21º Forum Europeo Digitale 2024 a Lucca: Diretta Streaming - 7 Giugno | #FED2024

IN DIRETTA STREAMING DALLE 09:00



«21 Forum Europeo Digitale Lucca 2024 - Day #2»



Real Collegio, Lucca 7 Giugno 2024



Una produzione

Comunicare Digitale - Dime Comunicaciones Sl | #FED2024



Media Partner: Digital-News.it

CLICCANDO SUL TASTO PLAY NELLA FINESTRA QUI SOTTO



ASPETTIAMO I TUOI COMMENTI NELLA FINESTRA SOTTO LA DIRETTA

Giovedi 6 e Venerdì 7 Giugno 2024 torna con la sua 21esima edizione il Forum Europeo Digitale (FED) uno degli eventi più rilevanti nel panorama europeo per il settore dei media, della televisione e del digitale. Con una storia di 21 anni, ha stabilito un solido punto di riferimento per gli sviluppi tecnologici, le novità di prodotto e le tendenze industriali. Con oltre 7250 partecipanti, il FED offre un'opportunità unica per ampliare le relazioni professionali e avviare nuovi progetti. Attraverso la piattaforma CONNECT e i TECH TALK, il FED funge da "forum permanente", facilitando un networking di alto livello nel settore dei media. Dal 2004, ospitato a Lucca, attrae un pubblico internazionale di esperti e professionisti di alto calibro, provenienti da oltre 39 paesi. La partecipazione di CEO e professionisti del settore MEDIA è particolarmente significativa, rappresentando una delle più alte percentuali tra gli eventi italiani.

Lucca, con la sua storia millenaria, offre una cornice suggestiva per il FED, che si svolge nel prestigioso Real Collegio nel centro storico. La sua posizione strategica, vicino agli aeroporti internazionali di Pisa e Firenze, lo rende facilmente accessibile per i partecipanti provenienti da tutto il mondo. DIME Comunicaciones è un'organizzazione specializzata in networking, televisione ed eventi, con un ampio portfolio di professionisti e società nel settore dei media e del giornalismo in Europa. Offre servizi di comunicazione, produzione televisiva e organizzazione di eventi sia nazionali che internazionali, collaborando con importanti istituzioni e associazioni del settore.

L'edizione del 2024 si concentra su tematiche cruciali come lo sport, l'intelligenza artificiale, la produzione di contenuti, le tecnologie emergenti e le nuove visioni nel panorama mediatico. Inoltre, vengono analizzati fenomeni attuali come la pirateria, il successo dei Fast Channels, lo streaming e le tendenze di mercato.

Il parterre dei roi degli ospiti è di primissimo piano, a cominciare da Alessandro ALQUATI (Globecast), Alessandro CAPITANI (Video Progetti), Alessandro LONATI (Infront), Alexander KISCH (Vevo), Andrea ABRAMI (Fastweb), Andrea FABIANO (Blu Yazmine), Andrea LUGOBONI (Harmonic), Annamaria RECCHIA (Eutelsat), Arnault LANNUZEL (Broadpeak), Beatrice BORGIA (Teoresi), Chiara BOCCHI (Dentons), Cristina SALA (Samsung TV Plus), Edward QUALTROUGH (DPP UK), Fabio CLABOT (Small Pixels), Fabio VEGGIATO (Haivision), Federico BAGNOLI ROSSI (Fapav), Fernando LOUREIRO (Fastly), Gianluca BUSI (22HBG), Gianmarco CIARFAGLIA (Engineering), Giorgio MENNELLA (Ciaopeople),Guido FERMETTI (Persidera), Irene PIPOLA (EY Italy), Jonathan SMITH (Net Insight), Laurent BULDRINI (Alpha Networks), Lorenzo DALLARI (Lega Serie A), Luisella FUSCO (Lega Serie A), Mauro MINELLA (Microsoft), Mauro PANELLA (Fast Channel Networks), Marcello DOLORES (Warner Bros Discovery), Marco BERTINI (Small Pixels), Marco LANZARONE (Radio Rai), Massimiliano CAPITANIO (Agcom), Massimiliano MONTEFUSCO (RDS), Massimo DOLCE (Tag Video System), Massimo RIGHINI (Casta Diva Group), Matteo MONTANARI (Agile Content), Matteo PACOR (Warner Discovery), Michele GOSETTI (Ses), Merve ERASLANOGLU (TvEkstra), Oscar GARCIA (Nevion – Sony Group Company), Ottavia MORESCHI (Google Cloud), Paolo GAVAZZENI (Classica HD), Pascal METRAL (Nagra), Philippe TRIPODI (Mainstreaming), Pola HEMPOWICZ (Stream Metrics), Romano RIGHETTI (Dazn), Romualdo FEDERICO (Kineton), Rosario DONATO (Confindustria Radio Tv), Selwyn JANS (Haivision), Silvestro DEMARINIS (EY Italy), Simone D'ANTONE (AWS), Stefano LUPI (Tivu), Stefano RUSSO (YouGov), Tanja BIVIC (Blockchain Alliance Europe), Umberto BABUSCIO (Rai Way), Valerio FIORESPINO (Lux Vide), Valerio MOTTI (Zixi), Wissam SABBAGH (Mangomolo), Yvan LATASTE (Moments Lab)

