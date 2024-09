Warner Bros. Discovery: Agosto da Record di Share e crescita a doppia cifra in Prime Time

WARNER BROS. DISCOVERY:

AGOSTO RECORD CON L’11,3% DI SHARE NELLE 24 ORE,

MIGLIOR MESE NELLA STORIA PER WBD (+10% VS 2023)

WBD CRESCE A DOPPIA CIFRA ANCHE IN PRIME TIME CON IL 10,3% DI SHARE (+20% vs 2023)

E SI CONFERMA SALDAMENTE 3° EDITORE NAZIONALE

Record per NOVE: 2,3% di share nelle 24ore (+11% vs 2023),

Miglior agosto di sempre in prime time con il 2,6% di share in prima serata (+16% vs 2023)

Miglior agosto dal 2019 per REAL TIME:

2,2% di share nelle 24ore (+14% vs 2023), 2,1% di share in prime time (+34% vs 2023)

Mese più alto di sempre per Eurosport grazie ai Giochi Olimpici Parigi 2024 e alla ottima partenza della Vuelta

Agosto record per il gruppo Warner Bros. Discovery che sale all’11,3% di share nelle 24 ore e una crescita a doppia cifra del +10% rispetto allo scorso anno, con cui si conferma saldamente 3° editore nazionale sul totale individui e quello con la miglior crescita. Molto bene anche il prime time, 10,3% di share e +20% rispetto all’anno scorso.

Miglior agosto di sempre per il Nove a 2,3% share (+11% rispetto all’anno scorso), grazie soprattutto alla spinta della prima serata (2,6% di share e +16% rispetto al 2023 – 9° canale nazionale) e ottime performance di Real time, che segna il miglior ascolto dal 2019 con il 2,2% di share (+14% rispetto al 2023), con una netta crescita sia in daytime sia in prima serata a 2,1% (+34% e record per il canale ad agosto).

Nel 2024 Nove e Real Time sono i canali che segnano la maggiore crescita tra le prime dieci reti del ranking nazionale,rispetto a gennaio-agosto 2023: +24% per Nove con il 2,3% di share nelle 24 ore (9° canale) e +22% per Real time con l’1,8% di share (10° canale).

Fanno segnare il mese più alto di sempre anche i canali Eurosport, con Eurosport 1 primo canale pay in agosto grazie allostraordinario apporto delle Olimpiadi di Parigi 2024 (media di 216 mila spettatori, 3% di share su Eurosport 1 e 2 ed i pop up olimpici e un risultato record di 538 mila spettatori per la finale di Volley femminile Italia-Usa), e alle ottime performance della Vuelta di Spagna (+21% share rispetto all’edizione dello scorso anno).