21º Forum Europeo Digitale 2024 a Lucca: Diretta Streaming - 6 Giugno | #FED2024

Giovedi 6 e Venerdì 7 Giugno 2024 torna con la sua 21esima edizione il Forum Europeo Digitale (FED) uno degli eventi più rilevanti nel panorama europeo per il settore dei media, della televisione e del digitale. Con una storia di 21 anni, ha stabilito un solido punto di riferimento per gli sviluppi tecnologici, le novità di prodotto e le tendenze industriali. Con oltre 7250 partecipanti, il FED offre un'opportunità unica per ampliare le relazioni professionali e avviare nuovi progetti. Attraverso la piattaforma CONNECT e i TECH TALK, il FED funge da "forum permanente", facilitando un networking di alto livello nel settore dei media. Dal 2004, ospitato a Lucca, attrae un pubblico internazionale di esperti e professionisti di alto calibro, provenienti da oltre 39 paesi. La partecipazione di CEO e professionisti del settore MEDIA è particolarmente significativa, rappresentando una delle più alte percentuali tra gli eventi italiani.

Lucca, con la sua storia millenaria, offre una cornice suggestiva per il FED, che si svolge nel prestigioso Real Collegio nel centro storico. La sua posizione strategica, vicino agli aeroporti internazionali di Pisa e Firenze, lo rende facilmente accessibile per i partecipanti provenienti da tutto il mondo. DIME Comunicaciones è un'organizzazione specializzata in networking, televisione ed eventi, con un ampio portfolio di professionisti e società nel settore dei media e del giornalismo in Europa. Offre servizi di comunicazione, produzione televisiva e organizzazione di eventi sia nazionali che internazionali, collaborando con importanti istituzioni e associazioni del settore.

L'edizione del 2024 si concentra su tematiche cruciali come lo sport, l'intelligenza artificiale, la produzione di contenuti, le tecnologie emergenti e le nuove visioni nel panorama mediatico. Inoltre, vengono analizzati fenomeni attuali come la pirateria, il successo dei Fast Channels, lo streaming e le tendenze di mercato.

Il parterre dei roi degli ospiti è di primissimo piano, a cominciare da Alessandro ALQUATI (Globecast), Alessandro CAPITANI (Video Progetti), Alessandro LONATI (Infront), Alexander KISCH (Vevo), Andrea ABRAMI (Fastweb), Andrea FABIANO (Blu Yazmine), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Annamaria RECCHIA (Eutelsat), Arnault LANNUZEL (Broadpeak), Beatrice BORGIA (Teoresi), Chiara BOCCHI (Dentons), Cristina SALA (Samsung TV Plus), Edward QUALTROUGH (DPP UK), Fabio CLABOT (Small Pixels), Fabio VEGGIATO (Haivision), Federico BAGNOLI ROSSI (Fapav), Fernando LOUREIRO (Fastly), Gianluca BUSI (22HBG), Gianmarco CIARFAGLIA (Engineering), Giorgio MENNELLA (Ciaopeople),Guido FERMETTI (Persidera), Irene PIPOLA (EY Italy), Jonathan SMITH (Net Insight), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Lorenzo DALLARI (Lega Serie A), Luisella FUSCO (Lega Serie A), Mauro MINELLA (Microsoft), Mauro PANELLA (Fast Channel Networks), Marcello DOLORES (Warner Bros Discovery), Marco BERTINI (Small Pixels), Marco LANZARONE (Radio Rai), Massimiliano CAPITANIO (Agcom), Massimiliano MONTEFUSCO (RDS), Massimo DOLCE (Tag Video System), Massimo RIGHINI (Casta Diva Group), Matteo MONTANARI (Agile Content), Matteo PACOR (Warner Discovery), Michele GOSETTI (Ses), Merve ERASLANOGLU (TvEkstra), Oscar GARCIA (Nevion – Sony Group Company), Ottavia MORESCHI (Google Cloud), Paolo GAVAZZENI (Classica HD), Pascal METRAL (Nagra), Philippe TRIPODI (Mainstreaming), Pola HEMPOWICZ (Stream Metrics), Romano RIGHETTI (Dazn), Romualdo FEDERICO (Kineton), Rosario DONATO (Confindustria Radio Tv), Selwyn JANS (Haivision), Silvestro DEMARINIS (EY Italy), Simone D'ANTONE (AWS), Stefano LUPI (Tivu), Stefano RUSSO (YouGov), Tanja BIVIC (Blockchain Alliance Europe), Umberto BABUSCIO (Rai Way), Valerio FIORESPINO (Lux Vide), Valerio MOTTI (Zixi), Wissam SABBAGH (Mangomolo), Yvan LATASTE (Moments Lab)

AGENDA DEI LAVORI - 6 GIUGNO 2024



Il programma per Giovedì 6 giugno 2024 si presenta ricco di eventi e interventi di alto profilo, offrendo una panoramica dettagliata e approfondita sulle ultime tendenze e innovazioni nel settore dei media. L'inizio ufficiale della giornata è fissato alle ore 14:00 con la registrazione dei partecipanti. Questo momento è cruciale non solo per l'accredito, ma anche per permettere ai presenti di familiarizzare con l'ambiente e iniziare a interagire con altri professionisti del settore. Durante la registrazione, ci sarà l'apertura dell'area EXPO, una sezione dedicata a espositori che presenteranno le ultime tecnologie e servizi innovativi. Questo spazio è anche un'importante opportunità per il networking, consentendo ai partecipanti di stabilire nuovi contatti e discutere potenziali collaborazioni.

