Warner Bros. Discovery: successo e Novità Amadeus per la Stagione Televisiva 2024-2025

WARNER BROS. DISCOVERY: LA NUOVA STAGIONE TELEVISIVA AL RITMO DEL FUTURO

Miglior anno di sempre per il 3° editore televisivo nazionale

con una share record del 9,4% nelle 24 ore (+12% rispetto al 2023),

che supera il 12% sul target commerciale 25-54 anni

Dati record per NOVE e REAL TIME che in prima serata

crescono rispettivamente del +46% e +53% rispetto allo scorso anno

Sul NOVE arriva AMADEUS

con “CHISSÀ CHI È”, “SUZUKI MUSIC PARTY” e “LA CORRIDA”

Da domenica 6 ottobre l’immancabile appuntamento

con “CHE TEMPO CHE FA” di FABIO FAZIO

MAURIZIO CROZZA mattatore del venerdì sera con “FRATELLI DI CROZZA”

BELÉN RODRÍGUEZ in autunno su REAL TIME e nel 2025 sul NOVE

con “AMORE ALLA PROVA” e “ONLY FUN – COMICO SHOW”

Nel 2025 su REAL TIME arriva la prima edizione italiana di

“THE GOLDEN BACHELOR”

Su EUROSPORT luci puntate su tennis, ciclismo, basket,

sport invernali e motori

Warner Bros. Discovery, media company globale, presenta la sua nuova stagione televisiva dopo un anno senza precedenti: con una share record del 9,4% sul pubblico totale nelle 24 ore, si conferma 3° editore televisivo del mercato italiano e segna il miglior anno di sempre anche nella fascia di prime time, dove cresce del +22% rispetto allo scorso anno.

Valori in crescita anche sul target commerciale e su quello giovane, dove segna rispettivamente il 12,2% di share (+9% vs 2023) e il 12,4% di share (+16% vs 2023) nelle 24 ore, confermandosi l’editore più giovane tra i principali broadcaster.

A trainare il portfolio spiccano in particolare i risultati del Nove, stabilmente 9° canale nazionale nelle 24 ore sugli Individuicon il 2,3% di share, che supera il 3% di share in prima serata (8° canale nazionale) con la crescita straordinaria del +46% rispetto allo scorso anno, e di Real Time, 10° canale nazionale sugli Individui e 6° canale nazionale sul pubblico femminilenelle 24 ore, che segna il miglior anno di sempre con una crescita in prime time del +53% rispetto allo scorso anno; complessivamente, con i suoi canali dedicati a target e generi variegati e complementari, il gruppo raggiunge ogni mese 43 milioni di telespettatori (oltre il 75% della popolazione italiana).

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Italia & Iberia:

“L’ambizione del nostro gruppo e il desiderio di dar vita a un’offerta televisiva distintiva sono gli elementi che orientano le nostre strategie e le nostre scelte industriali. L’arrivo di un altro fuoriclasse come Amadeus, con la sua energia, creatività e visione, ci inorgoglisce ed è una notizia estremamente positiva per il gruppo, perchè aumenterà il nostro pubblico e la rilevanza commerciale dell’intero portfolio anche in un’ottica prospettica. Insieme a lui, Fazio, Crozza e all’intera squadra di talenti che fanno parte di Warner Bros. Discovery vogliamo continuare a crescere - investendo risorse economiche nell’industria culturale del Paese - e a rafforzare il nostro ruolo di editore più dinamico, innovativo e aspirazionale del panorama televisivo italiano”.

Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italia & Iberia:

“Il tratto distintivo della nostra offerta editoriale è da sempre rappresentato dalla libertà di esplorare e di osare. L’unione tra questa unicità con la visione, l’esperienza e la determinazione di Amadeus apre uno straordinario scenario per il nostro gruppo, che già da diversi anni arricchisce la propria offerta coniugando volti e talenti affermati con la capacità unica di dar vita a nuovi format, creare nuove tendenze e scoprire nuovi volti. Una strategia che ha rafforzato il nostro ruolo di terzo editore nazionale, affermandoci come il broadcaster che cresce di più tra tutti i competitor e a doppia cifra nelle fasce più pregiate del palinsesto, access prime time e prime time”.

Nove, la rete generalista del gruppo, continua il grande lavoro sulla costruzione della propria identità, sulla modernità dei linguaggi e sull’importanza di essere distintivi, creando un mix equilibrato fra innovazione e integrazione di prodotto.

