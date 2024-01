La Storia di Televideo Rai, 40 Anni di Informazione e Interattività

Il 2024 rappresenta un anno di grande significato per la Rai, poiché commemora sia il centenario della Radio che il settantesimo anniversario della Televisione. Tuttavia, accanto a queste due importanti celebrazioni, c'è una terza ricorrenza altrettanto rilevante nella storia del servizio pubblico italiano: quaranta anni fa, il 15 gennaio 1984, nasceva il servizio Televideo.

In quel giorno, per la prima volta, gli spettatori potevano interagire con la propria TV utilizzando il telecomando per navigare attraverso le pagine del Televideo, selezionando le notizie e le informazioni che desideravano seguire. In occasione di questo quarantesimo anniversario, Rai News 24 e Rai Pubblica Utilità hanno preparato una serie di iniziative speciali.

La pagina 428 di Televideo sarà dedicata a ripercorrere i quarant'anni di storia del servizio, pubblicando materiali di repertorio e contenuti appositamente realizzati sul sito di Televideo e sui profili social. Un contributo video dedicato, in collaborazione con Rai Teche, verrà prodotto per celebrare questo traguardo. Sarà inoltre attivato un indirizzo e-mail (tlvnazionale@rai.it), permettendo agli utenti di condividere testimonianze e ricordi attraverso l'iniziativa "Il mio Televideo".

In conclusione, verrà realizzato uno speciale sul sito di Rai News, curato dalla testata in collaborazione con Rai Pubblica Utilità, offrendo una panoramica completa sulla storia di Televideo. Questo servizio, con il suo ruolo pionieristico nell'offrire agli utenti una modalità interattiva e informativa prima dell'avvento di Internet, ha segnato un capitolo importante nella comunicazione e continua a proiettarsi verso il futuro. Una storia lunga e consolidata che ha reso gli utenti protagonisti attivi e interattivi, offrendo un servizio gratuito, aggiornato in tempo reale e sempre accessibile su una vasta gamma di argomenti, dalla salute alla cultura, dal lavoro alle istituzioni, dal meteo agli spettacoli, agli orari ferroviari e aerei. Televideo ha contribuito significativamente al panorama mediatico italiano, rappresentando un elemento chiave nella vita di milioni di spettatori nel corso degli anni.