda).

NOVE è da RECORD in tutte le fasce: 4° canale nazionale nelle 24 ore con il 4,8% di share, 3° canale nazionale in prima e seconda serata rispettivamente con l’11% e il 7,7% di share sul pubblico totale.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery nelle 24 ore realizza il 12,1% di share (miglior risultato di sempre), il 16,9% in prime time (miglior risultato di sempre) e il 16,4% di share in seconda serata.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. È scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Edoardo Segantini, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Sebastiano Guanziroli, Paola Natalicchio, Giacomo Papi, Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Project leader Nove Giovanni Brasca. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Responsabile Casting e ospiti internazionali Monica Tellini.

#CTCF