Nell’ottica di essere “unico nel suo genere”, la nuova stagione autunnale del canale si apre con l’importante novità dell’arrivo di AMADEUS: uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, DJ, protagonista indiscusso ormai da anni del Preserale, dell’Access Prime Time e del Prime Time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, debutterà il 22 settembre nell’access con “CHISSÀ CHI È” (Endemol Shine Italy), il game show basato sul format americano di grande successo Identity, in cui una coppia di concorrenti dovrà abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone, per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200.000 euro e indovinare nel gioco finale quale delle 8 identità è realmente un familiare del “parente misterioso”.

A seguire, sempre il 22 settembre in prima serata, Amadeus sarà il padrone di casa del “SUZUKI MUSIC PARTY” (Banijay Italia) una serata-evento nello scenario dell’Allianz Cloud di Milano, in cui oltre 20 protagonisti della musica italiana presenteranno le loro nuove e attesissime hit dell’autunno, accompagnate dai classici del loro repertorio: ad infiammare il palco ci saranno Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Baby Gang, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Simba La Rue, Clara, La Rappresentante di lista, TrediciPietro, Francesca Michielin, Mecna, Fudasca, Paola e Chiara, BigMama, Benji & Fede.

Ad ottobre Amadeus tornerà con lo storico programma della tv italiana, in un certo senso il papà di tutti i talent show, che fu ideato dal fuoriclasse Corrado, “LA CORRIDA” (Banijay Italia e Corima): in ogni puntata, alcuni concorrenti presentano le loro stravaganti esibizioni. Il pubblico in studio stabilirà il vincitore di ogni puntata mentre un personaggio famoso avrà la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di salvare un concorrente e dargli accesso alla finale. Nell’ottava e ultima puntata verrà eletto il vincitore di una stagione che si preannuncia all’insegna di ironia, divertimento ed emozioni.

Miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery, dal 6 ottobre in diretta torna “CHE TEMPO CHE FA” (prodotto da l’OFFicina) il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Dopo una stagione record con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share econ quasi 2 milioni di follower sui profili social in un solo anno, conquistando il podio dei programmi più social della tv italiana e confermandosi il più social della domenica sera con 55 milioni interazioni, Che tempo che fa torna con le grandi interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Informazione, attualità, intrattenimento, comicità si snodano attraverso i vari segmenti del programma, in compagnia di protagonisti fissi e ospiti esclusivi, per concludersi con le conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni del ‘Tavolo”.

E a proposito di appuntamenti imprescindibili entrati ormai nell’abitudine degli italiani, dal 27 settembre torna l’artista più camaleontico della tv, Maurizio Crozza: “FRATELLI DI CROZZA” (Itv Movie), il one man show costantemente sul podio dei programmi più visti della serata, torna con la pungente e inconfondibile satira dell’artista genovese, per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale. Ai tanti personaggi cult delle passate stagioni si aggiungono nuove esilarati maschere pronte a diventare virali dentro e fuori la rete.

Confermata anche la diretta del sabato sera con la nuova stagione del talk di approfondimento “ACCORDI&DISACCORDI” (Loft Produzioni), che torna dal 28 settembre con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio, per commentare quanto succede nello scenario politico italiano e raccontare l’attualità del nostro Paese insieme ai protagonisti della scena pubblica, senza tralasciare i complessi scenari internazionali in continua evoluzione.

Restando sulla politica internazionale, nell’anno delle elezioni presidenziali americane, arriva il documentario “DONALD TRUMP: IL GRANDE INGANNO” (Amos Pictures) che racconta la strategia messa in atto da Donald Trump nel tentativo di sovvertire la Costituzione degli Stati Uniti, a partire dal rifiuto della sua sconfitta alle urne nel 2020 fino all’assalto di Capitol Hill il 6 gennaio 2021.

Domenica 29 e lunedì 30 settembre arriva in prima tv “RENATO ZERO: AUTORITRATTO” (Tattica): una doppia serata evento per rivivere l’emozione dei due grandi concerti di giugno tenutisi per la prima volta in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nelle due serate, che celebrano la ultracinquantennale carriera dell’artista, Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato sul palco da una band composta da 7 musicisti, un coro a 8 voci e un’orchestra di 40 elementi.