Alle 14:30, nella sala principale si terrà il discorso di apertura intitolato "The FUTURE IS ALREADY HERE: MEDIA INDUSTRY R-EVOLUTION" tenuto da Edward Qualtrough di DPP UK. In questo intervento, si discuterà delle trasformazioni rivoluzionarie già in corso nel settore dei media, esplorando come le nuove tecnologie stiano ridefinendo il panorama mediatico e aprendo nuove opportunità per il futuro. Alle 14:40, Merve Eraslanoglu di TvEkstra offrirà un focus speciale sulla Turchia. Durante questa sessione, verranno analizzate le dinamiche specifiche del mercato mediatico turco, illustrando le sfide e le opportunità uniche di questa regione. Sarà un'occasione per comprendere meglio un mercato in rapida evoluzione e con un crescente impatto globale.

Dalle 14:50 alle 15:10, una serie di esperti discuteranno la trasformazione dell'industria mediatica in una sessione intitolata "The MEDIA INDUSTRY TRANSFORMATION". Tra i relatori ci saranno Laurent Buldrini di Alpha Networks, Yvan Lataste di Moments Lab, Jonathan Smith di Net Insight e Massimo Dolce di Tag Video System. Ognuno di loro porterà una prospettiva unica su come le innovazioni tecnologiche stiano influenzando il settore, con focus su reti, produzione e distribuzione dei contenuti.

Subito dopo, dalle 15:10 alle 15:20, Fabio Clabot e Marco Bertini di Small Pixels parleranno della rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel broadcasting. Il loro intervento, intitolato "AI REVOLUTION for BROADCASTING: REAL TIME, SUSTAINABLE & HIGH QUALITY VIDEO", esaminerà come l'AI stia migliorando la qualità dei video in tempo reale, rendendo la produzione video più sostenibile e di alta qualità. Alle 15:20, Gianmarco Ciarfaglia di Engineering presenterà "GENERATIVE AI: MEDIA MARKET USE CASES". In questa sessione, Gianmarco Ciarfaglia discuterà di come l'intelligenza artificiale generativa stia trasformando il mercato dei media, presentando casi d'uso concreti e applicazioni innovative che stanno rivoluzionando la creazione e la distribuzione dei contenuti.

Dalle 15:30 alle 15:40, Ottavia Moreschi di Google Cloud parlerà di come migliorare la scoperta e la navigazione dei contenuti nell'era dell'AI generativa. Il suo intervento, intitolato "ENHANCE CONTENT DISCOVERY and NAVIGATION in the GENERATIVE ERA", esplorerà le tecnologie e le strategie che permettono agli utenti di trovare e navigare i contenuti in modo più intuitivo ed efficiente.

Robin Oakley di Synamedia, dalle 15:40 alle 15:50, discuterà delle applicazioni impattanti dell'AI nella distribuzione dei contenuti in streaming. Il suo intervento, "IMPACTFUL APPLICATIONS of AI in STREAMING CONTENT DELIVERY", esaminerà come l'AI stia migliorando l'efficienza e la qualità della distribuzione dei contenuti in streaming, offrendo nuove opportunità per i provider di servizi. Dalle 15:50 alle 16:00, Selwyn Jans e Fabio Veggiato di Haivision parleranno delle tecnologie SRT (Secure Reliable Transport) e SST (Stream Synchronization Technology) e del loro ruolo cruciale nelle Olimpiadi di Parigi 2024. La sessione, "OLYMPICS 2024: UNLEASHING the POWER of SRT and SST in PARIS", mostrerà come queste tecnologie avanzate stiano migliorando la trasmissione e la sincronizzazione dei flussi video durante grandi eventi sportivi.

Alle 16:00 inizierà la seconda parte sulla trasformazione dell'industria mediatica. Andrea Lugoboni di Harmonic, Fernando Loureiro di Fastly, Steve Bisenius di Ses e Arnault Lannuzel di Broadpeak presenteranno "The MEDIA INDUSTRY TRANSFORMATION II", dalle 16:00 alle 16:15. Questa sessione approfondirà ulteriormente le innovazioni tecnologiche e le strategie che stanno ridisegnando il settore dei media. Alle 16:15, Wissam Sabbagh di Mangomolo parlerà del successo nello streaming e della creazione di un futuro sostenibile per le venture OTT. Il suo intervento, "STREAMING SUCCESS: CRAFTING a SUSTAINABLE FUTURE for YOUR OTT VENTURE", offrirà consigli pratici e strategie per costruire servizi OTT di successo e sostenibili nel lungo periodo.