AGENDA DEI LAVORI - 7 GIUGNO 2024



Venerdì 7 giugno 2024 la seconda giornata del FED 2024 inizia presto, alle 09:10 con Beatrice Borgia di Teoresi che parlerà di "OLTRE I BIAS nell’AI". In questo intervento, Borgia affronterà la sfida di eliminare i pregiudizi nell'intelligenza artificiale, discutendo le tecniche e le strategie per rendere gli algoritmi più equi e rappresentativi, garantendo che le soluzioni AI siano giuste e imparziali. Alle 09:20, Tanja Bivic della Blockchain Alliance Europe discuterà la lotta contro le fake news con "BATTELING FAKE NEWS: VERIFY TRUSTED NEWS SOURCES w/ TECHNOLOGY". Il suo intervento si concentrerà su come la tecnologia blockchain può essere utilizzata per verificare le fonti di notizie affidabili, offrendo un approccio innovativo per combattere la disinformazione e migliorare la fiducia nel giornalismo. Chiara Bocchi di Dentons, alle 09:30, esplorerà "Gli IMPATTI dell’AI nell’INDUSTRIA dei MEDIA". Chiara analizzerà come l'intelligenza artificiale stia trasformando l'industria dei media, influenzando vari aspetti della produzione, distribuzione e consumo dei contenuti, e offrendo nuove opportunità e sfide per i professionisti del settore.

Alle 09:40, Mauro Minella di Microsoft presenterà "LUTECH & MICROSOFT per l’AI GENERATIVA per SERVIZI MULTIMEDIALI". Questo intervento mostrerà come la collaborazione tra Lutech e Microsoft stia sviluppando soluzioni AI generative avanzate per migliorare i servizi multimediali, rendendo più efficiente la creazione e gestione dei contenuti. Alessandro Capitani di Video Progetti, alle 09:50, parlerà di "La VIRTUAL PRODUCTION". In questa sessione, Capitani esplorerà le tecnologie e le pratiche della produzione virtuale, un approccio innovativo che combina elementi reali e virtuali per creare ambienti di produzione altamente flessibili e creativi. Alle 10:00, Oscar Garcia di Nevion – Sony Group Company presenterà "A SONY NEVION: THE IP PROPOSITION x BROADCAST MARKET". Si discuterà delle soluzioni IP avanzate di Sony Nevion per il mercato broadcast, mostrando come queste tecnologie possano migliorare la qualità e l'efficienza della produzione e distribuzione dei contenuti.

Romualdo Federico di Kineton, alle 10:10, esplorerà "LA NUOVA FRONTIERA per L’ADVERTISING: dalla TV alle AUTOMOBILI". Questo intervento esaminerà le nuove opportunità di pubblicità che si stanno aprendo con l'integrazione della tecnologia nelle automobili, creando un nuovo canale per raggiungere i consumatori. Alle 10:20, Matteo Montanari di Agile Content parlerà di "COME LA TV AIUTA A GOVERNARE IL MONDO... DELLE TELCO" discutendo di come la televisione e i contenuti video siano diventati strumenti cruciali per le telecomunicazioni, aiutando le aziende a gestire meglio i loro servizi e a offrire esperienze migliori ai clienti. Silvestro Demarinis e Irene Pipola di EY Italy, dalle 10:30 alle 10:40, presenteranno "EY sulle EVOLUZIONI del MERCATO ed AI tra SPORT e MEDIA". Questa sessione esplorerà le ultime tendenze del mercato e come l'intelligenza artificiale stia influenzando il mondo dello sport e dei media, portando innovazioni significative e cambiamenti strategici.

Alle 10:40, Valerio Fiorespino di Lux Vide, Andrea Fabiano di Blu Yazmine e Massimo Righini di Casta Diva Group discuteranno "La PRODUZIONE in ITALIA". Questo intervento fornirà una panoramica sulla produzione televisiva e cinematografica in Italia, evidenziando le sfide e le opportunità nel settore e come le aziende italiane stanno innovando per rimanere competitive. Dalle 10:55 alle 11:10, Marcello Dolores di Warner Discovery parlerà di "LA STRATEGIA di UNA MEDIA COMPANY MODERNA: WBD" esplorando le strategie adottate da Warner Discovery per rimanere all'avanguardia nel mercato dei media, discutendo le innovazioni tecnologiche e le iniziative di contenuto che stanno guidando la crescita dell'azienda.