Da un mito indiscusso della musica italiana, al più grande gruppo pop degli anni ’70: lo speciale “ABBA – 40 ANNI DI SUCCESSI” (BBC Studios) ripercorre la mitica storia e l’eredità musicale degli ABBA, tra momenti chiave, interviste e filmati d’archivio.

Per restare nel mondo della musica, dal 30 settembre torna per la prima volta nella fascia preserale “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” (Banijay Italia): Gabriele Corsi, grande giocatore della squadra targata ‘Nove’, con la sua poliedricità si conferma alla guida del game show fenomeno che ha fatto riscoprire agli italiani la passione per il karaoke. In ogni puntata i concorrenti, microfono alla mano e orchestra dal vivo, si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, facendo attenzione a non dimenticarne il testo.

Altro cult che ha registrato record di ascolti durante la scorsa stagione, “CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ?" (Blu Yazmine), il programma sulle aste vintage condotto con garbo e intelligenza da Paolo Conticini, gioiello di Nove che ha riportato in auge la passione per il collezionismo e l'antiquariato. Nella nuova edizione che partirà a gennaio, introdotta come sempre dagli speciali natalizi “vip”, tante nuove aste per raccontare le storie che si nascondono dietro gli oggetti, più o meno preziosi, custoditi nelle collezioni private degli italiani. Confermati gli amatissimi esperti Alessandro Rosa, alle valutazioni, e i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia, Federico Bellucci e Giovanni De Santis.

La cifra originaria del network, quella del factual entertainment, verrà mantenuta magistralmente viva da Francesco Panella: in prima serata dal 2 ottobre con “BEST WEEKEND” (Banijay Italia) sarà alla guida del nuovo format che farà scoprire l’Italia grazie a un viaggio da nord a sud, in compagnia di tre esperti, alla ricerca della ricetta per il weekend perfetto tra mare, lago, colline e montagna. Non solo buon cibo, ma accomodation da sogno oltre a mix di esperienze e svaghi da mettere in programma.

Sempre in autunno, riparte il viaggio di “LITTLE BIG ITALY” (Banijay Italia) alla ricercadei migliori ristoranti italiani all’estero in grado di offrire gli autentici sapori di casa nostra. Tante città visitate e, soprattutto, tante storie di famiglie italiane che hanno deciso di lasciare il Paese per andare a vivere lontano dai loro affetti per creare le loro imprese all’estero, facendosi portavoce del gusto e della tradizione culinaria del bel paese.

Dopo la presentazione dei “Protagonisti” e la selezione delle candidature delle corteggiatrici e dei corteggiatori, dal 24 ottobre arriva la nuova stagione de “IL CONTADINO CERCA MOGLIE” (Fremantle), docu-reality capace di raccontare l’evoluzione dei sentimenti ma anche la bellezza del territorio italiano: un gruppo di contadini single, tra cui una coppia di fratelli e una contadina donna, cercheranno l’anima gemella tra candidati e candidate che si metteranno alla prova con la vita di campagna, rivoluzionando completamente la propria routine. Imprescindibile alla conduzione l’ironia di Gabriele Corsi.

Tante novità nell’area comedy del canale. Nel 2025 Belén Rodríguez sarà insieme a I PanPers alla conduzione di “ONLY FUN – COMICO SHOW” (Colorado Film): lo show, grazie all’umorismo e ironia del cast, ha conquistato e divertito pubblico a teatro e a casa registrando nella scorsa stagione ascolti record e diventando un momento imperdibile per gli amanti della comicità italiana. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano si avvicenderanno monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti che danno vita a dieci puntate dal ritmo incalzante e all’insegna dell’allegria.

Nel 2025 tornerà la battaglia di improvvisazione più divertente della tv italiana, “COMEDY MATCH” (Banijay Italia), altro grande successo del Nove. La padrona di casa Katia Follesa accompagnerà due squadre, ognuna composta da quattro comici e una capitana d’eccezione, attraverso esilaranti sfide di durata e tema variabili, dove l’obiettivo è solo uno: conquistare il pubblico in studio a colpi d’improvvisazione e aggiudicarsi la vittoria.

