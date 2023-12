Tech Talk, Aspettando 2024: Scenari, novità, eventi Diretta streaming ore 12 Youtube LIVE @ Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Tech Talk, Aspettando il 2024: Scenari, novità ed eventi



LIVE @ Digital-News.it



Una produzione a cura di

Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT | #FED2023 - #FED2024

Media Partner: Digital-News.it



Appuntamento con il nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un percorso di informazione con edizioni anche in lingua inglese e spagnola, sui temi dei Media, Digitale, Telco, Tecnologia, Industria ed Innovazione. il Tech Talk affronta il tema HDR per lo sviluppo della qualità e della penetrazione dei contenuti nelle varie piattaforme e canali.

Speciale Tech Talk conclusivo del 2023 dove riassumeremo le iniziative realizzate e parleremo dei nuovi progetti, novità ed eventi che verranno nel 2024 nel mondo Media in Europa, con molte novità. Occasione per formulare i migliori auguri per un meraviglioso Natale ed un formidabile 2024.

Renderanno ricca ed interessante la discussione:

Marco BELLINAZZO (Il Sole 24 Ore)

(Il Sole 24 Ore) Chiara BOCCHI (Dentos)

(Dentos) Annamaria GENZANO (RTL 102.5)

(RTL 102.5) Gianluca POLEGRI (Engineering)

(Engineering) Cristina SALA (Samsung TV)

Inizio alle ore 12.00, per un dibattito della durata di oltre trenta minuti, con video, domande e contributi sui temi caldi dell’attualità.

Modera: Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)

Gli eventi sono disponibili live su www.forumeuropeo.tv, e on-demand su profili social di Comunicare Digitale e Youtube Digital-News.it

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

PRIMA GIORNATA | DAY 1 - 8 GIUGNO 2023:

L'evento ha preso il via con i saluti di benvenuto da parte degli organizzatori di Comunicare Digitale e la presentazione degli sponsor tecnici Dalet, Globecast, Kineton e FED2023. La prima sessione è stata incentrata sul tema "The New TV: Streaming, Data, Fast Channels, and Advertising" con un intervento di Omidia focalizzato sulle nuove frontiere della televisione in streaming, sull'importanza dei dati e della pubblicità in questo settore. È poi seguita una sessione di Google Cloud su come l'intelligenza artificiale sta potenziando l'industria dei media e dell'intrattenimento, con casi d'uso concreti. Smallpixels ha invece presentato le potenzialità dell'AI per il broadcasting in tempo reale, sostenibile e in alta qualità. Focus tecnologico con Fastly che ha illustrato le soluzioni di video cache prefetch per la riproduzione video senza ritardi. Mainstreaming ha affrontato il tema delicato della capacità necessaria allo streaming. Net Insight ha illustrato le sfide relative al cloud computing , mentre Nagra ha presentato soluzioni intelligenti anti-pirateria. Kineton ha spiegato come i nuovi media stiano rivoluzionando il concetto di smart city. Dopo la pausa caffè sponsorizzata da Videe, approfondimenti su nuovi media e tecnologie con Time4Stream, D1 Group e CVE. Video Progetti ha analizzato le tendenze globali HDR. Engineering ha esplorato il concetto di metaverso. Sessioni anche su soluzioni tecniche, mercato media con Sony e sul ruolo ancora centrale del satellite con Eutelsat. Focus sul calcio con DAZN e la sfida di digitalizzazione della Serie A, e con Lega Serie A ed Eleven Sports. Ospite d'onore la conduttrice Rai Francesca Fialdini. Chiusura con i saluti finali e l'arrivederci alla seconda giornata.

00:00 In attesa dell'inizio dell'evento (Music Background)

In attesa dell'inizio dell'evento (Music Background) 07:58 Sponsors Videos (Dalet, Globecast, Kineton, FED2023)

Sponsors Videos (Dalet, Globecast, Kineton, FED2023) 13:05 Benvenuti a Lucca per il 20° Forum Europeo Digitale (Comunicare Digitale)

Benvenuti a Lucca per il 20° Forum Europeo Digitale (Comunicare Digitale) 16:02 The New TV: Streaming, Data, Fast Channels and Advertising (Omidia)

The New TV: Streaming, Data, Fast Channels and Advertising (Omidia) 27:54 How Ai Empowering The Media & Entertainment Industry (Google Cloud)

How Ai Empowering The Media & Entertainment Industry (Google Cloud) 40:12 AI Revolution for Broadcasting: Real Time, Sostainable & High Quality Video (Smallpixels)

