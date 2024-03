Dinner Club, terza stagione con Carlo Cracco e Star del Cinema Italiano su Prime Video

Dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club, l’innovativo food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, e promette grandi sorprese e di nuovo un cast straordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa volta si metteranno in viaggio per il Belpaese e a tavola con lo Chef stellato Carlo Cracco gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. La terza stagione di Dinner Club è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo, ed è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

La prima stagione di Dinner Club ha visto protagonisti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea, in un viaggio attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche che ha toccato Delta del Po, Puglia & Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e Sicilia. Protagonisti della seconda stagione - che ha portato il pubblico alla scoperta dei luoghi più inediti nella Sila in Calabria, in Romagna, nel Sud Tirolo e in Sicilia - sono stati gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, affiancati nelle cene dalle due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Le prime due stagioni di Dinner Club sono disponibili in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

La terza stagione di Dinner Club è scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La terza stagione di Dinner Club si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni Original italiane Antonia, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Pensati Sexy, No Activity - Niente da segnalare, Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna, Gigolò per caso, Elf Me, Il migliore dei mondi, Monterossi - La Serie S2, AMAZING - FABIO DE LUIGI, Everybody Loves Diamonds, The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini - Piacere di conoscerti, The Ferragnez - La serie S1 e S2, The Ferragnez: Sanremo special, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club S1 e S2, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted - Caccia all’uomo S1, S2 e S3, e LOL: Chi ride è fuori S1, S2, S3 e S4; le serie pluripremiate The Marvelous Mrs. Maisel e Lizzo’s Watch Out for the Big Girls, la serie satirica sui supereroi The Boys e grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Citadel, Jack Ryan di Tom Clancy, Un matrimonio esplosivo, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio, oltre a contenuti in licenza disponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, fino alla stagione 2026/27. Altri titoli Original italiani già annunciati sono Sul più bello - La serie, oltre ai rinnovi per nuove stagioni di The Bad Guy, Prisma, Sono Lillo e Celebrity Hunted - Caccia all'uomo. È stata inoltre annunciata la serie Citadel: Diana, il capitolo italiano dell’universo Citadel.