Il filone della comicità al femminile continua con Teresa Mannino e il suo spettacolo teatrale “IL GIAGUARO MI GUARDA STORTO” (Stregonia): con la sua intelligente comicità e il suo stile inconfondibile, Teresa Mannino tornerà sul Nove per portare in scena desideri, racconti e interrogativi. Dai ricordi d’infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l’attesa, il filo conduttore è il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Un’altra grande artista, Virginia Raffaele, farà il suo ritorno sul canale con lo spettacolo “SAMUSÀ” (ITC2000, primavera 2025), accolto con grandissimo entusiasmo da pubblico e critica e che le è valso il prestigioso premio Duse 2023. Virginia torna al suo primo amore, il teatro, per un racconto che si nutre dei suoi ricordi e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia: il luna park.

Dopo il successo delle sue performance a Only Fun – Comico Show, Valentina Persia sarà la protagonista del nuovo programma “VALENTINA PERSIA, SINCERAMENTE – ONE MILF SHOW”, un’irresistibile serata strutturata attorno a 3 monologhi su argomenti ‘scottanti’, in compagnia di ospiti e della sua ironia graffiante e sensuale.

L’appuntamento con la comicità sul canale si completa con il ciclo Nove Comedy Club, diverse serate speciali dedicate agli spettacoli monografici di comici italiani, tra cui Marta e Gianluca, Giuseppe Giacobazzi e Francesco Cicchella. A loro si aggiunge Luca Bizzarri con “NON HANNO UN AMICO” (Itv Movie,nel 2025), tratto dal suo omonimo podcast, in cui l’artista racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione.

Real Time,con la sua offerta unica fatta di produzioni italiane e titoli cult internazionali, conferma il successo del suo access prime time: una fascia pregiata dove il canale continua a sperimentare, intercettando i trend del momento e creando nuovi fenomeni. Il 2024 è stato l’anno di “CASA A PRIMA VISTA” (Blu Yazmine), il format fenomeno sulla ricerca della casa giusta che ha raggiunto la media del 3,5% di share sugli Individui, ora in onda con nuovi episodi inediti in compagnia dei sei agenti immobiliari: Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu.

Altro pilastro del canale nella fascia dell’access è “CORTESIE PER GLI OSPITI” (Banijay Italia, da novembre), il programma iconico che mette in scena la divertente sfida tra due diversi modi di ricevere ospiti in casa. Confermati i giudici Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi.

Tra i programmi che hanno fatto la storia di Real Time, non può mancare “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” (Banijay Italia, in onda dal 6 settembre) giunto quest’anno alla dodicesima edizione con una grande novità: l’ingresso nel cast del Maestro Pasticcere Iginio Massari come superospite fisso della prova tecnica. Alla conduzione Benedetta Parodi affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dai forni degli aspiranti pasticceri di Bake off a quelli delle migliori panetterie della Penisola: “IL FORNO DELLE MERAVIGLIE” (Stand By Me, a dicembre) torna con una nuova edizione. In ogni puntata ad accompagnare Fulvio Marino un amico d’eccezione: Cristiano Militello per i Colli Senesi, Sergio Friscia a Palermo, Tommy Cassi in Liguria, Francesca Barra nella sua Matera, Ippolita Baldini nella laguna veneta, Syusy Blady a Ferrara, Carlo Amleto alle pendici dell’Etna e Andrea Dianetti per i Colli Pesaresi.

Altra imprescindibile anima di Real Time è il racconto dell’amore: nessun altro canale sa rappresentare e celebrare in ogni sua forma questo sentimento universale con la stessa cifra distintiva. Un racconto in tutte le sue fasi, a partire dagli inizi con “PRIMO APPUNTAMENTO” (Stand By Me, in onda dal 3 settembre), che illumina la prima serata del martedì in compagnia del re di cuori Flavio Montrucchio, come sempre pronto a far incontrare nuovi single alla ricerca dell’anima gemella.

Dai primi incontri al grande passo con l’universo narrativo legato al matrimonio, da sempre centrale nella programmazione di Real Time. Dalla ricerca dell’abito perfetto di “SPOSE IN AFFARI” (Blu Yazmine), il format che utilizza la dinamiche dell’asta per la scelta dell’abito da sposa e che prosegue con i nuovi episodi, con al timone Lodovica Comello ed Enzo Miccio; alle nozze al buio di “MATRIMONIO A PRIMA VISTA” (Nonpanic, dal 25 settembre) in cui gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favarettoformano tre coppie di single che si vedranno e si conosceranno per la prima volta all’altare.

