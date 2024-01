Concerti di Venezia e Vienna, Capodanno 2024 in musica sulla Rai

Il primo giorno dell'anno si apre con il suggestivo scenario del Teatro La Fenice di Venezia, dove il Maestro Fabio Luisi dirige il tradizionale Concerto di Capodanno. Questo evento straordinario, in programma lunedì 1° gennaio alle 12.20, trasmetterà arie, duetti e passi corali magistralmente interpretati dai solisti Eleonora Buratto (soprano) e Fabio Sartori (tenore), accompagnati dal prestigioso Coro del Teatro La Fenice. Gli spettatori potranno godere di un'esperienza unica, arricchita da momenti di danza eseguiti dagli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, su coreografie curate da Frédéric Olivieri. La regia televisiva di questo evento straordinario è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo.

Subito dopo, come tradizione consolidata, prende vita un altro appuntamento imperdibile: il concerto dei Wiener Philharmoniker. Questa prestigiosa orchestra, in veste di ambasciatori culturali nel mondo, trasmetterà agli spettatori di tutto il globo, attraverso il linguaggio universale della musica, gli auguri di buon anno e i messaggi di pace e fratellanza. Il concerto, proposto da Rai Cultura, va in onda lunedì 1° gennaio alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5. La cornice suggestiva della Sala d'Oro del Musikverein di Vienna farà da sfondo a questa straordinaria esibizione, sotto la direzione del Maestro Christian Thielemann, che si trova per la seconda volta al timone di questo prestigioso concerto, dopo la sua prima direzione nel 2019.

Il programma musicale è un viaggio attraverso i capolavori della famiglia Strauss, eseguiti in modo ineguagliabile dai Wiener Philharmoniker. Oltre a queste perle musicali, saranno eseguiti brani di autori illustri come Joseph Hellmesberger, Carl Michael Ziehrer, Anton Bruckner e Hans Christian Lumbye. Alcuni di questi brani, scelti con cura, saranno eseguiti per la prima volta all'interno di un Concerto di Capodanno, rendendo l'evento ancora più speciale e indimenticabile.