AI Revolution for Broadcasting: Real Time, Sostainable & High Quality Video (Smallpixels) 53:55 Video Cache Prefetch for Zero Delay Video Playback (Fastly)

Video Cache Prefetch for Zero Delay Video Playback (Fastly) 1:02:41 Is Streaming Just a Matter of Capacity? (Mainstreaming)

Is Streaming Just a Matter of Capacity? (Mainstreaming) 1:10:56 Challengs Facing Regards to Cloud Technology (Net Insight)

Challengs Facing Regards to Cloud Technology (Net Insight) 1:19:39 Intelligence-Driven Antipiracy Solutions (Nagra)

Intelligence-Driven Antipiracy Solutions (Nagra) 1:29:42 Media Meets Automotive and Change the Idea of SmartCity (Kineton)

Media Meets Automotive and Change the Idea of SmartCity (Kineton) 1:39:40 Coffee Break (Sponsored by Videe)

Coffee Break (Sponsored by Videe) 2:07:38 Nuovi media, nuove tecnologie (Time4Stream, D1 Group, CVE)

Nuovi media, nuove tecnologie (Time4Stream, D1 Group, CVE) 2:24:44 Global Trends in HDR (Video Progetti)

Global Trends in HDR (Video Progetti) 2:36:50 Discovering the Metaverse (Engineering)

Discovering the Metaverse (Engineering) 2:48:27 Soluzioni tecniche Tech e mercato dei media (Sony)

Soluzioni tecniche Tech e mercato dei media (Sony) 3:01:20 C'è sempre spazio per il satellite (Eutelsat)

C'è sempre spazio per il satellite (Eutelsat) 3:17:41 La sfida per digitalizzare il calcio di Serie A (DAZN)

La sfida per digitalizzare il calcio di Serie A (DAZN) 3:26:46 La Grande Partita del Calcio Italiano (Lega Serie A, Eleven Sports)

La Grande Partita del Calcio Italiano (Lega Serie A, Eleven Sports) 3:46:43 Special Guest - Francesca Fialdini (Rai)

Special Guest - Francesca Fialdini (Rai) 3:56:10 Saluti e arrivederci alla seconda giornata (Comunicare Digitale)

SECONDA GIORNATA | DAY 2 - 9 GIUGNO 2023:

Il primo panel "La Produzione in Italia" ha visto gli interventi di relatori del settore tra cui Lux Vide, Toscana Film Commission, Casta Diva Group, Videe e Mia Market. Focus sulla produzione audiovisiva nazionale e sulle sue eccellenze. Poi il panel "The Fast Channel Phenomenon in the Tv Era" con FCN che ha analizzato il fenomeno dei canali pop-up tematici temporanei, nuova tendenza nel mondo televisivo. Quindi spazio alle soluzioni di post-produzione da remoto con il panel "SYM9 Remote Post Production" e l'intervento di Digitalis Multimedia. Ampio e qualificato il panel "L'offerta globale multipiattaforma: dalla tv allo streaming" con i contributi di colossi come Freemantle, Paramount Global e Warner Bros. Discovery. Focus su televisione tradizionale e nuovi scenari digitali. Tra i momenti salienti, l'ospite d'onore Monica Giandotti della Rai per la rubrica "Il Talk è donna". Il panel "AI e le Piattaforme + La Radiovisione" ha visto gli interventi di Dentos sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore dei media e di RTL 102.5 che ha presentato il concetto di radiovisione, la convergenza tra radio, tv e web. È seguito il panel "Operatore di rete: la sfida del cambiamento" con un approfondimento di Persidera sul ruolo chiave e le evoluzioni degli operatori di rete. Quindi focus su un tema centrale con "Gli impegni a sostegno delle regole contro la pirateria" e i contributi di Agcom e Confindustria Radio TV. Dopo la pausa caffè offerta da Sisvel Technology, spazio alle innovazioni per la fruizione televisiva con "DVB-I, il prossimo passo nella fruizione di contenuti tv" e gli interventi di Sisvel e Mediaset. A seguire, il panel "5G Broadcast: il potenziale possibile" ha esplorato con Rai Way e CRITS le opportunità del 5G per il broadcasting. Il panel "Vision by Definition: la sfida tech, contenuti, piattaforme" ha visto poi gli approfondimenti tecnologici di Rai, Lutech, Samsung TV Plus, Harmonic, Natlive e Hispasat. Tra i momenti salienti, l'ospite d'onore Stefania Battistini del TG1 sulla responsabilità dell'informazione di qualità in un argomento difficile come la guerra tra Russia ed Ucraina. Uno sguardo infine al presente e al futuro del settore con l'ultima tavola rotonda e il ricordo commosso di David Sassoli.