Il matrimonio è anche festa e lo sanno bene Donna Imma Polese e Matteo Giordano che, nelle nuove puntate de “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE” (B&B Film, ogni venerdì in seconda serata), direttamente dalla Sonrisa, trasformeranno i sogni dei loro clienti in realtà.

Ma in amore non sempre tutto va come si vorrebbe e i momenti di crisi possono arrivare: la seconda edizione di “AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO” (Banijay Italia, in autunno), che vede l’ingresso alla conduzione di Belén Rodríguez, mette alla prova quattro coppie che stanno vivendo delle difficoltà. Ogni coniuge avrà la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza. Per capire se ci sono margini di miglioramento nella propria relazione oppure se questa è arrivata al capolinea.

Grande novità del nuovo anno, l’arrivo di “THE GOLDEN BACHELOR” (Fremantle, febbraio 2025), versione italiana dell'ultimo spin-off della serie targata Warner “The Bachelor”, il dating show più iconico della TV americana da oltre due decenni. In questa versione, il Bachelor è un inguaribile romantico over 60 a cui viene data una seconda possibilità d'amore, potendo scegliere tra sedici splendide ladies quella con cui condividere il resto della sua vita... perché per innamorarsi non è mai troppo tardi. Ad aiutarlo nella ricerca della compagna ideale Ascanio Pacelli, a sua volta testimone di come il vero amore possa nascere anche in TV.

L’amore senza confini è il focus di “90 GIORNI PER INNAMORARSI”, da sempre uno dei format più seguiti della domenica su Real Time, declinato sia nella sua versione originale, che nelle sue numerose varianti. Le relazioni a distanza presentano sfide a volte difficili da superare, ma non per gli uomini e le donne di questo show, che hanno a disposizione solo 90 giorni per far funzionare la loro relazione!

Nell’ultimo anno Real Time ha ampliato la sua offerta introducendo titoli di genere scripted nella propria line-up. Una scommessa vinta che si rinnova con le nuove stagioni dei seguitissimi titoli di produzione turca. La serie medical “IL DOTTOR ALI”, successo della prima serata del sabato che racconta la vita professionale e non solo del giovane medico affetto da disturbi dello spettro autistico, e la soap “HERCAI – AMORE E VENDETTA”, appuntamento del lunedì sera che narra la storia di un amore travagliato, tra faide familiari e segreti inconfessabili.

Food Network,che registra anche nel 2024, a sei anni dal lancio, la sua miglior performance di sempre, rimane un punto di riferimento per l’universo food all’interno dell’offerta televisiva italiana. Con la sua capacità unica di raccontare il cibo in tutte le sue forme e declinazioni, il canale conta una squadra di oltre 50 volti che portano in tv le loro storie, fatte di ingredienti, ricette, tradizioni e territorio. Storie che ritroviamo, tra conferme e novità, anche nella programmazione dei prossimi mesi, che comprende più di 10 programmi in prima tv assoluta.

Il racconto genuino della buona cucina casalinga continuerà ad essere un cuore pulsante del canale grazie a programmi come “FATTO IN CASA PER VOI” (Banijay Italia, dal 28 settembre) con l’immancabile Benedetta Rossi; “UNO CHEF IN FATTORIA” con Roberto Valbuzzi (Jumpcutmedia, dall’1 ottobre); i nuovi spin off dell’amato Giusina in cucina “GIUSINA IN CUCINA ACQUA E FARINA” (Jumpcutmedia, dal 5 ottobre) con Giusi Battaglia e le sue ricette dalla Sicilia; “MANGIA PUGLIA AMA” (MediaMai, dal 12 ottobre) alla scoperta delle specialità pugliesi insieme ad Antonella Ricci e suo marito Vinod Sookar; e“IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO” (Papagadomo, dal 20 ottobre) con il “cuciniere goloso” Luca Pappagallo. Si prosegue a suon di ricette e territorialità in una chiave sui generis con “LA CUCINA DELLE MONACHE” (Milano Produzioni, dal 27 ottobre) con Madre Noemi, Suor Debora, Suor Miriam e Suor Eleonora. Negli ultimi mesi dell’anno tornano“NEL FORNO DI CASA TUA” (Stand By Me, da novembre): con Fulvio Marino; “LA PASTICCERIA DI FRAU KNAM” (Jumpcutmedia, da novembre) con le ricette dolci di Frau Knam; “LA CUCINA ECONOMICA” (Jumpcutmedia, da dicembre) per nuove puntate con Csaba dalla Zorza e “CASA MASTROTA” (Milano Produzioni, da novembre) in cui Giorgio Mastrota torna a raccontare la sua passione per la cucina valtellinese e l’amore per la sua famiglia.

