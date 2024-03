iLMeteo.it porta le previsioni meteorologiche sui canali Warner Bros. Discovery

iLMeteo.it, il primo sito di previsioni meteorologiche italiano con 6 milioni di utenti medi al giorno e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, e Warner Bros. Discovery, la media company leader globale nell’intrattenimento, firmano una nuova partnership per la fornitura e la diffusione del meteo.

Con un format accessibile a tutti e previsioni meteo veloci, puntuali e allo stesso tempo precise e accurate, iLMeteo.it inizia la sua collaborazione con i canali gratuiti del terzo editore italiano per share. Diversi gli appuntamenti giornalieri con una clip video di informazione meteorologica quotidiana della durata di 30 secondi prodotta in esclusiva da iLMeteo.it e trasmessa in coda al notiziario, fruibile su 8 canali Free to Air di Warner Bros. Discovery in Italia: NOVE, Real Time, DMAX, Motor Trend, Food Network, HGTV, Giallo e Warner TV.

I video-bollettini realizzati per i canali Warner Bros. Discovery sono pensati per offrire a tutti i telespettatori una panoramica delle evoluzioni delle condizioni meteorologiche; prima con una sinottica rappresentante la situazione meteo a livello europeo, poi un dettaglio italiano per le fasce mattina-sera-notte e infine con la previsione e con le temperature minime e massime dei 20 capoluoghi di provincia. Sono previsti 3 passaggi meteo giornalieri in 3 fasce orarie differenti: al mattino, nel tardo pomeriggio e in seconda serata.

“Il meteo rappresenta ormai una parte integrante dell’informazione tout court, sono sempre di più le media company che ne riconoscono l’importanza - afferma Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it – ed è proprio in quest’ottica che la nuova collaborazione assume particolare valore: siamo orgogliosi di essere riconosciuti da Warner Bros. Discovery come un partner prestigioso e affidabile per completare la loro offerta informativa”.

A completare la nuova partnership, anche tre spot pubblicitari della durata di 15 secondi ciascuno, che, in chiave ironica e surreale, ribadiscono l’importanza di affidarsi a un’informazione meteorologica puntuale e professionale. Le clip, tutte giocate sui colori arancio e azzurro, quelli de iLMeteo.it, mostrano il protagonista, Matteo Demojana, all’interno di tre ambientazioni diverse, in montagna, in spiaggia e durante un picnic, preso alla sprovvista da improvvise e avverse variazioni meteorologiche. Una voce fuori campo, quella di Tamara Fagnocchi, recita il claim "Non farti cogliere dagli imprevisti” seguito dal payoff “Scegli iLMeteo.it dove IL fa la differenza".



Gli spot sono una produzione a cura di Melunera e Max Berio, regia di Giacomo De Mas, insieme al direttore della fotografia Sergio De Feudis e all’art director Marco Salotti.