Dopo una pausa offerta da Persidera, alle 11:40 inizierà "I 100 della RADIO". In questa sessione, Anna Maria Genzano di Rtl 102.5, Massimiliano Montefusco di RDS, Marco Lanzarone di Radio Rai, Rosario Donato di Confindustria Radio Tv e Gianluca Busi di 22HBG discuteranno i cento anni della radio, esplorando la sua evoluzione e il suo ruolo continuo come mezzo di comunicazione influente. Alle 12:00, Giorgio Mennella di Ciaopeople presenterà "LA CREATOR ECONOMY VISTA da un EDITORE DIGITALE: CIAOPEOPLE". Questo intervento esaminerà come Ciaopeople, un editore digitale, stia navigando nell'economia dei creator, supportando i creatori di contenuti e sfruttando le opportunità offerte dalle piattaforme digitali. Paolo Gavazzeni di Classica HD, alle 12:10, parlerà di "Il CANALE della GRANDE MUSICA – OPERA MERAVIGLIOSA" ovvero Classica HD, dedicato alla grande musica e all'opera, discutendo di come il canale stia promuovendo la cultura musicale e offrendo esperienze uniche agli appassionati. Alle 12:20, Guido Fermetti di Persidera discuterà "I NUOVI SCENARI e SFIDE dell’OPERATORE di RETE". Questo intervento esaminerà i nuovi scenari e le sfide che gli operatori di rete stanno affrontando nel contesto delle tecnologie in rapida evoluzione, e come Persidera stia adattando le proprie strategie per affrontare queste sfide.

Dalle 12:30 alle 12:40, Michele Gosetti di Ses presenterà "CHALLENGES and OPPORTUNITIES in SPORTS and EVENTS". Michele discuterà delle sfide e delle opportunità presenti nel mercato degli sport e degli eventi, esplorando come Ses stia sfruttando le nuove tecnologie per migliorare l'esperienza degli spettatori e degli organizzatori. Stefano Luppi di Tivu, dalle 12:40 alle 12:50, parlerà di "I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2024 su TIVUSAT" esaminando come TivùSat stia preparando la copertura dei grandi eventi sportivi del 2024, garantendo una trasmissione di alta qualità e accessibile a un vasto pubblico. Alle 12:50, Matteo Pacor di Warner Discovery e Livio D'Alessandro di Supertennis discuteranno "Lo SPETTACOLO dello SPORT". Questo intervento esplorerà come Warner Discovery e Supertennis stiano lavorando per offrire spettacoli sportivi coinvolgenti e di alta qualità, migliorando l'esperienza degli appassionati di sport. Dalle 13:10 alle 13:30, Romano Righetti di Dazn, Federico Bagnoli Rossi di Fapav, Philippe Tripodi di Mainstreaming e Pascal Metral di Nagra discuteranno "Gli IMPEGNI a SOSTEGNO delle REGOLE e CONTRO la PIRATERIA". Questo panel esaminerà le strategie e le iniziative adottate per combattere la pirateria e sostenere le regole nel settore dei media, garantendo un mercato equo e sostenibile.

La giornata si concluderà dalle 13:30 alle 14:30 con il "FED BEER FEST - NETWORKING". Questo evento, in collaborazione con FASTWEB, sarà un'opportunità per i partecipanti di rilassarsi e fare networking in un ambiente informale, godendo di birre e sorprese legate all'estate 2024.

IL FORUM EUROPEO IN DIRETTA - Digital-Sat News (www.digital-news.it) internet media partner dell’Associazione Comunicare Digitale, dedicherà ampio spazio all’evento con la cronaca in diretta, i commenti dei principali protagonisti e focus riepilogativi sulle principali novità che saranno presentate e testate durante la kermesse. con il nostro inviato a Lucca, Simone ROSSI.

Durante la due giorni in terra toscana garantirà aggiornamenti su tutti i canali del network (www.digital-news.it e www.digital-forum.it ).

Approfondimenti anche sugli spazi ufficiali targati Digital-Sat News sui maggiori social network attraverso l’hashtag #FED2024.

Sito Internet - Digital-News.it - https://www.digital-news.it



- Digital-News.it - https://www.digital-news.it Forum Ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it



- Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat



- https://www.facebook.com/digitalsat Twitter - https://twitter.com/digitalsat_it



- https://twitter.com/digitalsat_it Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/



- https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/ Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/



- https://www.instagram.com/digitalnews_it/ Youtube | LIVE STREAMING - https://www.youtube.com/@digitalnews_it/



- https://www.youtube.com/@digitalnews_it/ Telegram - https://t.me/digitalnewsit

Le domande ricevute saranno lette e commentate durante lo svolgimento dei lavori

Aspettiamo i vostri contributi, non fatevi sfuggire questa occasione!

21° FORUM EUROPEO DIGITALE – Real Collegio LUCCA, 6 e 7 GIUGNO 2024

www.forumeuropeo.tv



Intervista esclusiva a cura di

Simone Rossi

per "Digital-Sat.it"

(twitter: @simone__rossi)