Accanto al racconto di tante ricette e tradizioni tramandate in famiglia, Food Network accompagna i food lovers in un viaggio culinario in giro per l’Italia alla scoperta delle unicità del nostro territorio dapprima in compagnia di Fabio Esposito e Sal Da Vinci nel nuovo “PAZZI DI PIZZA – SICILIA” (Casta Diva, dal 10 ottobre), alla ricerca delle migliori pizzerie siciliane, per proseguire poi con delle novità assolute tra le quali “TOSCANA ON THE ROAD” (Casta Diva, dal 30 ottobre) con Enrica della Martira e Luca Terni, toscani doc, pronti ad esplorare le bontà di questa regione; “FINCHE' TAVOLA NON CI SEPARI” (Addictive Ideas, dal 29 ottobre) con Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi, coppia inseparabile sia nel privato che nel lavoro, che ci accompagneranno, ciascuno secondo il proprio personalissimo gusto, nella ricerca dei due ristoranti più rappresentativi della cucina romana, siciliana, napoletana, spagnola, milanese e asiatica a Milano. Non mancherà poi anche un occhio all’estero con Maddalena Fossati alla guida di “THAT’S CUCINA – Sapori italiani nel mondo” (Jumpcutmedia, da dicembre) alla scoperta delle eccellenze di gastronomia italiana in giro per l’Europa.

Nell’offerta autunnale non mancheranno poi programmi per tutti i gusti come “L'ORTO DI CARLOTTA” (Bloom Media House, da 27 ottobre) con i menù vegetali di Carlotta Perego di Cucina Botanica; o “IL SORRISO IN CUCINA” (Realize Networks, dal 6 ottobre) con la food blogger Valentina Leporati, specializzata nelle preparazioni gluten free; in “CASA PER DUE” (Friendstv, da novembre) il divulgatore scientifico Marco Martinelli e il volto televisivo Patty Neher mescoleranno un pizzico di scienza ai più tipici trucchi della nonna per ottenere ricette sorprendenti.

A celebrare il canale “FOODCAST” (Filmitpro s.r.l., da dicembre) con le interviste ai volti amati di Food Network in compagnia di Fabio Esposito.

Dmax continua a dare voce alle passioni maschili?con il suo linguaggio inconfondibile. Al centro, sempre storie di persone vere in situazioni straordinarie come la famiglia Gomiero, l’azienda agricola con più follower d’Europa protagonista di “QUELLA PAZZA FATTORIA” (GiuMa produzioni, dal 9 ottobre), o i fratelli Curzel di “FALEGNAMI AD ALTA QUOTA” (EiE Film, nel 2025), eccellenze trentine nelle ristrutturazioni estreme. Tra le novità, “VIDEOGAMES HUNTERS” (EiE Film, dal 25 dicembre) con il team di Arcade Story, che ha l’obiettivo di scovare, restaurare e ripiazzare vecchi videogames ‘cabinati’ per la gioia di appassionati e collezionisti, e “I DUE ESCOBAR” (MRK,a dicembre) per ripercorrere le vite parallele dei colombiani Andrès e Pablo Escobar, un calciatore e un narcotrafficante, con Luigi Pelazza e Marco Cattaneo. Mentre Daniele Bossari resta l’indiscusso indagatore del mistero con il suo fortunato format “IL BOSS DEL PARANORMAL” (MRK, in onda dal 3 settembre), e Luigi Pelazza prosegue il suo viaggio tra gli istituti di pena più duri al mondo con “BLINDATI: VIAGGIO NELLE CARCERI” (MRK, in onda dal 13 settembre).

Su Motor Trend,il canale dedicato alle due e alle quattro ruote, la passione per i motori è inarrestabile con un autunno ricco di prime tv. A partire da “DAVIDE CIRONI PRESENTA: LE REGINE” (Drive Experience, a novembre), che torna con nuove puntate in compagnia del content creator Davide Cironi, e “AFFARI A QUATTRO RUOTE WORLD TOUR” (dal 15 ottobre), un nuovo capitolo del franchise cult che, questa volta, vedrà Mike Brewer e Marc “Elvis” Priestly in giro per il mondo. Torna anche “MUSCOLI A 4 RUOTE” (WSC Group, il 21 ottobre), il terzo speciale con protagonista l’influencer Danny Lazzarin, impegnato nel restauro della sua Corvette C3 del 1982. Spazio anche per le novità: “RATE MY CAR” (MRK, dal 28 ottobre), con Nicolò Iammarino che coinvolgerà direttamente la sua affiatata community per trovare le auto che meglio rappresentano diverse categorie, e “CRASH COURSE” (MRK, dal 16 dicembre) che analizza alcuni degli incidenti più spettacolari del mondo in compagnia dei Carmagheddon, trio di content creator, meccanici ed esperti di drifting.