Dopo una breve pausa offerta da SES, dalle 16:50 alle 17:10, Pola Hempowicz di Stream Metrics, Alexander Kisch di Vevo, Valerio Motti di Zixi, Mauro Panella di Fast Channel Networks e Cristina Sala di Samsung TV Plus discuteranno di come portare i FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) al livello successivo. La sessione "TAKING FAST to the NEXT LEVEL" esplorerà le strategie e le tecnologie necessarie per migliorare l'esperienza degli utenti e aumentare l'efficacia delle piattaforme di streaming supportate da pubblicità. Dalle 17:10 alle 17:20, Andrea Abrami di Fastweb e Simone D'Antone di AWS esporranno "THE SYNERGY OF AI, CONNECTIVITY & CLOUD: REVOLUTIONIZING the MEDIA LANDSCAPE". Questa sessione esaminerà come la combinazione di intelligenza artificiale, connettività avanzata e tecnologie cloud stia trasformando il settore dei media, offrendo nuovi livelli di efficienza e innovazione.

Annamaria Recchia di Eutelsat, dalle 17:20 alle 17:30, parlerà dell'importanza strategica dei satelliti nel contesto mediatico contemporaneo. Il suo intervento, "OLTRE LO SPAZIO: PERCHE’ IL SATELLITE E’ STRATEGICO", metterà in luce come i satelliti continuino a giocare un ruolo cruciale nella distribuzione dei contenuti su larga scala. Dalle 17:30 alle 17:40, Umberto Babuscio di Rai Way presenterà "INFRASTRUTTURE DISTRIBUITE: SOLUZIONI AVANZATE per FORMATI COMPLESSI", esplorando le soluzioni tecnologiche avanzate che Rai Way sta implementando per gestire formati di contenuti sempre più complessi.

Alessandro Alquati di Globecast, dalle 17:40 alle 17:50, discuterà della copertura di grandi eventi sportivi, con un focus particolare su eventi come il Giro d'Italia e gli Internazionali di Tennis. La sua sessione, "DAL GIRO D’ITALIA AGLI INTERNAZIONALI ed I GRANDI EVENTI SPORTIVI", evidenzierà le sfide e le soluzioni adottate per garantire una copertura di alta qualità di questi importanti eventi. Alle 17:50, Alessandro Lonati di Infront parlerà della creazione di contenuti sportivi multipiattaforma. Il suo intervento, "La CREAZIONE del CONTENUTO SPORTIVO MULTIPIATTAFORMA", esplorerà le strategie per produrre e distribuire contenuti sportivi che possano essere fruiti su diverse piattaforme, offrendo un'esperienza integrata agli spettatori. Alle 18:00, Stefano Russo di YouGov presenterà i risultati di un sondaggio globale sui fan della Serie A. La sessione, "SERIE A FANS AROUND the WORLD – Global Fan Survey", offrirà insights sui comportamenti e le preferenze dei tifosi della Serie A a livello mondiale. Infine, dalle 18:05 alle 18:20, Luisella Fusco di Lega Serie A, Massimiliano Capitanio di Agcom e Lorenzo Dallari di Lega Serie A discuteranno "La GRANDE PARTITA del CALCIO ITALIANO". Questo panel esaminerà le dinamiche e le strategie del calcio italiano, offrendo una visione completa delle sfide e delle opportunità future.

La giornata si concluderà con un brindisi di prosecco per celebrare l'evento offerto a M-Three, seguito dalla FED Gala Night 2024 alle 20:30, un'occasione di festa e networking informale per chiudere la giornata in bellezza, in collaborazione con Eutelsat Group. Durante la serata di gala previste le premiazioni dei FED Awards 2024, premio che con oltre 2500 voti utili ricevuti si propone di celebrare coloro che hanno saputo valorizzare l'innovazione tecnologica nel contesto digitale, spaziando dalle categorie UHD/HD, Innovation/Technology, Hybrid TV/OTT, Best Platform fino a Sport&Program.

IL FORUM EUROPEO IN DIRETTA - Digital-Sat News (www.digital-news.it) internet media partner dell’Associazione Comunicare Digitale, dedicherà ampio spazio all’evento con la cronaca in diretta, i commenti dei principali protagonisti e focus riepilogativi sulle principali novità che saranno presentate e testate durante la kermesse. con il nostro inviato a Lucca, Simone ROSSI.

Durante la due giorni in terra toscana garantirà aggiornamenti su tutti i canali del network (www.digital-news.it e www.digital-forum.it ).

Approfondimenti anche sugli spazi ufficiali targati Digital-Sat News sui maggiori social network attraverso l’hashtag #FED2024.

21° FORUM EUROPEO DIGITALE – Real Collegio LUCCA, 6 e 7 GIUGNO 2024

www.forumeuropeo.tv



