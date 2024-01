Prime Video, No Activity - Niente da Segnalare: serie comedy esplosiva con Cast Stellare! 🚨🤣

No Activity - Niente da segnalare è la nuova esilarante serie comedy originale italiana in sei episodi, pronta a far ridere gli spettatori. Disponibile in esclusiva dal 18 gennaio 2024, la serie vedrà come protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi.

Il cast si completa con Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico?non arriva e tutti sono?costretti ad un'attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo... “No?Activity?- Niente da segnalare”!

Diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti, la serie è un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay). No Activity - Niente da segnalare è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano?di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso?Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno?o €4,99/mese.?

SINOSSI - Due criminali nel bel mezzo di un colpo, attendono informazioni importanti. Due poliziotti appostati nella loro volante scrutano nel buio, in attesa di un loro passo falso. In centrale, due operatrici radio sono in collegamento con la volante, pronte a segnalare movimenti e far partire la retata che porterà i trafficanti in manette e i poliziotti alla gloria. L’operazione è al culmine, la tensione si taglia col coltello. Orecchie attente, occhi puntati. Un rumore! Qualcosa si muove. Le tre coppie si preparano all’azione, pronti, attenti! E infatti all’improvviso accade. Niente. Non accade proprio niente! È così, ogni sera, ormai da più di una settimana. Questo è un thriller poliziesco che non thrilla, nonostante i nostri protagonisti non desiderino altro. Vorrebbero essere dentro Gomorra o The Departed, e invece. non possono fare altro che aspettare che qualcosa accada dividendo angusti spazi di lavoro per ore, giorni, settimane. Una convivenza forzata simile a quella che tocca ogni giorno a miliardi di persone al mondo, costrette a condividere scrivanie, ossigeno e mense aziendali con gente a cui fuori da lì non rivolgerebbero nemmeno una parola: i propri colleghi.

SINOSSI EPISODI