Giallo rimane un punto fisso per gli amanti del genere crime. In autunno tornano titoli consolidati come “I MISTERI DI MURDOCH” (partito a settembre) e “ASTRID E RAPHAELLE” (a novembre) accanto a nuove serie poliziesche pronte a lasciare il segno: “I PENNAC – INDAGINI DI FAMIGLIA” (dal 23 ottobre) con il duo padre e figlia composto da Hannibal e Annabelle Pennac; e “TOM E LOLA” (a fine anno) una coppia di poliziotti agli antipodi, ma infallibile nel risolvere casi.

HGTV è l’unica destinazione interamente dedicata al mondo della casa - trend più che mai in crescita - dove è possibile sognare ad occhi aperti e lasciarsi ispirare. Sul canale arriva la produzione italiana “VINCI UNA CASA IN SICILIA” (Damiano Gallo Estates, dal 23 settembre), talent show presentato da Damiano Gallo che vedrà sfidarsi in ogni puntata quattro interior designer o architetti con un giudice d’eccezione: Maria Grazia Cucinotta. Non mancheranno i nuovi episodi delle serie più amate: “DONNE IN AFFARI” (dal 18 settembre) con le nuove opere di ristrutturazione a Indianapolis di Karen e Mina, madre e figlia; “MA CHE CASA HO COMPRATO?” (dal 14 ottobre) in compagnia della designer Kim Wolfe; “SOGNI IN COSTRUZIONE” (dal 24 ottobre) con i coniugi Marrs impegnati a riqualificare nuove case dell’Arkansas; e “LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI” (nel 2025) che racconta le ristrutturazioni in tempi record di Brian e Mika Kleinschmidt.

Su WARNER TV, casa delle grandi storie targate Warner Bros., dopo l’arrivo della seconda stagione di “30 COINS - TRENTA DENARI”, produzione HBO firmata dal maestro dell’horror Alex de la Iglesia, fa il suo debutto sul canale “ARROW” (dal 30 settembre). La serie, con protagonista l’iconico personaggio di Freccia Verde, supereroe dei fumetti DC Comics, segue le avventure del playboy miliardario Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell.

DISCOVERY CHANNEL, storico canale della galassia WBD, arricchisce il suo racconto tra scienza, ingegneria, tecnologia, natura e storia con nuovi titoli in arrivo in autunno. Continua il filone dell’oro con la serie inedita “LA FEBBRE DELL’ORO. MINIERE DI FAMIGLIA” (dal 23 ottobre): si stima che circa 3 trilioni di dollari di oro siano ancora da scoprire in America e Dave Turin sa come trovarli. Per il genere tough jobs, arriva “GLI EROI DEL SOTTOSUOLO” (dal 7 novembre), uno sguardo ravvicinato sul complesso sistema fognario americano e su chi, ogni giorno, si occupa della sua manutenzione. Dagli USA all’Australia con “A CACCIA DI RETTILI” (dal 17 novembre) che segue le attività degli esperti chiamati a gestire il grande afflusso di serpenti nelle estati australiane.

I canali kids di Warner Bros. Discovery consolidano gli ascolti sui bambini raggiungendo complessivamente il 14% di share sul target 4-10 anni. Dopo un back to school carico di imperdibili appuntamenti, nei prossimi mesi non mancheranno novità e tante sorprese. Su K2, per la prima volta in chiaro, arrivano gli episodi inediti di “BIG CITY GREENS” (a novembre), che raccontano le divertenti vicissitudini della famiglia di Cricket Green che, dalla campagna, si trasferisce in città. Si prosegue con la nuova stagione in prima tv di “MACA&RONI” (a fine anno) e le pazze invenzioni del dottor Albert; “HERO CIRCLE” (a fine anno), nuova serie animata ambientata in una scuola superiore gestita da un cane robot, e “PRESS START” (nel 2025) con protagonisti fratello e sorella che si ritrovano all’interno del loro videogioco preferito. E a dicembre fa il suo esordio sul canale “GIOCO DA RAGAZZI” (Kidsme), il game in prima tv free in cui 5 gamer si confronteranno per la prima volta con i giochi della tradizione e saranno costretti ad abbandonare schermi, tastiere e poltrone da gioco per mettersi alla prova in un programma televisivo che li vedrà affrontare sfide d’altri tempi. Aiutati da 3 nonni fuori dal comune, qui nel ruolo di coach d’eccezione! Su FRISBEE arrivano i nuovi episodi di alcuni tra i titoli più amati: “SUPER WINGS” (a ottobre) con l’aereo Jett in viaggio per il mondo, insieme ai dinosauri delle serie “DINO CITY” (a novembre) e “TURBOZAURS” (a dicembre). Su CARTOON NETWORK spazio per le nuovissime avventure nella naturaselvaggia di “CRAIG” (a ottobre) e per le puntate inedite di “HERO INSIDE” (a ottobre) dove i supereroi dei fumetti prendono vita. Raggiunge l’importante traguardo dei 400 episodi l’amata serie “TEEN TITANS GO!” (a novembre), mentre fa il suo debutto “TOTALLY SPIES” (a novembre), con le indagini delle agenti segreti Clover, Samantha e Alexandra. Si prosegue nell’anno nuovo in compagnia degli orsetti Grizzly, Panda e Orso Bianco di “SIAMO SOLO BABY ORSI”, oltre a “BEYBLADE X”, la serie inedita che celebra il 25° anniversario del franchise Beyblade. L’offerta di BOOMERANG si arricchisce con la nuova serie “IL MONDO DI BARNEY” (dal 14 ottobre), una commedia d’avventura musicale, insieme agli episodi in prima tv di “BUGS BUNNY COSTRUZIONI” (dal 31 ottobre) in cui Lola, Daffy, Porky e Titti usano i loro mezzi personalizzati per completare le costruzioni della Looney Tunes. Appuntamento da non perdere con il “BARBIE CHANNEL” (a novembre), canale a tema Barbie in onda su Boomerang + 1 che quest’anno sarà dedicato al 65° anniversario dalla nascita dell’iconico franchise, e il titolo dal sapore natalizio “THOMAS & FRIENDS – THE CHRISTMAS LETTER EXPRESS” (a dicembre). Nel 2025 arrivano “I BIGFOOT”, con protagonista una famiglia di dinosauri, e la nuova serie “CARE BEARS” con gli Orsetti del Cuore.

Dopo l’epopea dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che hanno fatto registrare la media del 3% di share nelle 24 ore, EUROSPORT è pronto ad offrire una stagione ricca di emozioni, confermando la propria vocazione di rete ‘all sport’. Si parte con il meglio del basket targato LBA, dalla Supercoppa al Campionato al via il 28-29 settembre, si prosegue con i Mondiali di ciclismo a Zurigo dal 21 al 29 settembre e si passa alla grande avventura degli sport invernali che si aprono con la Coppa del Mondo di sci alpino - al via dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach con lo Slalom Gigante sabato 26 e domenica 27 ottobre - e proseguono per tutta la stagione 24/25 con sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, freestyle, biathlon, pattinaggio artistico e di velocità, short track, hockey e curling. Spazio ai motori con la gara automobilistica 8 ore di Bahrein, ultima tappa del Mondiale Endurance FIA il 2 novembre sul Circuito di Sakhir. Per culminare con l’attesissimo appuntamento a gennaio con gli Australian Open di tennis, il primo torneo del Grande Slam del 2025, quando Jannik Sinner cercherà di ripetere il successo leggendario dell’ultima edizione.

Per concludere con il servizio streaming DISCOVERY+, che garantisce una finestra esclusiva sui programmi dei canali del gruppo con contenuti in anteprima rispetto al passaggio lineare, titoli prodotti in esclusiva per la piattaforma, la visione on demand dei programmi cult, oltre al live streaming delle produzioni originali in onda sulle reti. Un’offerta che spazia dal lifestyle al crime, dal food all’attualità, dallo sport ai sentimenti, a garanzia di una copertura completa per accompagnare in un’esperienza di visione unica tutti gli amanti della galassia WBD.